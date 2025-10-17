ETV Bharat / sports

മെസ്സിപ്പട നവംബറിൽ കേരളം സന്ദർശിക്കില്ലെന്ന് അർജന്‍റൈന്‍ മാധ്യമം; കൊച്ചിയില്‍ കളിക്കുമെന്ന് സ്‌പോണ്‍സര്‍

നവംബറിലെ മത്സരം അനിശ്ചിതത്വത്തിലായെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട്.

Argentina Football Team
Argentina Football Team (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 17, 2025 at 3:16 PM IST

തിഹാസ താരം ലയണൽ മെസ്സിയടക്കമുള്ള അര്‍ജന്‍റീന ടീം അടുത്ത മാസം കേരളത്തിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരള ഫുട്ബോൾ പ്രേമികള്‍. ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിന്‍റെ ആവേശം വാനോളമാണ്. 70 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് നവീകരിക്കുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയം മെസ്സിയുടെ വരവിനായി ഏകദേശം തയ്യാറാണ്, പുതിയ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, ഫ്ലഡ്‌ലൈറ്റുകൾ, സുരക്ഷ എന്നിവയോടെയാണ് സ്റ്റേഡിയം ഒരുങ്ങുന്നത്. ഒരു മാസത്തേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ കടകൾ അടച്ചിടാനും നിര്‍ദേശമെത്തി.

അതിനിടെ നവംബറിലെ മത്സരം അനിശ്ചിതത്വത്തിലായെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട്. ലുവാണ്ടയിൽ അംഗോളയ്‌ക്കെതിരായ സൗഹൃദ മത്സരം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇന്ത്യൻ പര്യടനം റദ്ദാക്കിയെന്നാണ് സൂചന. തയാറെടുപ്പുകളുടെയും യാത്രയുടെയും കാര്യത്തിൽ സംഘാടകർ തുടർച്ചയായി കരാർ ലംഘനങ്ങൾ നടത്തിയതിനാല്‍ 2025 നവംബറിൽ അര്‍ജന്‍റീനയുടെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്ര റദ്ദാക്കിയതായി അര്‍ജന്‍റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ (എഎഫ്എ) പ്രതിനിധികളെ ഉദ്ധരിച്ച് അർജന്‍റൈന്‍ മാധ്യമമായ ‘ലാ നാസിയോൺ’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

'നവംബറിലെ സൗഹൃദമത്സരം സാധ്യമാക്കാനെല്ലാം ചെയ്‌തു. ക്രമീകരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ഒരു പ്രതിനിധി സംഘം ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിച്ചു, സ്റ്റേഡിയവും ഹോട്ടലും സന്ദർശിച്ചു. പക്ഷേ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, 2026 മാർച്ചിലേക്ക് മത്സരം പുനഃക്രമീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും എഎഫ്എ പ്രതിനിധിയെ ഉദ്ധരിച്ച് ലാ നാസിയോൺ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

Argentina Football Team
അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ ടീം മാനേജ്മെൻ്റ് സ്റ്റേഡിയം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ (Etv Bharat)

നേരത്തെ കലൂര്‍ ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ എ.എഫ്.എ പ്രതിനിധി ഹെക്ടർ ഡാനിയേൽ കാബ്രേര സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം പുറത്തുവരുന്ന വാർത്തകൾക്കിടയിൽ, സ്പോൺസറായ റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി, നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം കൊച്ചിയിൽ മത്സരം നടക്കുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 'കേരള പദ്ധതികൾ റദ്ദാക്കിയതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരവുമില്ല. അർജന്‍റീന 'എ' ടീം കേരളം സന്ദർശിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടർ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആന്‍റോ അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞതായി ഇന്ത്യ ടുഡേ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തു.

'നവംബർ 15 ന് അർജന്‍റീന കൊച്ചിയിലെത്തും, അതേസമയം ഓസ്‌ട്രേലിയക്കാർ നവംബർ 10 ന് വിമാനമിറങ്ങും. ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ടീമിനൊപ്പം സർക്കാരിന്‍റെ ഒരു പ്രതിനിധി സംഘവും ഉണ്ടാകും- ആന്‍റോ അഗസ്റ്റിൻ ദി ഹിന്ദുവിനോട് പറഞ്ഞു. ഒരു പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ സ്പോർട് ചാനൽ മത്സരം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാല്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച് എഎഫ്എയോ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഫുട്‌ബോൾ ഫെഡറേഷനോ സ്ഥിരീകരണം ഒന്നും നല്‍കിയിട്ടില്ല.

കേരളത്തിൽ വരുന്ന അർജൻ്റീന സ്‌ക്വാഡ്

ലയണൽ മെസ്സി, എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ്, അലക്‌സിസ് മക് അലിസ്റ്റർ, റോഡ്രിഗോ ഡിപോൾ, നിക്കോളാസ് ഒറ്റമെൻഡി. ജൂലിയൻ അൽവാരസ്, ലൗത്താറോ മാർട്ടിനസ്, ഗോൺസാലോ മോണ്ടിയൽ, നിക്കോളാസ് ടഗ്ലിയാഫിക്കോ, ജുവാൻ ഫോയ്ത്ത്, മാർക്കസ് അക്യുന, എസക്വൽ പലാസിയോസ്, ജിയോവാനി ലൊ സെൽസോ, ലിയാൻട്രോ പരേഡസ്, നിക്കോ ഗോൺസാലസ്, തിയാഗോ അൽമാഡ, ക്രിസ്ത്യൻ റൊമേറോ, നഹ്വൽ മൊളീന. കോച്ച്- ലയണൽ സ്‌കലോണി.

