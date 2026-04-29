വാംഖഡെയിൽ ജീവൻമരണ പോരാട്ടം; മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഇന്ന് ഹൈദരാബാദിനെ നേരിടും
പ്ലേ ഓഫ് മോഹം നിലനിർത്താൻ മുംബൈ; കുതിപ്പ് തുടരാൻ ഹൈദരാബാദ്, വാംഖഡെയിൽ ആവേശപ്പോരാട്ടം.
Published : April 29, 2026 at 3:10 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎൽ സീസണിലെ നിർണ്ണായക മത്സരത്തിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഇന്ന് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെ നേരിടും. മുംബൈയിലെ വാംഖഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം. ടൂർണമെന്റിലെ പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ നിലനിർത്താൻ മുംബൈയ്ക്ക് ഇന്ന് വിജയം അനിവാര്യമാണ്.
സീസണിൽ ഇതുവരെ കളിച്ച ഏഴ് മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് മുംബൈയ്ക്ക് വിജയിക്കാനായത്. പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്തുള്ള അവർക്ക് -0.736 എന്ന മോശം നെറ്റ് റൺറേറ്റാണുള്ളത്. എങ്കിലും ടൂർണമെന്റിന്റെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിൽ ശക്തമായി തിരിച്ചുവരുന്ന പഴയ ശൈലി ആവർത്തിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മുംബൈ ക്യാമ്പ്. മറുവശത്ത് ഹൈദരാബാദ് മികച്ച ഫോമിലാണ്. തങ്ങളുടെ സ്ഫോടനാത്മകമായ ബാറ്റിംഗ് നിരയുടെ കരുത്തിൽ എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ അഞ്ചിലും വിജയിച്ച അവർ +0.815 എന്ന മികച്ച റൺറേറ്റോടെ പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്.
കണക്കുകളിൽ തളരുന്ന മുംബൈ
ഈ സീസണിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് എല്ലാ മേഖലകളിലും പിന്നിലാണ്. ടൂർണമെന്റില് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റൺസ് (1173) നേടിയ ടീമും പവർപ്ലേയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്കോർ (366) കണ്ടെത്തിയ ടീമും മുംബൈയാണ്. ബോളിംഗ് നിരയും നിരാശപ്പെടുത്തുകയാണ്. 33 വിക്കറ്റുകൾ മാത്രമാണ് മുംബൈ ബോളർമാർക്ക് ഇതുവരെ നേടാനായത്. ടീമിലെ ടോപ് സ്കോററായ തിലക് വർമ്മ ബാറ്റിംഗ് പട്ടികയിൽ 31-ാം സ്ഥാനത്താണ്. ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവാകട്ടെ 7 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 22.4 ശരാശരിയിൽ വെറും 157 റൺസ് മാത്രമാണ് നേടിയത്.
അതേസമയം ഹൈദരാബാദ് ബാറ്റിംഗ് നിരയിൽ ആദ്യ പത്തു സ്ഥാനങ്ങളിൽ തന്നെ മൂന്ന് പേരുണ്ട്. മുംബൈയേക്കാൾ 425 റൺസ് അധികം നേടിയ ഹൈദരാബാദ് അർദ്ധസെഞ്ചുറികളിലും (10-5), സിക്സറുകളിലും (92-59), ബാറ്റിംഗ് ശരാശരിയിലും മുംബൈയേക്കാൾ ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ്. പാറ്റ് കമ്മിൻസിന്റെ തിരിച്ചുവരവും യുവ ഇന്ത്യൻ പേസർ സാക്കിബ് ഹുസൈന്റെ പ്രകടനവും ഹൈദരാബാദിന്റെ ബോളിംഗ് കരുത്ത് വർധിപ്പിക്കുന്നു.
നേർക്കുനേർ പോരാട്ടവും പിച്ച് റിപ്പോർട്ടും
ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ 25 തവണയാണ് ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയത്. ഇതിൽ 15 മത്സരങ്ങളിൽ മുംബൈ ജയിച്ചപ്പോൾ 10 എണ്ണത്തിൽ ഹൈദരാബാദ് വിജയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും മുംബൈയായിരുന്നു വിജയികൾ. വാംഖഡെയിലെ എട്ടാം നമ്പർ പിച്ചിലാണ് ഇന്നത്തെ മത്സരം നടക്കുന്നത്. ഇതൊരു ബാറ്റിംഗ് ട്രാക്ക് ആകാനാണ് സാധ്യത. വാംഖഡെയിൽ ടോസ് നേടിയാൽ ടീമുകൾ സാധാരണയായി ബോളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, ഇവിടെ നടന്ന അവസാന 10 മത്സരങ്ങളിൽ ആറ് തവണയും ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്തവരാണ് ജയിച്ചത് എന്നത് ടോസ് നേടുന്ന ക്യാപ്റ്റനെ ചിന്തിപ്പിച്ചേക്കാം.
മത്സരത്തിലെ പ്രധാന പോരാട്ടങ്ങൾ
ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ നിർണ്ണായകമാകുന്ന ചില താരപോരാട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഹൈദരാബാദ് ഓപ്പണറും ഓറഞ്ച് ക്യാപ് ഹോൾഡറുമായ അഭിഷേക് ശർമ്മയെ മൂന്ന് തവണ പുറത്താക്കിയ ട്രെന്റ് ബോൾട്ടിന്റെ പ്രകടനം ശ്രദ്ധേയമാകും. അതുപോലെ രോഹിത് ശർമ്മയെ 43 പന്തിൽ നാല് തവണ പുറത്താക്കിയ ചരിത്രമുള്ള പാറ്റ് കമ്മിൻസ് പവർപ്ലേയിൽ മുംബൈയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകും.
