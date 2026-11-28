മെസ്സിപ്പടയ്ക്ക് കണ്ണീരോടെ മടക്കം; ഇന്റര് മയാമിയുടെ കിരീടമോഹങ്ങൾ തകർത്ത് കൊളംബസ് ക്രൂ
എം.എൽ.എസ് 2026: കൊളംബസ് ക്രൂവിനോട് പരാജയപ്പെട്ട് മെസ്സിയുടെ ഇന്റര് മയാമി പ്ലേഓഫിൽ നിന്ന് പുറത്ത്.
Published : November 28, 2026 at 4:04 PM IST
കൊളംബസ്: മേജർ ലീഗ് സോക്കർ (എം.എൽ.എസ്) കപ്പ് 2026 പ്ലേഓഫ് ആദ്യ റൗണ്ടിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്റര് മയാമി പുറത്തായി. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ കൊളംബസ് ക്രൂവിനോട് ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് (1-0) പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് മയാമിയുടെ കിരീടമോഹങ്ങൾ അവസാനിച്ചത്.
പരമ്പര 2-0 ത്തിന് സ്വന്തമാക്കിയ ഏഴാം സീഡായ കൊളംബസ് ഈസ്റ്റേൺ കോൺഫറൻസ് സെമിഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. നവംബർ 21-ന് ന്യൂ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 3-0 ത്തിന്റെ തകർപ്പൻ ജയം നേടി കൊളംബസ് നേരത്തെ തന്നെ പരമ്പരയിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. രണ്ടാം സീഡായി പ്ലേഓഫിൽ എത്തിയ ഇന്റര് മയാമിക്ക് പരമ്പരയിൽ തിരിച്ചുവരാനും സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ നിർണ്ണായകമായ മൂന്നാം മത്സരം കളിക്കാനും ഇന്നത്തെ വിജയം അനിവാര്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണയും വലകുലുക്കാൻ മയാമി താരങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചില്ല.
മത്സരത്തിന്റെ ഇൻജുറി ടൈമിൽ (90+2 മിനിറ്റ്) സാന്റിയാഗോ റോഡ്രിഗസ് നേടിയ ഗോളാണ് കൊളംബസിന് ആവേശജയം സമ്മാനിച്ചത്. പെനാൽറ്റി ബോക്സിനുള്ളിലെ കൂട്ടപ്പൊരിച്ചിലിനൊടുവിൽ ലഭിച്ച പന്ത് താരം ക്ലോസ് റേഞ്ച് വോളിയിലൂടെ വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. തിരിച്ചടിക്കാൻ മയാമിക്ക് പിന്നീട് സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
FT. https://t.co/6P4x5KxCMj— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 28, 2026
ഈ വിജയത്തോടെ കൊളംബസ് ക്രൂ തങ്ങളുടെ അപരാജിത കുതിപ്പ് എട്ട് മത്സരങ്ങളിലേക്ക് നീട്ടി. അവസാന 12 മത്സരങ്ങളിൽ 10 എണ്ണത്തിലും വിജയിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ തുടക്കത്തിൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും പിന്നിലായിരുന്ന ലോറന്റ് കോർട്ടോയിസിന്റെ സംഘം അവിശ്വസനീയമായ തിരിച്ചുവരവാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ലയണൽ മെസ്സിക്കും ഇന്റര് മയാമിക്കും വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ നൽകിയ സീസണിനാണ് ഇതോടെ നിരാശാജനകമായ അന്ത്യമായത്. കോൺകാകാഫ് ചാമ്പ്യൻസ് കപ്പിന്റെ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലും, ലീഗ്സ് കപ്പിന്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലും മയാമി നേരത്തെ പുറത്തായിരുന്നു.
എം.എൽ.എസ് കപ്പ് പ്ലേഓഫിൽ ഇന്റര് മയാമിയുടെ അഞ്ചാം പങ്കാളിത്തമായിരുന്നു ഇത്. 2020, 2022, 2024 വർഷങ്ങളിൽ പ്ലേഓഫ് കളിച്ച ടീം 2025-ലാണ് തങ്ങളുടെ കന്നി കിരീടം നേടിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫൈനലിൽ വാൻകൂവർ വൈറ്റ്ക്യാപ്സിനെ 3-1 ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ക്ലബ്ബ് ചാമ്പ്യന്മാരായത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ ആ നേട്ടം ആവർത്തിക്കാൻ മയാമിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. മറുവശത്ത്, 2023-ൽ അവസാനമായി ചാമ്പ്യന്മാരായ കൊളംബസ് ക്രൂ തങ്ങളുടെ രണ്ടാം എം.എൽ.എസ് കപ്പ് കിരീടത്തിലേക്ക് ഒരു പടി കൂടി അടുത്തിരിക്കുകയാണ്.