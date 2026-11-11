ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ തിടുക്കമില്ലെന്ന് മുംബൈ; സൂര്യയും രോഹിത്തും പട്ടികയിൽ, പ്രഖ്യാപനം വൈകും
ക്യാപ്റ്റൻസി ഓപ്ഷനുകൾ വിലയിരുത്താൻ സമയം വേണം; നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്.
Published : November 11, 2026 at 2:41 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: അർഷ്ദീപ് സിങ്ങിനെ ടീമിലെത്തിച്ചതിന് പിന്നാലെ, പുതിയ ക്യാപ്റ്റനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് തിടുക്കം കൂട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സീസണുകളിൽ ടീമിനെ നയിച്ച ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ പഞ്ചാബ് കിങ്സിന് കൈമാറി, പകരം ഇടങ്കയ്യൻ പേസർ അർഷ്ദീപ് സിങ്ങിനെ മുംബൈ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നായകനെ കണ്ടെത്താൻ കൃത്യമായ സമയം എടുക്കുമെന്ന് മുംബൈ അറിയിച്ചത്.
2024-ൽ ഹാർദിക് നായകസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഒരു ലീഡറില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാകുന്നത്. രോഹിത് ശർമ്മ വീണ്ടും നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയേക്കുമെന്നാണ് പ്രധാന ചർച്ചയെങ്കിലും, തിലക് വർമ്മ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ എന്നിവരും ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനമുണ്ടാകില്ലെന്ന് മുംബൈ വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.
“Hardik has shared some very special moments with Mumbai Indians. We have seen him grow as a cricketer, make his mark on the world stage and then return to lead the team. His contribution, his energy and the competitive spirit he brings to the field have been valuable to Mumbai Indians. I have great respect for him, both as a cricketer and as a person, and wish him nothing but the very best for everything that lies ahead.” - Mr. Akash Ambani— Mumbai Indians (@mipaltan) November 11, 2026
"വരാനിരിക്കുന്ന സീസണിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, ഫ്രാഞ്ചൈസി അതിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി ഓപ്ഷനുകൾ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തിയ ശേഷമേ തീരുമാനമെടുക്കൂ. അനുയോജ്യമായ സമയത്ത് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകും," മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് അറിയിച്ചു. നവംബർ 17-ലെ റീടെൻഷൻ സമയപരിധിക്കും ഡിസംബർ 16-ന് ഗോവയിൽ നടക്കുന്ന മിനി ലേലത്തിനും മുന്നോടിയായി മുംബൈയുടെ തന്ത്രങ്ങളിൽ ക്യാപ്റ്റൻസി വിഷയം വളരെ നിർണായകമാകും. ഹാർദിക് നയിച്ച ടീമിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഡ്രസ്സിങ് റൂമാകും ഇനി മുംബൈയിലുണ്ടാവുക.
ഹാർദിക്കിന്റെ മുംബൈ കരിയർ
2015-ൽ ഒരു യുവതാരമായി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിലെത്തിയ ഹാർദിക്, പിന്നീട് ലോകത്തെ മികച്ച ടി20 ഓൾറൗണ്ടർമാരിൽ ഒരാളായി വളരുകയായിരുന്നു. മുംബൈയുടെ നാല് കിരീട വിജയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. പിന്നീട് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ നയിച്ച് കിരീടം നേടിക്കൊടുത്ത ശേഷം 2024-ലാണ് ക്യാപ്റ്റനായി മുംബൈയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. ഹാർദിക്കിന്റെ സംഭാവനകളെയും പോരാട്ടവീര്യത്തെയും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഉടമ ആകാശ് അംബാനി അഭിനന്ദിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ഭാവി ആശംസകൾ നേരുകയും ചെയ്തു.
India's highest wicket-taker in men’s T20Is is now a Mumbaikar! 🔥 Arshdeep Singh AALA RE! 💙 https://t.co/1N9OiZvbvv— Mumbai Indians (@mipaltan) November 11, 2026
പഞ്ചാബിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തോടെ ഹാർദിക്കിന്റെ പ്രതിഫലം 16.35 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 18 കോടിയായി ഉയർന്നു. 18 കോടി രൂപയ്ക്ക് തന്നെയാണ് അർഷ്ദീപും മുംബൈയിലേക്ക് മാറുന്നത്. 162 ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 2,955 റൺസും 82 വിക്കറ്റും ഹാർദിക് നേടിയിട്ടുണ്ട്.
മുംബൈ പേസ് നിരയിലേക്ക് അർഷ്ദീപ്
ഈ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കത്തോടെ അർഷ്ദീപിന്റെ എട്ട് സീസൺ നീണ്ട പഞ്ചാബ് കിങ്സ് കരിയറിനാണ് അവസാനമാകുന്നത്. 2019-ൽ അരങ്ങേറിയ താരം, 96 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 111 വിക്കറ്റുകളുമായി പഞ്ചാബിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരനായാണ് മടങ്ങുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര ടി20യിൽ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് എന്ന റെക്കോർഡും അർഷ്ദീപിന്റെ പേരിലാണ്.
ജസ്പ്രീത് ബുംറയ്ക്കൊപ്പം അർഷ്ദീപ് കൂടി എത്തുന്നതോടെ പുതിയ പന്ത് പങ്കിടാൻ മുംബൈക്ക് ലോകോത്തര പേസ് കൂട്ടുകെട്ടാകും ലഭിക്കുക. ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന താരത്തിന്റെ വരവ് മുംബൈ ബൗളിങ്ങിന് പുതിയൊരു മാനം നൽകുമെന്ന് ആകാശ് അംബാനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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