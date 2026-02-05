ചരിത്രനേട്ടത്തില് മീരാഭായ് ചാനു: ദേശീയ ഭാരോദ്വഹന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ തകർത്തത് മൂന്ന് റെക്കോർഡുകൾ
വനിതകളുടെ 48 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ മൂന്ന് ദേശീയ റെക്കോർഡുകളാണ് താരം സൃഷ്ടിച്ചത്.
Published : February 5, 2026 at 1:30 PM IST
മോദിനഗർ: ദേശീയ ഭാരോദ്വഹന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് ഒളിമ്പിക് വെള്ളി മെഡൽ ജേതാവായ മീരാഭായ് ചാനു. വനിതകളുടെ 48 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ മൂന്ന് ദേശീയ റെക്കോർഡുകളാണ് താരം സൃഷ്ടിച്ചത്. സ്നാച്ച്, ക്ലീൻ ആൻഡ് ജെർക്ക്, മൊത്തത്തിലുള്ള ഭാരം ഉയർത്തല് എന്നിവയില് പുതിയ ദേശീയ റെക്കോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. സ്നാച്ചിൽ 89 കിലോഗ്രാം ഉയർത്തിയ 31 കാരിയായ താരം ക്ലീൻ ആൻഡ് ജെർക്കിൽ 116 കിലോഗ്രാം ഭാരം ഉയർത്തി സ്വർണ്ണ മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. ആകെ 205 കിലോഗ്രാം ഭാരമാണ് താരം ഉയർത്തിയത്.
മീരാബായിയുടെ ആകെ ഭാരോദ്വഹനം 199 കിലോഗ്രാമിൽ നിന്ന് 6 കിലോഗ്രാമിലേക്ക് ഉയർന്ന് (2022-ൽ ഫോർഡിലെ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെള്ളി മെഡൽ) 2023 ഡിസംബറിൽ നേടിയ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ 205 കിലോഗ്രാമായിരുന്നു. 2022 ൽ നടന്ന ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ 48 കിലോഗ്രാമിൽ 115 കിലോഗ്രാമും ആകെ 199 കിലോഗ്രാമും ഉയര്ത്തി താരം നേരത്തേയും ദേശീയ ക്ലീൻ ആൻഡ് ജെർക്ക് റെക്കോർഡ് നേടിയിരുന്നു. 2023 ഡിസംബറിൽ നടന്ന ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ, മീരാബായ് സ്വന്തം ദേശീയ സ്നാച്ച് റെക്കോർഡ് 91 കിലോഗ്രാം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പക്ഷേ വിജയിച്ചില്ല.
2020ൽ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ 49 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തില് വെള്ളി മെഡൽ നേടുകയും 2024ൽ പാരീസിൽ അതേ ഭാര വിഭാഗത്തിൽ താരം നാലാം സ്ഥാനം നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു, എന്നാല് 2022-ൽ IWF ഒളിമ്പിക് യോഗ്യതയിൽ നിന്ന് 49 കിലോഗ്രാം വിഭാഗം ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ മീരാബായ് 48 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു.
ഈ നീക്കത്തിനുശേഷം, 2023-ൽ കോമൺവെൽത്ത് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മീരാബായ് ഒന്നാം സ്ഥാനവും 2022-ലെ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടി.ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് ശേഷം ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവ് ക്രമേണ 53 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഉയരുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. 53 കിലോഗ്രാം വിഭാഗം 2028 ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വനിതാ ഭാരോദ്വഹന വിഭാഗമായിരിക്കും.
ലോക ഭാരോദ്വഹന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ മൂന്ന് മെഡലുകളും മൂന്ന് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് മെഡലുകളും ഉൾപ്പെടെ മീരാബായ് ചാനുവിന്റെ എല്ലാ പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര വിജയങ്ങളും 50 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ താഴെ വിഭാഗങ്ങളിലാണ്.