ETV Bharat / sports

ലിവർപൂൾ വിട്ട് മുഹമ്മദ് സലാ; പുതിയ തട്ടകം തുർക്കിഷ് ക്ലബ്ബ് ട്രാബ്‌സൺസ്‌പോർ!

ലിവർപൂൾ വിട്ട് മുഹമ്മദ് സലാ തുർക്കിഷ് ക്ലബ്ബായ ട്രാബ്‌സൺസ്‌പോറിലേക്ക്; രണ്ട് വർഷത്തെ കരാർ.

Mohamed Salah
Mohamed Salah (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2026 at 7:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഈജിപ്ഷ്യൻ ടീമിന്‍റെ നായകനും സൂപ്പർ ഫോർവേഡുമായ മുഹമ്മദ് സലാ തുർക്കിഷ് സൂപ്പർ ലിഗ് ക്ലബ്ബായ ട്രാബ്‌സൺസ്‌പോറിലേക്ക് ചേക്കേറി. ഒമ്പത് വർഷം നീണ്ടുനിന്ന ലിവർപൂളിലെ തന്‍റെ സുവർണ്ണ കരിയറിന് വിരാമമിട്ടാണ് താരം തുർക്കിഷ് ക്ലബ്ബുമായി രണ്ട് വർഷത്തെ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടത്. ഫ്രീ ട്രാൻസ്‌ഫറിലൂടെയാണ് പുതിയ തട്ടകത്തിലേക്ക് താരമെത്തിയത്. 2025-26 സീസണിന്‍റെ വിജയകരമായ സമാപ്‌തിക്ക് ശേഷം ആൻഫീൽഡ് വിടാൻ സലായും ലിവർപൂൾ മാനേജ്‌മെന്‍റും പരസ്പര ധാരണയിലെത്തുകയായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് കരാർ അവസാനിക്കാൻ ഒരു വർഷം ബാക്കിനിൽക്കെ ഇരുപക്ഷവും ചേർന്ന് കരാർ റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു.

ആൻഫീൽഡിലെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടം

2017-ൽ ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ്ബായ എഎസ് റോമയിൽ നിന്നാണ് സലാ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ഭീമന്മാരായ ലിവർപൂളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അന്നുതുടങ്ങിയ സലായുടെ കരിയർ ലിവർപൂളിന്‍റെ ആധുനിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ അധ്യായങ്ങളിലൊന്നായി മാറി. ക്ലബ്ബിന്‍റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഇതിഹാസ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിലാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ താരം സ്വന്തം പേര് കൂട്ടിച്ചേർത്തത്.

ലിവർപൂളിനായി കളിച്ച 435 ഔദ്യോഗിക മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 255 ഗോളുകളാണ് ഈ വിംഗർ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഇതോടെ ക്ലബ്ബിന്‍റെ ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനും സലാക്ക് സാധിച്ചു. പുറമെ, ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനുള്ള 'ഗോൾഡൻ ബൂട്ട്' പുരസ്‌കാരം നാല് തവണയാണ് സലാ തന്‍റെ അക്കൗണ്ടിലാക്കിയത്.

അപ്രതീക്ഷിത വിടവാങ്ങല്‍

എന്നാല്‍ ലിവർപൂളിലെ സലായുടെ അവസാന സീസൺ അത്ര സുഗമമായിരുന്നില്ല. കളിക്കളത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഇലവനിൽ സ്ഥിരമായി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ താരം ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു. ലിവർപൂളിന്‍റെ അന്നത്തെ പുതിയ ഹെഡ് കോച്ചായിരുന്ന ആർനെ സ്ലോട്ടുമായി സലാ നല്ലൊരു ബന്ധത്തിലായിരുന്നില്ല എന്നും, ഇരുവരും തമ്മിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നതായും വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് കരാർ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ക്ലബ്ബും താരവും സംയുക്തമായി തീരുമാനിച്ചത്.

തുർക്കിഷ് ഫുട്ബോളിലെ പുതിയ വെല്ലുവിളി

ട്രാബ്‌സൺസ്‌പോറിലൂടെ സലാ തന്‍റെ കരിയറിലെ പുതിയൊരു അധ്യായം ആരംഭിക്കുകയാണ്. തുർക്കിഷ് ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഏഴ് തവണ ലീഗ് ചാമ്പ്യന്മാരായ പാരമ്പര്യമുള്ള ക്ലബ്ബാണ് ട്രാബ്‌സൺസ്‌പോർ. ഇതിൽ ആറ് കിരീടങ്ങളും 1976-നും 1984-നും ഇടയിലുള്ള അവരുടെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു. പിന്നീട് നീണ്ട 38 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ 2022-ലാണ് ബ്ലാക്ക് സീ ക്ലബ്ബ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ട്രാബ്‌സൺസ്‌പോർ വീണ്ടും സൂപ്പർ ലിഗ് കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ടത്. തുർക്കിയിലെ ഉയർന്ന ലീഗ് കിരീടം നേടിയിട്ടുള്ള ആകെ ആറ് ക്ലബ്ബുകളിൽ ഒന്നാണ് ട്രാബ്‌സൺസ്‌പോർ.

Also Read: നടപടി ഭയന്ന് അർജന്‍റീനയുടെ തന്ത്രപരമായ കളി; ഇൻഫാന്‍റിനോയ്ക്ക് പിന്തുണ, വിട്ടുകൊടുക്കാതെ യുവേഫ

TAGGED:

MOHAMED SALAH LIVERPOOL EXIT
MOHAMED SALAH TRANSFER
മുഹമ്മദ് സലാ
SALAH JOINS TRABZONSPOR
MOHAMED SALAH TRABZONSPOR

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.