ETV Bharat / sports

വാംഖഡെയിൽ പടയൊരുക്കം; പ്ലേ ഓഫ് മോഹങ്ങൾ കാക്കാൻ മുംബൈയും ലഖ്‌നൗവും ഇന്ന് നേർക്കുനേർ

തോറ്റാൽ പുറത്തേക്ക്; അതിജീവന പോരാട്ടത്തിൽ ഹാർദിക്കും പന്തും ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ തീപാറും.

MI and LSG
MI and LSG (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 4, 2026 at 6:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മുംബൈ: ഐപിഎൽ 2026 സീസണിലെ ഏറ്റവും നിർണ്ണായകമായ ഘട്ടത്തിൽ, പോയിന്‍റ് പട്ടികയുടെ അടിത്തട്ടിലുള്ള രണ്ട് കരുത്തർ ഇന്ന് മുഖാമുഖം വരുന്നു. സ്വന്തം തട്ടകമായ വാംഖഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഇന്ന് ലഖ്‌നൗ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്‌സിനെ നേരിടും. പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകൾ വെറും നൂൽപാലത്തിലായ ഇരു ടീമുകൾക്കും ടൂർണമെന്‍റില്‍ വമ്പിച്ച തിരിച്ചുവരവ് നടത്താൻ ഇന്നത്തെ വിജയം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

പ്രതിസന്ധിയിലായി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്

മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് ഈ സീസൺ ഒട്ടും ശുഭകരമല്ല. കളിച്ച ഒമ്പത് മത്സരങ്ങളിൽ കേവലം രണ്ടെണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ സംഘത്തിന് വിജയിക്കാനായത്. നിലവിൽ പട്ടികയിൽ ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്തുള്ള മുംബൈ, തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പരാജയങ്ങളുടെ ഭാരവുമായാണ് ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ചിരവൈരികളായ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സിനോട് എട്ട് വിക്കറ്റിന്‍റെ കനത്ത തോൽവി വഴങ്ങിയത് ടീമിന്‍റെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നായകൻ പാണ്ഡ്യയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസി തീരുമാനങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസ്പ്രീത് ബുംറ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, തിലക് വർമ്മ തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര താരങ്ങൾ പലപ്പോഴും സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതാണ് മുംബൈയുടെ പ്രധാന വെല്ലുവിളി. കൂടാതെ, പേശി വലിവ് കാരണം സീനിയർ താരം രോഹിത് ശർമ്മ ടീമിലില്ലാത്തത് ബാറ്റിംഗ് നിരയുടെ കരുത്ത് ചോർത്തുന്നു. പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ സജീവമായി നിലനിർത്താൻ മുംബൈയ്ക്ക് ഇന്ന് ജയത്തിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും മതിയാകില്ല.

പതറുന്ന ലഖ്‌നൗ

മറുഭാഗത്ത്, പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനത്തുള്ള ലഖ്‌നൗവിന്‍റെ അവസ്ഥയും സമാനമാണ്. എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് വിജയങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ടീം തുടർച്ചയായ അഞ്ച് തോൽവികളുടെ ആഘാതത്തിലാണ്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിനെതിരെ മികച്ച പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ചെങ്കിലും സൂപ്പർ ഓവറിൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. സൂപ്പർ ഓവറിൽ നിക്കോളാസ് പൂരനെ ഇറക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിമാറിയിരുന്നു.

ബൗളിംഗ് നിരയിൽ മോഹ്സിൻ ഖാൻ അടക്കമുള്ളവർ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ബാറ്റിംഗ് നിര ഒന്നിച്ച് പരാജയപ്പെടുന്നതാണ് ലഖ്‌നൗവിന് തലവേദനയാകുന്നത്. റിഷഭ് പന്തിന്‍റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ ഒരു വമ്പൻ തിരിച്ചുവരവ് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് അവർ വാംഖഡെയിൽ എത്തുന്നത്.

കണക്കുകളിൽ ലഖ്‌നൗ മുന്നിൽ

ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ നേർക്കുനേർ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ലഖ്‌നൗവിനാണ് വ്യക്തമായ മേൽക്കൈ ഉള്ളത്. ഇതുവരെ ഇരു ടീമുകളും എട്ട് തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ ആറ് തവണയും വിജയം ലഖ്‌നൗവിനൊപ്പമായിരുന്നു. മുംബൈയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ വാംഖഡെയിൽ കളിച്ച രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ലഖ്‌നൗ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

പ്രതീക്ഷയോടെ ആരാധകർ

ഇന്ന് രാത്രി 7:30-ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഈ പോരാട്ടം വെറുമൊരു ലീഗ് മത്സരം മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ടൂർണമെന്‍റില്‍ അവശേഷിക്കാനുള്ള ഒരു ടീമിന്‍റെ അതിജീവന പോരാട്ടം കൂടിയാണ്. തോൽക്കുന്ന ടീമിന് പ്ലേ ഓഫ് വാതിലുകൾ ഏകദേശം പൂർണ്ണമായും അടയും എന്നതിനാൽ ഇരു ടീമുകളും സർവ്വശക്തിയും പുറത്തെടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.

Also Read: ഗ്യോക്കിറസ് കരുത്തിൽ ഫുൾഹാമിനെ തകർത്ത് ഗണ്ണേഴ്‌സ്; കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിൽ സിറ്റിക്ക് കടുത്ത സമ്മർദ്ദം

TAGGED:

IPL 2026
MUMBAI INDIANS VS LUCKNOW
MI VS LSG LIVE SCORE
ഐപിഎൽ 2026
MI VS LSG IPL 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.