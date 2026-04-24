ഐപിഎല്ലിൽ 'കൺകഷൻ' വിവാദം; മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്‌തതായി ആരോപണം!

കൺകഷൻ നിയമം മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ദുരുപയോഗം ചെയ്തോ? ഐപിഎല്ലിൽ വൻ വിവാദം, വിശദീകരണവുമായി പരിശീലകൻ.

MITCHELL SANTNER
MITCHELL SANTNER (IANS)
Published : April 24, 2026 at 1:30 PM IST

മുംബൈ: ഐപിഎൽ 2026 സീസണിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിവാദങ്ങളിലൊന്നിന് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ 'കൺകഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്' നിയമം മുംബൈ ദുരുപയോഗം ചെയ്‌തു എന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത്. പരിക്കേറ്റ മിച്ചൽ സാന്‍റ്‌നർക്ക് പകരം ഷാർദുൽ താക്കൂറിനെ കളത്തിലിറക്കിയതാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.

വിവാദത്തിന് ആധാരമായ സംഭവം:
ജസ്പ്രിത് ബുംറ എറിഞ്ഞ ഓവറിൽ സിഎസ്കെ താരം കാർത്തിക് ശർമ്മയുടെ ക്യാച്ച് എടുക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പകരം ഷാർദുൽ താക്കൂറിനെ കളത്തിലിറക്കിയതാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. പരിക്കേറ്റത്. വീഴ്‌ചയിൽ തോളിൽ പരിക്കേറ്റ താരം വേദന കൊണ്ട് പുളയുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. എന്നാൽ, തൊട്ടുപിന്നാലെ സാന്‍റ്‌നർക്ക് 'കൺകഷൻ' (തലയ്‌ക്കേറ്റ പരിക്ക്) ഉണ്ടെന്ന് കാട്ടി മുംബൈ പകരക്കാരനായി ഷാർദുൽ താക്കൂറിനെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മാച്ച് റഫറി ഇത് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വിവാദമായി?
ഐപിഎൽ നിയമപ്രകാരം തലയ്‌ക്കൊ കഴുത്തിനോ പരിക്കേൽക്കുകയും ബോധക്ഷയമോ തലകറക്കമോ പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ മാത്രമേ കൺകഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ അനുവദിക്കൂ. എന്നാൽ സാന്‍റ്‌നർക്ക് തോളിലാണ് പരിക്കേറ്റതെന്ന് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ താരം തോളിന് ഐസ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ മുംബൈ മനഃപൂർവ്വം നിയമം വളച്ചൊടിച്ചു എന്ന ആരോപണം ശക്തമായി. കൂടാതെ, സ്പിന്നറായ സാന്‍റ്‌നർക്ക് പകരം പേസറായ ഷാർദുലിനെ ഇറക്കിയത് 'ലൈക്ക്-ഫോർ-ലൈക്ക്' (ഒരേ ശൈലിയുള്ള താരം) എന്ന നിബന്ധനയ്ക്കും വിരുദ്ധമാണെന്ന് വിമർശകർ പറയുന്നു.

പരിശീലകന്‍റെ മറുപടി:
വിവാദങ്ങൾ കൊഴുക്കുന്നതിനിടെ വിശദീകരണവുമായി മുംബൈ പരിശീലകൻ മഹേല ജയവർധന രംഗത്തെത്തി. "സാന്‍റ്‌നറുടെ തലയും കഴുത്തും നിലത്തിടിച്ചിരുന്നു. തോളിൽ ഐസ് വെച്ചിരുന്നു എന്നത് ശരിയാണ്, പക്ഷേ സ്‌കാനിംഗിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് കടുത്ത തലകറക്കം അനുഭവപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് നിയമപ്രകാരം തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. മാച്ച് റഫറിയുടെ അനുവാദത്തോടെയാണ് ഷാർദുൽ കളത്തിലിറങ്ങിയത്," ജയവർധന വ്യക്തമാക്കി.

എന്നാൽ ഈ മാറ്റം മുംബൈയെ രക്ഷിച്ചില്ല. ബാറ്റിംഗിലും ബൗളിംഗിലും തകർന്നടിഞ്ഞ മുംബൈ 103 റൺസിന്‍റെ വൻ തോൽവിയാണ് മത്സരത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ഓപ്പണർ സഞ്ജു സാംസണിന്‍റെ മിന്നും സെഞ്ചുറി ബലത്തിലാണ് ചെന്നെെ കൂറ്റന്‍ സ്‌കോറുയര്‍ത്തിയത്. 54 പന്തിലാണ് സഞ്ജു സെഞ്ചുറി നേടിയത്. 101 റണ്‍സെടുത്ത താരം ആറു സിക്‌സറുകളും പത്തുഫോറുകളും പറത്തി. കൂടാതെ നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ കരീബിൻ സ്‌പിന്നിർ അകീൽ ഹുസൈനാണ് മുംബൈയെ കറക്കിവീഴ്ത്തിയത്.

