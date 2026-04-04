ലിവർപൂളിനെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് മിനർവ അക്കാദമി; സ്പെയിനിൽ ഇന്ത്യൻ കരുത്തിൽ ചരിത്ര വിജയം (6-0)
Published : April 4, 2026 at 6:39 PM IST
സ്പെയിൻ: ലോക യൂത്ത് ഫുട്ബോൾ രംഗത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പഞ്ചാബിലെ മിനർവ അക്കാദമി എഫ്സി സ്പെയിനിൽ ചരിത്രം കുറിച്ചു. മെഡിറ്ററേനിയൻ ഇന്റര്നാഷ്ണല് കപ്പിലെ പ്രീ-ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വമ്പന്മാരായ ലിവർപൂൾ എഫ്സിയെ മറുപടിയില്ലാത്ത ആറ് ഗോളുകൾക്കാണ് മിനർവ തകർത്തെറിഞ്ഞത്.
മിനർവയുടെ തളരാത്ത വീര്യവും 'ഹൈ-പ്രസ്സിങ്' ശൈലിയുമാണ് മത്സരത്തിന്റെ ഗതി നിർണ്ണയിച്ചത്. ലിവർപൂളിന് ഈ സമ്മർദ്ദത്തെ മറികടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. മിനർവയുടെ രാജ് സിങ് മത്സരത്തിൽ ഉജ്ജ്വലമായ ഹാട്രിക് നേടി ഹീറോയായി. ലിവർപൂൾ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഓരോ പിഴവും മുതലെടുത്തായിരുന്നു രാജ് താരത്തിന്റെ ഗോളുകൾ. മുഹമ്മദ് അസം ഖാൻ രണ്ട് ഗോളുകൾ കൂടി നേടിയപ്പോൾ, ലിഷാം അമർസൺ സിങ് ടീമിന്റെ ആറാം ഗോൾ പൂർത്തിയാക്കി 6-0 എന്ന കൂറ്റൻ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.
𝐘𝐨𝐮'𝐥𝐥 𝐧𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐰𝐚𝐥𝐤 𝐚𝐥𝐨𝐧𝐞 because the whole nation is behind us! 🇮🇳
— Minerva Academy Football Club (@minervapunjabfc) April 3, 2026
ടൂർണമെന്റിലുടനീളം മിനർവ അക്കാദമി പുലർത്തുന്ന സ്ഥിരത ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. എം.ഐ.സി കപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ക്ലബ്ബ് എന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ച മിനർവ, ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ കാനഡയുടെ ബ്രേവ്സിനെ 3-0 ന് തോൽപ്പിച്ചടക്കം ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ എത്തിയത്. യൂറോപ്പിലെ വമ്പൻ ടീമുകളെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക മികവും മനക്കരുത്തും ഇന്ത്യൻ യുവതലമുറയ്ക്കുണ്ടെന്ന് ഈ വിജയം തെളിയിക്കുന്നു.
ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറുന്ന മിനർവയുടെ ഈ പ്രകടനം കേവലം ഒരു വിജയം മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാസ് റൂട്ട് തലത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന കായിക അച്ചടക്കത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റേയും വലിയ പ്രഖ്യാപനം കൂടിയാണ്.
എം.ഐ.സി ടൂർണമെന്റ്
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ യൂത്ത് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റുകളില് ഒന്നാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ ഇന്റര്നാഷണല് കപ്പ്. എല്ലാ വർഷവും ഈസ്റ്റർ ആഴ്ചയിൽ സ്പെയിനിലെ കോസ്റ്റ ബ്രാവയിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. യുവപ്രതിഭകൾക്ക് തങ്ങളുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന ആഗോള വേദിയായ ഇതിൽ എഫ്സി ബാഴ്സലോണ, റയൽ മാഡ്രിഡ്, മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്, ലിവർപൂൾ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ക്ലബ്ബുകളുടെ അക്കാദമികൾ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്.
U12 മുതൽ U19 വരെയുള്ള വിഭാഗങ്ങൾക്കായി നടത്തുന്ന ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഒരു 'മിനി വേൾഡ് കപ്പ്' ആയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ലയണൽ മെസ്സി, നെയ്മര്, കാസെമിറോ തുടങ്ങിയ ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാസ് റൂട്ട് തലത്തിലുള്ള ക്ലബ്ബുകൾക്കും അക്കാദമികൾക്കും യൂറോപ്പിലെ വമ്പന്മാരുമായി ഏറ്റുമുട്ടാൻ ലഭിക്കുന്ന അപൂർവ്വ അവസരമാണിത്.
