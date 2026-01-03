ETV Bharat / sports

അവസാന ആഷസ് ടെസ്റ്റിൽ റെക്കോര്‍ഡ് ലക്ഷ്യമിട്ട് മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്; ചരിത്രം സൃഷ്‌ടിക്കാൻ ആറ് വിക്കറ്റുകള്‍ കൂടി

ആഷസ് പരമ്പരയിലെ അഞ്ചാം മത്സരം ജനുവരി 4 ന് സിഡ്‌നി ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കും.

Mitchell Starc
Mitchell Starc (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 3, 2026 at 5:09 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ആഷസ് പരമ്പരയിലെ അവസാന മത്സരം ജനുവരി 4 ന് സിഡ്‌നി ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കും. ആദ്യ മൂന്ന് ടെസ്റ്റിലും വിജയം സ്വന്തമാക്കിയ ഓസീസ് 3-1 ന് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവസാന മത്സരം ജയിച്ച് മാന്യമായ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതേസമയം ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ഇടംകൈയ്യൻ ബൗളർ എന്ന ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കിനു വെറും ആറ് വിക്കറ്റുകള്‍ മാത്രം മതി.

സ്റ്റാർക്കിന്‍റെ പ്രകടനം

2025-26 ആഷസ് പരമ്പരയിൽ സ്റ്റാർക്ക് മികച്ച ഫോമിലാണ്. നാല് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 17.42 എന്ന മികച്ച ശരാശരിയിൽ 26 വിക്കറ്റുകൾ താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. പെർത്തിലും ബ്രിസ്ബേനിലും നടത്തിയ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് 35 കാരനായ ഫാസ്റ്റ് ബൗളറെ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളിലും പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് ആയി തിരഞ്ഞെടുത്തു. സ്റ്റാർക്കിനെ കൂടാതെ, പരമ്പരയിൽ മറ്റൊരു ബൗളറും 20 വിക്കറ്റ് നേട്ടം പോലും നേടിയിട്ടില്ല.

സ്റ്റാർക്കിന്‍റെ ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റം

2011 ഡിസംബർ 1 ന് ബ്രിസ്ബേനിലെ ഗാബയിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കായി സ്റ്റാർക്ക് തന്‍റെ ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. അന്ന് താരം രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തുകയും റിച്ചി ബെനോഡിൽ നിന്ന് ബാഗി ഗ്രീൻ ക്യാപ്പ് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ടെസ്റ്റ് വിക്കറ്റുകൾ

അരങ്ങേറ്റത്തിനുശേഷം, സ്റ്റാർക്ക് 104 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 428 വിക്കറ്റുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. താരത്തിന്‍റെ ബൗളിംഗ് ശരാശരി 26.43 ആണ്, കൂടാതെ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഇതിഹാസം 18 അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടങ്ങളും മൂന്ന് പത്ത് വിക്കറ്റ് നേട്ടങ്ങളും സ്വന്തമാക്കി.

ശ്രീലങ്കയുടെ രംഗന ഹെറാത്തിനെ സ്റ്റാർക്ക് മറികടക്കുമോ

നിലവിൽ, മുൻ ശ്രീലങ്കൻ സ്‌പിന്നര്‍ രംഗന ഹെറാത്ത് 93 ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് 28.0 ശരാശരിയിൽ 433 വിക്കറ്റുകൾ നേടിയ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ഇടംകൈയ്യൻ ബൗളറാണ്. സ്റ്റാർക്ക് ആറ് വിക്കറ്റുകൾ കൂടി വീഴ്‌ത്തിയാല്‍ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു ഇടംകൈയ്യൻ ബൗളറുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് നേട്ടക്കാരനായ ഹെറാത്തിനെ മറികടക്കും.

2025 ലെ സ്റ്റാർക്കിന്‍റെ പ്രകടനം

2025 ൽ സ്റ്റാർക്ക് അസാധാരണമായ ഒരു റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. 11 മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുകയും 17.32 ശരാശരിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റുകൾ നേടുകയും ചെയ്‌തു. മൂന്ന് തവണ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടവും ഒരു തവണ പത്ത് വിക്കറ്റ് നേട്ടവും താരത്തിന്‍റെ പേരിലുണ്ട്. റെഡ്-ബോൾ വെല്ലുവിളിക്ക് സ്വയം ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്താൻ ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാനും അദ്ദേഹം ധീരമായ തീരുമാനമെടുത്തു. എന്നാല്‍, ഐപിഎൽ, ബിബിഎൽ പോലുള്ള ടി20 ലീഗുകളിൽ അദ്ദേഹം തുടർന്നും കളിക്കും. 2026 ലെ ഐപിഎല്ലിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനായി സ്റ്റാർക്ക് കളിക്കും.

