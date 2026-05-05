ഹാർദിക് പുറത്തായതറിഞ്ഞ് സഹതാരങ്ങൾ പോലും ഞെട്ടി! ക്യാപ്റ്റന്റെ പരിക്കിൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ
ലക്നൗവിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ കളിക്കാതിരുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം പുറത്തുവിട്ട് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്.
Published : May 5, 2026 at 1:05 PM IST
മുംബൈ: കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് - ലക്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ് മത്സരത്തിൽ ആരാധകരെ അമ്പരപ്പിച്ച നീക്കമായിരുന്നു മുംബൈ നായകൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ അഭാവം. ടോസ് ഇടാനായി ഹാർദിക്കിന് പകരം സൂര്യകുമാർ യാദവ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയതോടെയാണ് താരം ടീമിലില്ലെന്ന വിവരം പുറംലോകം അറിഞ്ഞത്. ക്യാപ്റ്റന്റെ അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ടീമംഗമായ റയാൻ റിക്കൽട്ടണ് പോലും മത്സരത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് മാത്രമാണ് അറിവ് ലഭിച്ചതെന്നത് സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവം വർധിപ്പിക്കുന്നു.
അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമം; പരിക്കാണ് വില്ലൻ
മത്സരത്തിനിടെ പകരക്കാരൻ നായകൻ സൂര്യകുമാർ യാദവിനോട് ഹാർദിക്കിന്റെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ, താരത്തിന് സുഖമില്ല എന്നായിരുന്നു ലഭിച്ച മറുപടി. എന്നാൽ മത്സരശേഷം നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഹാർദിക്കിനെ മാറ്റിനിർത്താനുള്ള യഥാർത്ഥ കാരണം 'നട്ടെല്ലിനുണ്ടായ കഠിനമായ വേദന' ആണെന്ന് ടീം വൃത്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
"ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഹാർദിക്കിന് നടുവേദനയുണ്ടെന്ന വിവരം ഞാൻ പോലും അറിയുന്നത്. പരിക്കിന്റെ തീവ്രത എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാനാകില്ല. എങ്കിലും റായ്പൂരിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന അടുത്ത മത്സരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ," റയാൻ റിക്കൽട്ടൺ വ്യക്തമാക്കി. ഈ സീസണിൽ മോശം ഫോമും വിമർശനങ്ങളും നേരിടുന്ന ഹാർദിക്കിന് ഈ പരിക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ആരാധകർ.
Our 𝐡𝐢𝐠𝐡𝐞𝐬𝐭 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐟𝐮𝐥 𝐫𝐮𝐧-𝐜𝐡𝐚𝐬𝐞 in #TATAIPL history (again)! 🙌💙 pic.twitter.com/QUvXffpnbc— Mumbai Indians (@mipaltan) May 4, 2026
രോഹിത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവും മുംബൈയുടെ തകർപ്പൻ ജയവും
ഹാർദിക്കിന്റെ അഭാവത്തിൽ രോഹിത് ശർമ്മ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത് മുംബൈക്ക് കരുത്തായി. ട്രെന്റ് ബോൾട്ടിന് പകരം കോർബിൻ ബോഷും ടീമിലിടം പിടിച്ചിരുന്നു. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ലക്നൗ, നിക്കോളാസ് പൂരന്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗിന്റെ (21 പന്തിൽ 63 റൺസ്) കരുത്തിൽ 228 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി. മിച്ചൽ മാർഷ് (44), ഹിമ്മത്ത് സിംഗ് (40*) എന്നിവരും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തി.
എന്നാൽ മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് സിംഹഗർജ്ജനമാണ് നടത്തിയത്. രോഹിത് ശർമ്മയും (44 പന്തിൽ 84) റയാൻ റിക്കൽട്ടണും (32 പന്തിൽ 83) ചേർന്ന് ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ പടുത്തുയർത്തിയ 143 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് ലക്നൗവിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ തകർത്തു. 18.4 ഓവറിൽ മുംബൈ ലക്ഷ്യം കണ്ടു.
പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ നില
ഈ വിജയത്തോടെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒൻപതാം സ്ഥാനത്താണ്. പത്ത് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ജയമാണ് മുംബൈയ്ക്കുള്ളത്. അതേസമയം, ഒൻപത് മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ട് ജയം മാത്രമുള്ള ലക്നൗ പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനത്താണ്. ഈ ആഴ്ച റായ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന നിർണ്ണായക മത്സരത്തിന് മുമ്പ് ഹാർദിക് പൂർണ്ണ കായികക്ഷമത വീണ്ടെടുക്കുമോ എന്നാണ് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
