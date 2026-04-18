ബെഞ്ചിലിരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല; മൊയീൻ അലി ഐപിഎൽ വിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ ലീഗിലേക്ക് പോയത് ഈ കാരണങ്ങളാൽ!
മൊയീൻ അലി ഐപിഎൽ ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട്? താരം മനസ്സ് തുറക്കുന്നു.
Published : April 18, 2026 at 4:06 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിലെ സൂപ്പർ താരങ്ങളിൽ ഒരാളായ മൊയീൻ അലി ഇത്തവണ ഐപിഎൽ ഒഴിവാക്കി പാകിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ കളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിന്റെ ഐക്കൺ പ്ലെയറായിരുന്ന താരം ഒടുവിൽ തന്റെ ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ കൃത്യമായ കാരണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ഐപിഎല്ലും പിഎസ്എല്ലും ഒരേ സമയത്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ വിദേശ താരങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയൂ. ഐപിഎല്ലിൽ അവസരം ലഭിക്കാത്തവരാണ് സാധാരണയായി പിഎസ്എല്ലിലേക്ക് പോകാറുള്ളത്. എന്നാൽ 38-കാരനായ മൊയീൻ അലി ബോധപൂർവ്വം ഐപിഎൽ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ഐപിഎൽ സീസണിൽ കൊൽക്കത്ത 2 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് മൊയീനെ സ്വന്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ 6 മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രം കളിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് വെറും രണ്ട് തവണ മാത്രമാണ് ബാറ്റിംഗിന് അവസരം ലഭിച്ചത്. ആകെ നേടിയത് 5 റൺസ് മാത്രം. കരിയറിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ ബാറ്റിംഗ് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും ബെഞ്ചിലിരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്നും മൊയീൻ പറഞ്ഞു.
ഐപിഎല്ലിനെ അപേക്ഷിച്ച് പിഎസ്എൽ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തീരുന്ന ടൂർണമെന്റാണ്. ഇത് കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ തന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് മൊയീൻ അലി 'ARY പോഡ്കാസ്റ്റിൽ' വ്യക്തമാക്കി. തനിക്ക് ഇപ്പോൾ 38 വയസ്സായെന്നും ഇനിയും മികച്ച രീതിയിൽ കളി തുടരാനും കരിയർ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പിഎസ്എല്ലിന്റെ ചെറിയ കാലാവധി അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും ഏറെ സൗകര്യപ്രദമാണ്.
പിഎസ്എല്ലിൽ കളിക്കുക എന്നത് തന്റെ ഏറെനാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നുവെന്നും കറാച്ചി കിംഗ്സിന്റെ ഭാഗമായതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിലവിൽ 2.14 കോടി രൂപ വാർഷിക പ്രതിഫലത്തിനാണ് മൊയീൻ കറാച്ചിക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്നത്. ഐപിഎൽ പോലെ ഒരു വലിയ വേദി ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് പ്രയാസകരമാണെങ്കിലും, കളി ആസ്വദിക്കാനും കൂടുതൽ പന്തുകൾ നേരിടാനുമുള്ള അവസരത്തിനാണ് താൻ ഇപ്പോൾ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് മൊയീൻ അലി വ്യക്തമാക്കി.
ഐപിഎല്ലിൽ എട്ട് സീസണുകളിലായി റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ, ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ്, കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് എന്നീ ടീമുകൾക്കായി കളിച്ച മൊയീൻ അലി 73 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 22.02 ശരാശരിയിൽ 1,167 റൺസും 41 വിക്കറ്റുകളും നേടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 2025-ൽ കൊൽക്കത്തയ്ക്കായി ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വെറും അഞ്ച് റൺസ് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നേടാനായത്.
നിലവിൽ പാകിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ കറാച്ചി കിംഗ്സിനായി കളിക്കുന്ന അദ്ദേഹം, 2026 സീസണിൽ മികച്ച ഫോമിലാണ്. ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ കളിച്ച മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു അർധസെഞ്ച്വറി (48*) ഉൾപ്പെടെ 132 റൺസും 4 വിക്കറ്റുകളും അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ പിഎസ്എൽ കരിയറിൽ 15 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 270 റൺസും 9 വിക്കറ്റുകളും അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
