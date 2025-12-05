ETV Bharat / sports

ഗൂഗിളില്‍ 2025ല്‍ ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഏറ്റവുമധികം തിരഞ്ഞവരില്‍ വിഘ്‌നേഷ് പുത്തൂരും, തലപ്പത്ത് വൈഭവ്

ഏറ്റവുമധികം സെര്‍ച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തികളില്‍ വിഘ്‌നേഷ് പുത്തൂര്‍ പത്താം സ്ഥാനത്താണ്.

ഹൈദരാബാദ്: 2025-ൽ ഇന്ത്യക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരഞ്ഞ വ്യക്തികളുടെ പട്ടികയില്‍ മലയാളി താരം വിഘ്‌നേഷ് പുത്തൂരും ഇടംപിടിച്ചു. ഗൂഗിൾ ട്രെൻഡ്‌സിന്‍റെ 'ഇയർ ഇൻ സെർച്ച് 2025' പ്രകാരം, പട്ടികയിൽ കൗമാരതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയാണ് ഒന്നാമത്. വിഘ്‌നേഷ് പത്താം സ്ഥാനത്താണ് നില്‍ക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 12-ാം വയസ്സിൽ രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച വൈഭവ്, 2025-ൽ ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരഞ്ഞ വ്യക്തിത്വമായി മാറി. ഐപിഎല്ലിൽ ഗുജറാത്തിനെതിരെ രാജസ്ഥാനു വേണ്ടി 38 പന്തിൽ നിന്ന് 101 റൺസ് നേടി, ടി20 സെഞ്ച്വറി നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പുരുഷ കളിക്കാരനായി മാറിയതോടെയാണ് വൈഭവ് ദേശീയ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിച്ചത്.

പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സിനെയും ഡൽഹിയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു യുവ ബാറ്റിംഗ് പ്രതിഭയായ പ്രിയാൻഷ് ആര്യയാണ് രണ്ടാമതുള്ളത്. ഐസിസി ടി20 ഐ ബാറ്റിംഗ് റാങ്കിംഗിൽ തലപ്പത്തുള്ള പഞ്ചാബ് ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ്മ മൂന്നാമതും ഗുണ്ടൂരിൽ നിന്നുള്ള 21 കാരിയായ ഷെയ്ഖ് റഷീദും ആദ്യ അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടം നേടി.

വനിതാ ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളായ ജെമീമ റോഡ്രിഗസും സ്‌മൃതി മന്ദാനയും ആദ്യ പത്തിൽ ഇടം നേടിയപ്പോൾ, സീനിയർ ബാറ്റര്‍ കരുൺ നായർ, ഇന്ത്യയുടെ U19 ക്യാപ്റ്റനും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്‌സ് ഓപ്പണറുമായ ആയുഷ് മാത്രെ, ഗുജറാത്ത് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റര്‍ ഉർവിൽ പട്ടേൽ, കേരള സ്‌പിന്നർ വിഘ്നേഷ് പുത്തൂർ എന്നിവർ ആദ്യ പത്തില്‍ ഇടംപിടിച്ചു.

ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള ട്രെൻഡിംഗ് തിരയലുകളിൽ, മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളിലെ പോലെ ഐപിഎല്‍ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും മുന്നില്‍. ഗൂഗിളിന്‍റെ ജനപ്രിയ എഐ ടൂളായ ഗൂഗിള്‍ ജെമിനിയെ കുറിച്ചും ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഗൂഗിളില്‍ ഏറെ സെര്‍ച്ച് ചെയ്‌തു. ജെമിനി ഇന്ത്യയിലെ സെര്‍ച്ച് പട്ടികയില്‍ രണ്ടാമതെത്തി. ഏഷ്യാ കപ്പ്, ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി, പ്രോ കബഡി ലീഗ് എന്നിവ ആദ്യ അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടം നേടി. വനിതാ ലോകകപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരഞ്ഞ ഏഴാമത്തെ ട്രെൻഡായിരുന്നു.

ഏറ്റവുമധികം സെര്‍ച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തികള്‍

  1. വൈഭവ് സൂര്യവന്‍ഷി
  2. പ്രിയാന്‍ഷ് ആര്യ
  3. അഭിഷേക് ശര്‍മ്മ
  4. ഷെയ്‌ഖ് റഷീദ്
  5. ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്
  6. ആയുഷ് മാത്രേ
  7. സ്‌മ‍ൃതി മന്ദാന
  8. കരുണ്‍ നായര്‍
  9. ഉര്‍വില്‍ പട്ടേല്‍
  10. വിഘ്നേഷ് പുത്തൂര്‍

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പേര്‍ സെര്‍ച്ച് ചെയ്‌ത കായിക ഇവന്‍റുകള്‍

  1. ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ്
  2. ഏഷ്യാ കപ്പ്
  3. ഐസിസി ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫി
  4. പ്രോ കബഡി ലീഗ്
  5. വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ്
  6. ഫിഫ ക്ലബ് ലോകകപ്പ്
  7. പാകിസ്ഥാന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗ്
  8. വിബിംള്‍ഡണ്‍
  9. നേഷന്‍സ് ലീഗ്
  10. മേജര്‍ സോക്കര്‍ ലീഗ്

