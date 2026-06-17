ക്ലോസെയുടെ റെക്കോർഡ് തകർത്തു, എംബാപ്പെയെ പിന്നിലാക്കി; 200-ാം മത്സരത്തിൽ ഹാട്രിക്കുമായി മെസ്സി
ലോകകപ്പിൽ ചരിത്ര ഹാട്രിക്കുമായി മെസ്സി; ക്ലോസെയുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം.
Published : June 17, 2026 at 9:37 AM IST|
Updated : June 17, 2026 at 9:43 AM IST
കാൻസസ് സിറ്റി: ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇതേ മണ്ണിൽ താൻ കുറിച്ചിട്ട ലോകകപ്പ് അരങ്ങേറ്റത്തിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കിയ രാത്രിയിൽ, ചരിത്ര റെക്കോർഡുകൾ ഒന്നൊന്നായി തിരുത്തിക്കുറിച്ച് ലയണൽ മെസ്സിയുടെ ഗോൾവേട്ട. 2026 ലോകകപ്പിലെ തങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ അൾജീരിയയെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് അർജന്റീന കിരീടസംരക്ഷണ പോരാട്ടത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു.
കരിയറിലെ ഇരുനൂറാം അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തിൽ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഹാട്രിക്കുമായി കളം നിറഞ്ഞ നായകൻ ലയണൽ മെസ്സി, ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടുന്ന താരമെന്ന ജർമ്മനിയുടെ ഇതിഹാസ സ്ട്രൈക്കർ മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെയുടെ (16 ഗോളുകൾ) സർവ്വകാല റെക്കോർഡിനൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നു. ഫ്രാൻസിന്റെ കിലിയൻ എംബാപ്പെയെ പിന്നിലാക്കി ലോകകപ്പ് ഗോൾവേട്ടക്കാരിൽ സിംഹാസനം ഉറപ്പിച്ച മെസ്സിയുടെ ഈ പ്രകടനത്തോടെ, കഴിഞ്ഞ തവണ സൗദി അറേബ്യയോട് നേരിട്ട തോൽവിയുടെ കയ്പേറിയ ചരിത്രം തിരുത്തിയാണ് ലാ അൽബിസെലെസ്റ്റെസ് ഇത്തവണ കുതിപ്പ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെയുടെ ലോക റെക്കോർഡിനൊപ്പം
ഈ ചരിത്ര പ്രകടനത്തോടെ ലോകകപ്പ് ടൂർണമെന്റുകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടുന്ന താരമെന്ന ജർമ്മനിയുടെ ഇതിഹാസ സ്ട്രൈക്കർ മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെയുടെ പതിനാറ് ഗോളുകളെന്ന റെക്കോർഡിനൊപ്പം ലയണൽ മെസ്സിയെത്തി. ഫ്രാൻസിന്റെ യുവ സൂപ്പർതാരം കിലിയൻ എംബാപ്പെയെ മറികടന്നാണ് മെസ്സി ഇപ്പോൾ ലോകകപ്പ് ഗോൾവേട്ടക്കാരിൽ സംയുക്തമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി ഫ്രാൻസ് സെനഗലിനെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയ മത്സരത്തിൽ എംബാപ്പെ ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടി തന്റെ ലോകകപ്പ് ഗോൾ നേട്ടം പതിനാലിൽ എത്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഹാട്രിക്കോടെ മെസ്സി ആ റെക്കോർഡ് തിരിച്ചുപിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരമെന്ന സ്വന്തം റെക്കോർഡ് ഇരുപത്തിയേഴായി ഉയർത്താനും മെസ്സിക്ക് സാധിച്ചു. കൂടാതെ അർജന്റീനയ്ക്കായുള്ള തന്റെ ആകെ അന്താരാഷ്ട്ര ഗോളുകളുടെ എണ്ണം നൂറ്റിയിരുപതിൽ എത്തിക്കാനും ഈ മത്സരത്തിലൂടെ താരത്തിന് കഴിഞ്ഞു. മെസ്സിയുടെ ദീർഘകാലത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിലെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് ഹാട്രിക്കാണിത് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ മത്സരത്തിനുണ്ട്.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾ വേട്ടക്കാരുടെ പട്ടിക
|റാങ്ക്
|കളിക്കാരൻ (ടീം)
|ഗോളുകൾ
|മത്സരങ്ങൾ
|പതിപ്പുകൾ
|1
|മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെ (ജർമ്മനി)
|16
|24
|2002, 2006, 2010, 2014
|2
|ലയണൽ മെസ്സി (അർജന്റീന)
|16
|27
|2006, 2014, 2018, 2022,2026
|3
|റൊണാൾഡോ (ബ്രസീൽ)
|15
|19
|1998, 2002, 2006
|4
|കൈലിയൻ എംബാപ്പെ (ഫ്രാൻസ്)
|14
|15
|2018, 2022,2026
|4
|ഗെർഡ് മുള്ളർ (ജർമ്മനി)
|14
|13
|1970, 1974
|5
|ജസ്റ്റ് ഫോണ്ടെയ്ൻ (ഫ്രാൻസ്)
|13
|6
|1958
|6
|പെലെ (ബ്രസീൽ)
|12
|14
|1958, 1962, 1966, 1970
|7
|സാൻഡർ കോസിസ് (ഹംഗറി)
|11
|5
|1954
|7
|ജർഗൻ ക്ലിൻസ്മാൻ (ജർമ്മനി)
|11
|17
|1990, 1994, 1998
|8
|ഹെൽമട്ട് റാൻ (ജർമ്മനി)
|10
|10
|1954, 1958
|8
|ഗബ്രിയേൽ ബാറ്റിസ്റ്റ്യൂട്ട (അർജന്റീന)
|10
|12
|1994, 1998, 2002
|8
|ഗാരി ലിനേക്കർ (ഇംഗ്ലണ്ട്)
|10
|12
|1986, 1990
|8
|തിയോഫിലോ കുബില്ലസ് (പെറു)
|10
|13
|1970, 1978
|8
|തോമസ് മുള്ളർ (ജർമ്മനി)
|10
|16
|2010, 2014
|8
|ഗ്രെഗോർസ് ലാറ്റോ (പോളണ്ട്)
|10
|20
|1974, 1978, 1982
പ്രമുഖരുടെ സാന്നിധ്യവും അടുത്ത പോരാട്ടങ്ങളും
അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ ഫുട്ബോളിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വലിയ സംഭാവന നൽകിയ അന്തരിച്ച ലാമർ ഹണ്ടിന്റെ ദീർഘകാലത്തെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമായിരുന്നു ആരോഹെഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഈ ലോകകപ്പ് മത്സരം. പ്രമുഖ എൻ.എഫ്.എൽ താരം പാട്രിക് മഹോംസും ഭാര്യ ബ്രിട്ടണിയും അടക്കമുള്ള വൻ പ്രമുഖരടങ്ങുന്ന വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടമാണ് മെസ്സിയുടെ ഈ ചരിത്ര പ്രകടനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്തിയിരുന്നത്. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ലോകകപ്പ് കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടിറങ്ങുന്ന അർജന്റീനയ്ക്ക് ഈ വിജയം വരും മത്സരങ്ങളിൽ വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകും എന്നതിൽ തർക്കമില്ല.
ഗ്രൂപ്പ് ജെയിലെ തങ്ങളുടെ അടുത്ത മത്സരത്തിനായി അർജന്റീന തിങ്കളാഴ്ച ടെക്സാസിലെ ആർലിംഗ്ടണിലേക്ക് തിരിക്കും, അവിടെ അവർ ഓസ്ട്രിയയെയാണ് നേരിടുക. അതിനുശേഷം ജൂൺ 27നു നടക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ ജോർദാനെയും നേരിടും. അൾജീരിയ തങ്ങളുടെ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച ജോർദാനെ നേരിട്ട ശേഷം, ജൂൺ ഇരുപത്തിയേഴിന് കാൻസസ് സിറ്റിയിൽ തിരിച്ചെത്തി ഓസ്ട്രിയക്കെതിരെ കളിക്കും.
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