കൈയ്ക്ക് പൊട്ടൽ; ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ നിന്ന് സാന്റ്നര് പിന്മാറി, ഫോക്സ്ക്രോഫ്റ്റ് ടീമിൽ
ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് മുൻപ് ന്യൂസിലൻഡിന് കനത്ത തിരിച്ചടി; മിച്ചൽ സാന്റ്നര് പുറത്ത്, ഡീൻ ഫോക്സ്ക്രോഫ്റ്റ് പകരക്കാരൻ.
Published : November 17, 2026 at 9:33 AM IST
വെല്ലിംഗ്ടൺ: ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ രണ്ട് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ഐസിസി ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പരമ്പരയ്ക്ക് തൊട്ടുമുൻപ് ന്യൂസിലൻഡ് ടീമിന് കനത്ത തിരിച്ചടി. വലതുകൈയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ ഓൾറൗണ്ടർ മിച്ചൽ സാന്റ്നര് പരമ്പരയിൽ നിന്ന് പുറത്തായി.
മൗണ്ട് മൗംഗനൂയിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ നടന്ന അവസാനത്തെയും ഏകദിനത്തിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് സാന്റ്നറുടെ കൈയ്ക്ക് പന്തുകൊണ്ട് പരിക്കേറ്റത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ സ്കാനിംഗിൽ കൈയ്ക്ക് പൊട്ടലുള്ളതായി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് 34-കാരനായ താരത്തിന് പരമ്പര നഷ്ടമാകുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച വെല്ലിംഗ്ടണിലാണ് ഒന്നാം ടെസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഡിസംബർ 9-ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ നാല് ടെസ്റ്റുകളുടെ പരമ്പരയ്ക്ക് മുൻപ് കായികക്ഷമത വീണ്ടെടുക്കാനാണ് താരം ഇനി ശ്രമിക്കുക.
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ന്യൂസിലൻഡ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ വിശദീകരണം
"അഞ്ചാം ഏകദിനത്തിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ കൈയ്ക്ക് പന്തുകൊണ്ടതിനെ തുടർന്ന് വൈറ്റ്-ബോൾ ക്യാപ്റ്റൻ മിച്ചൽ സാന്റ്നര്ക്ക് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളുടെ പരമ്പര നഷ്ടമാകും. സ്കാനിംഗിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലതുകൈയ്ക്ക് പൊട്ടലുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം എപ്പോൾ കളിക്കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന കാര്യം വിലയിരുത്തി വരികയാണ്. ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പിന്നീട് തീരുമാനമെടുക്കും," ന്യൂസിലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് അറിയിച്ചു.
പകരക്കാരനായി ഡീൻ ഫോക്സ്ക്രോഫ്റ്റ്
സാന്റ്നര്ക്ക് പകരമായി ഓൾറൗണ്ടർ ഡീൻ ഫോക്സ്ക്രോഫ്റ്റിനെ 14 അംഗ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. മെയ് മാസത്തിൽ അയർലൻഡിനെതിരെ ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച സെൻട്രൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്സ് താരമായ ഫോക്സ്ക്രോഫ്റ്റ്, വലംകൈയ്യൻ സ്പിന്നർ കൂടിയാണ്. ബേസിൻ റിസർവിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം പ്ലെയിംഗ് ഇലവനിൽ ഇടംപിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കിവീസ്
നിലവിൽ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ന്യൂസിലൻഡ്, ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ മികച്ച പ്രകടനം തുടരാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2024-ൽ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് 3-0-ന് നേടിയ ചരിത്ര പരമ്പര വിജയത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് കിവീസ് നിര ഇറങ്ങുന്നത്. നേരത്തെ അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ഏകദിന മത്സരത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെ 22 റൺസിന് തോൽപ്പിച്ച് 3-1ന് ഏകദിന പരമ്പര ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
പുതുക്കിയ ന്യൂസിലൻഡ് ടെസ്റ്റ് സ്ക്വാഡ്:
ടോം ലാതം (ക്യാപ്റ്റൻ), ടോം ബ്ലണ്ടൽ, ഡെവൺ കോൺവേ, ജേക്കബ് ഡഫി, ഡീൻ ഫോക്സ്ക്രോഫ്റ്റ്, മാറ്റ് ഹെൻറി, കൈൽ ജാമിസൺ, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, ഹെൻറി നിക്കോൾസ്, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, രചിൻ രവീന്ദ്ര, നഥാൻ സ്മിത്ത്, ബ്ലെയർ ടിക്നർ, വിൽ യംഗ്.
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