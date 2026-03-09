ETV Bharat / sports

ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗ് കരുത്തിന് മുന്നിൽ മറുപടിയില്ല: പവർപ്ലേയിലെ തകർച്ച തിരിച്ചടിയായെന്ന് കിവീസ് നായകൻ

ഇന്ത്യ വെല്ലുവിളിയാകുമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു'; തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ മനസ്സ് തുറന്ന് മിച്ച് സാന്‍റ്‌നര്‍.

INDIA VS NEW ZEALAND FINAL
INDIA VS NEW ZEALAND FINAL (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 9, 2026 at 4:31 PM IST

അഹമ്മദാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പിന്‍റെ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയോടേറ്റ കനത്ത തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി ന്യൂസിലൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ മിച്ച് സാന്‍റ്‌നര്‍. ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ 96 റൺസിനാണ് കിവികളെ തകർത്തത്. ഇന്ത്യയുടേത് തകർപ്പൻ പ്രകടനമായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ ഈ തോൽവിയിലും തന്‍റെ കളിക്കാർ ടൂർണമെന്‍റിലുടനീളം പുറത്തെടുത്ത പോരാട്ടവീര്യത്തിൽ താൻ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്നും താരം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

ബാറ്റിംഗിലും ബൗളിംഗിലും ഇന്ത്യയുടെ ആധിപത്യം

ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 255/5 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗ് നിര കിവീസ് ബൗളർമാരെ നിലംതൊടാൻ സമ്മതിക്കാതെ പ്രഹരിച്ചപ്പോൾ സ്റ്റേഡിയം നീലക്കടലായി മാറി. മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ന്യൂസിലൻഡിന് ഇന്ത്യയുടെ ബൗളിംഗ് കരുത്തിന് മുന്നിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല. ജസ്പ്രീത് ബുംറയുടെ കൃത്യതയാർന്ന ബൗളിംഗും ഇന്ത്യൻ ഫീൽഡർമാരുടെ മികവും കിവീസിനെ 19 ഓവറിൽ 159 റൺസിന് പുറത്താക്കാൻ സഹായിച്ചു.

ആരാധകർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് സാന്‍റ്‌നര്‍

മത്സരശേഷം സംസാരിക്കവേ, ന്യൂസിലൻഡ് ആരാധകർ നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്ക് സാന്‍റ്‌നര്‍ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. "നാട്ടിൽ ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന ആരാധകർക്ക് വലിയ നന്ദി. ഒരു ലോകകപ്പ് ട്രോഫി ഇല്ലാതെ മടങ്ങേണ്ടി വരുന്നതിൽ സങ്കടമുണ്ട്. സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കറുത്ത ജേഴ്‌സിയേക്കാൾ കൂടുതൽ നീല ജേഴ്‌സി അണിഞ്ഞവരായിരുന്നു എങ്കിലും, ഇത്രയും വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിന് മുന്നിൽ കളിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ആവേശകരമാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമുകളിലൊന്നിനോടാണ് ഞങ്ങൾ തോറ്റത്. ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ ഇന്ന് സാധിച്ചില്ല," അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പവർപ്ലേയിലെ പാളിച്ചകൾ

മത്സരത്തിന്‍റെ ഗതി നിർണ്ണയിച്ചത് പവർപ്ലേ ഓവറുകളാണെന്ന് സാന്‍റ്‌നര്‍ നിരീക്ഷിച്ചു. "250-ന് മുകളിൽ സ്കോർ പിന്തുടരുമ്പോൾ പവർപ്ലേയിൽ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമായിരുന്നു. എന്നാൽ അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പിഴച്ചത്. ഇന്ത്യ പവർപ്ലേയിൽ വിക്കറ്റ് പോകാതെ 90-ന് മുകളിൽ റൺസ് എടുത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 40 റൺസ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. അവിടെ തന്നെ കളി ഞങ്ങളുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് പോയി," നായകന്‍ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഭാവി ലക്ഷ്യങ്ങൾ

സെമി ഫൈനലിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ ഒമ്പത് വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് ന്യൂസിലൻഡ് ഫൈനലിന് എത്തിയത്. വീണ്ടും ഒരു വെെറ്റ് ബോള്‍ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ കാലിടറിയെങ്കിലും ടീം നിരാശരല്ല. അടുത്ത വർഷം ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, സിംബാബ്‌വെ, നമീബിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിലാണ് ഇനി തങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെന്ന് സാന്‍റ്‌നര്‍ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ 2028-ൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയുമായി ചേർന്ന് ന്യൂസിലൻഡ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പിൽ സ്വന്തം കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ കിരീടം നേടാമെന്ന പ്രതീക്ഷയും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു.

സ്വന്തം നാട്ടിലെ സമ്മർദ്ദങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് കിരീടം നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ അഭിനന്ദിക്കാനും താരം മറന്നില്ല. "സ്വന്തം നാട്ടിൽ ലോകകപ്പ് നേടുക എന്നത് ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ കാര്യമാണ്. ആ സമ്മർദ്ദത്തെ അതിജീവിച്ച് ട്രോഫി നേടിയ ഇന്ത്യക്ക് അതിൽ തീർച്ചയായും അഭിമാനിക്കാം," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

