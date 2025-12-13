Kerala Local Body Elections2025

മെസ്സിയെ കാണാനായില്ല: 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ താരം പോയി, കുപ്പികളും മാലിന്യങ്ങളുമെറിഞ്ഞ് ആരാധകരോക്ഷം

വെറും കുറച്ചു നിമിഷങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് മെസ്സി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നിന്നത്.

Salt Lake City stadium witnessed chaotic scenes
Published : December 13, 2025 at 1:53 PM IST

കൊൽക്കത്ത: സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഇതിഹാസ താരം മെസ്സിയെ ശരിയായി കാണാന്‍ കഴിയാത്തതില്‍ വന്‍ ആരാധക പ്രതിഷേധം. കാണികളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്‌ത് 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മെസ്സി മടങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ രോക്ഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ആരാധകര്‍. സീറ്റുകള്‍ തല്ലിത്തകര്‍ത്തും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കുപ്പികളും മാലിന്യങ്ങളും എറിഞ്ഞുമാണ് ആരാധകര്‍ പ്രതിഷേധിച്ചത്. സംഘാടകര്‍ ആരാധകരുടെ വികാരം മുതലെടുക്കുകയായിരുന്നെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ പറയുന്നത്.

ജനക്കൂട്ടത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഉണ്ടായ മോശം അവസ്ഥയും പ്രവേശനത്തിന് കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതുമാണ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് വഴിതിരിച്ചത്. വെറും കുറച്ചു നിമിഷങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് മെസ്സി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നിന്നതെന്നും ഈ സമയംതന്നെ മന്ത്രിമാരും മറ്റു നേതാക്കളും അദ്ദേഹത്തെ പൊതിഞ്ഞുനിന്നെന്നും ആരാധകര്‍ പറയുന്നു. ഇതേതുടര്‍ന്ന് നിരാശ പൂണ്ട ആരാധകരില്‍ നിന്നും സ്റ്റാൻഡുകളിൽ പ്രതിഷേധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. സ്ഥിതിഗതികൾ പെട്ടെന്ന് വഷളായി, നിയന്ത്രണം വീണ്ടെടുക്കാൻ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇടപെടേണ്ടിവന്നു. രാവിലെ മുതൽ കാത്തിരുന്ന നിരവധി ആരാധകർക്ക്, പെട്ടെന്നുള്ള പുറത്തുപോകൽ വളരെ നിരാശാജനകമായിരുന്നു, പലര്‍ക്കും താരത്തെ ഒരു നോക്കും പോലും കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലായെന്ന് പരാതിപ്പെട്ടു.

ആരാധകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാതെയാണ് മെസ്സി ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടത്. ഇതോടെ പ്രകോപിതരായ കാണികള്‍ കുപ്പി ഉള്‍പ്പെടെ എറിയുകയും സൈൻബോർഡുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയും ചെയ്‌തു. മെസ്സിയുടെ സന്ദർശനത്തിൽ സെലിബ്രിറ്റികളുടെ ഇടപെടലുകൾ കൂടുതലായിരുന്നുവെന്നും, ഇത് പതിവ് ആരാധകരെ മാറ്റിനിർത്തിയെന്നും ഒരു വിഭാഗം ആരാധകർ ആരോപിച്ചു. പ്രതീക്ഷകൾ നിറവേറ്റാത്തതിനാൽ പരിപാടി ഒരു തട്ടിപ്പാണെന്ന് സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയവര്‍ പറഞ്ഞു.

'മെസ്സിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നേതാക്കളും നടന്മാരും മാത്രമായിരുന്നു.പിന്നെ എന്തിനാണ് അവർ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചത്... 12,000 രൂപയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടി, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മുഖം പോലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല' മെസ്സി സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയം വിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ആരാധകൻ പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ, കൊൽക്കത്ത മെസ്സിയെ അത്യധികം ആവേശത്തോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ഹൈദരാബാദ്, മുംബൈ, ഡൽഹി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന താരത്തിന്‍റെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഇന്ത്യാ പര്യടനത്തിലെ ആദ്യ സ്റ്റോപ്പ് നഗരമായിരുന്നു. ഡിസംബർ 13 ന് അർധരാത്രിക്ക് ശേഷം വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്ത് തടിച്ചുകൂടിയ ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിലേക്ക് മെസ്സി എത്തി, ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെക്കാലത്തിനു ശേഷമുള്ള തിരിച്ചുവരവില്‍ ആരാധകര്‍ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു.

ലേക്ക് ടൗണിലെ ശ്രീ ഭൂമി സ്പോർട്ടിംഗ് ക്ലബ്ബിലാണ് ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. അവിടെ മെസ്സി തനിക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 70 അടി ഉയരമുള്ള പ്രതിമ വെർച്വലായി അനാച്ഛാദനം ചെയ്‌തു. പശ്ചിമ ബംഗാൾ മന്ത്രി സുജിത് ബോസ്, ബോളിവുഡ് താരം ഷാരൂഖ് ഖാൻ എന്നിവരും ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു. ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മെസ്സി മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയെയും മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൗരവ് ഗാംഗുലിയെയും കാണും.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

