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മെസി കൊടുങ്കാറ്റ്, ഫുട്‌ബോള്‍ രാജാവിന് ഹാട്രിക്; അൾജീരിയയെ തകർത്തുതരിപ്പണമാക്കി അർജൻ്റീന

ക്യാപ്റ്റൻ ലയണൽ മെസി അർജൻ്റീനയ്ക്കായി തകർപ്പൻ ഹാട്രിക് നേടിക്കൊണ്ട് കളം നിറഞ്ഞാടി. അർജൻ്റീനയെ ലോകകിരീടത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പൂർണ സജ്ജനാണെന്ന് ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ മത്സരം!

MESSI MAGIC ARGENTINA WORLD CUP OPENER FIFA WORLD CUP 2026 ARGENTINA VS ALGERIA MATCH RESULT
ഗോള്‍ നേട്ടം ആഘോഷിക്കുന്ന മെസിയും സംഘവും (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 17, 2026 at 8:33 AM IST

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കൻസാസ് സിറ്റി: ലോകകപ്പിൻ്റെ വൻവേദിയിൽ വീണ്ടും മെസി മാന്ത്രികത. കിരീടം നിലനിർത്തുക എന്ന ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യവുമായി അമേരിക്കയിലെ കൻസാസ് സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇറങ്ങിയ അർജൻ്റീനയ്ക്ക് ആധികാരിക ജയം. അൾജീരിയയെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാർ തറപറ്റിച്ചത്. ക്യാപ്റ്റൻ ലയണൽ മെസി അർജൻ്റീനയ്ക്കായി തകർപ്പൻ ഹാട്രിക് നേടിക്കൊണ്ട് കളം നിറഞ്ഞാടിയ മത്സരമായിരുന്നു ഇത്.

കളി നയിച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ മെസി

മത്സരത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ അർജൻ്റീന ആക്രമിച്ചു കളിച്ചു. കളിയുടെ 17-ാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ മെസിയിലൂടെ അർജൻ്റീന ആദ്യ വെടിപൊട്ടിച്ചു. ബോക്‌സിന് വെളിയിൽ നിന്ന് മെസി ഉതിർത്ത മനോഹരമായ ഒരു ഷോട്ട് അൾജീരിയൻ ഗോൾകീപ്പറെ കാഴ്‌ചക്കാരനാക്കി വലയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു. ഈ ഗോളോടെ അർജൻ്റീന കളിയിൽ പൂർണ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു.ആദ്യ പകുതിയിൽ ഒരു ഗോളിന് മുന്നിലായിരുന്ന അർജൻ്റീന രണ്ടാം പകുതിയിലും ആക്രമണം ശക്തമാക്കി.

MESSI MAGIC ARGENTINA WORLD CUP OPENER FIFA WORLD CUP 2026 ARGENTINA VS ALGERIA MATCH RESULT
ഗോള്‍ നേട്ടം ആഘോഷിക്കുന്ന മെസിയും സംഘവും (AP)

60-ാം മിനിറ്റിൽ മെസി തൻ്റെയും ടീമിൻ്റെയും രണ്ടാം ഗോൾ നേടി സ്റ്റേഡിയത്തെ ആവേശക്കടലാക്കി മാറ്റി. റോഡ്രിഗോ ഡി പോളിൻ്റെ മികച്ചൊരു അസിസ്റ്റിൽ നിന്നായിരുന്നു മെസിയുടെ ഈ രണ്ടാം ഗോൾ പിറന്നത്. 76-ാം മിനിറ്റിൽ മനോഹരമായ ഒരു മുന്നേറ്റത്തിലൂടെ ഹാട്രിക് തികച്ചുകൊണ്ട് മെസി അർജൻ്റീനയുടെ വിജയം പൂർത്തിയാക്കി. അൾജീരിയൻ ഗോൾകീപ്പർ ലൂക്ക സിദാന് മെസിയുടെ ഈ അസാധ്യ വേഗതയ്ക്കും പന്തടക്കത്തിനും മുന്നിൽ കാഴ്ചക്കാരനായി നിൽക്കാൻ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. റിയാദ് മഹ്‌റെസ് നയിച്ച അൾജീരിയൻ മുന്നേറ്റങ്ങളെ ക്രിസ്റ്റ്യൻ റൊമേറോയും ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടീനസും അടങ്ങുന്ന അർജന്റീനയുടെ പ്രതിരോധ നിര കൃത്യമായി തടഞ്ഞു.

MESSI MAGIC ARGENTINA WORLD CUP OPENER FIFA WORLD CUP 2026 ARGENTINA VS ALGERIA MATCH RESULT
മെസിയുടെ പ്രകടനം (AP)

അൾജീരിയൻ പ്രതിരോധം തകർന്നു

റിയാദ് മഹ്‌റെസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ താരങ്ങളുമായി ഇറങ്ങിയ അൾജീരിയക്ക് അർജന്റീനയുടെ പ്രതിരോധ കോട്ട തകർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ക്രിസ്റ്റ്യൻ റൊമേറോയും ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടീനസും നയിച്ച പ്രതിരോധ നിര അൾജീരിയൻ മുന്നേറ്റങ്ങളെ കൃത്യമായി തടഞ്ഞു. ഗോൾ മടക്കാൻ അൾജീരിയ കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഗോൾകീപ്പർ എമിലിയാനോ മാർട്ടീനസിനെ മറികടക്കാൻ അവർക്കായില്ല.

റെക്കോഡുകളുടെ രാജാവ് മെസി തന്നെ

MESSI MAGIC ARGENTINA WORLD CUP OPENER FIFA WORLD CUP 2026 ARGENTINA VS ALGERIA MATCH RESULT
ഗോള്‍ നേട്ടം ആഘോഷിക്കുന്ന മെസിയും സംഘവും (AP)

ആറ് ലോകകപ്പുകളിൽ കളിക്കുന്ന ആദ്യ താരം എന്ന അപൂർവ്വ റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കിയ മത്സരത്തിലാണ് മെസി ഈ ഹാട്രിക് ഗോൾ നേട്ടം കൊയ്‌തത്. ഇതോടെ ലോകകപ്പിലെ തൻ്റെ ആകെ ഗോളുകളുടെ എണ്ണം മെസി 15 ആയി ഉയർത്തി. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ബ്രസീലിൻ്റെ ഇതിഹാസ താരം റൊണാൾഡോയ്‌ക്കൊപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ മെസി.ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിലെ ഈ മികച്ച വിജയം അർജൻ്റീനയുടെ ആത്മവിശ്വാസം വാനോളം ഉയർത്തും. മെസി എന്ന മാന്ത്രികൻ ഫോമിലായാൽ അർജൻ്റീനയെ തടയാൻ ആർക്കും കഴിയില്ലെന്ന് ഈ മത്സരം ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചു!

ഈ മത്സരത്തിലെ 3 ഗോളുകളോടെ ലോകകപ്പിൽ മെസിയുടെ ആകെ ഗോളുകളുടെ എണ്ണം 16 ആയി ഉയർന്നു. ഇതോടെ അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിൻ്റെ കിലിയൻ എംബപ്പെയെയും ജർമ്മനിയുടെ ഗെർഡ് മുള്ളറെയും മറികടന്ന് എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനായി മാറി. ഇപ്പോൾ ജർമ്മനിയുടെ മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെയ്ക്കൊപ്പം (16 ഗോളുകൾ) ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് മെസി.

ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ 11 വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന ബഹുമതിയും മെസിക്ക് മാത്രമായി. ലോകകപ്പിൽ ബോക്സിന് വെളിയിൽ നിന്ന് 5 ഗോളുകൾ നേടിയ ബ്രസീലിൻ്റെ ഇതിഹാസ താരം റിവെല്ലിന്യോയുടെ 60 വർഷത്തെ റെക്കോഡിനൊപ്പവും മെസി എത്തി.

പ്രായം വെറുമൊരു അക്കമാകുമ്പോൾ

38-ാം വയസ്സിലും കളിയിലെ വേഗതയോ പന്തടക്കമോ മെസിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഈ കളി തെളിയിക്കുന്നു. അർജൻ്റീനയ്ക്കായി ലോകകപ്പിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരവും ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ താരവും ഇപ്പോൾ മെസി തന്നെയാണ്. ക്രിസ്റ്റ്യൻ റൊമേറോയും ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടീനസും നയിച്ച പ്രതിരോധ നിരയും എമിലിയാനോ മാർട്ടീനസിൻ്റെ ഗോൾകീപ്പിങ്ങും ടീമിന് കരുത്തായി. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ഈ തകർപ്പൻ ജയം അർജൻ്റീനയ്ക്ക് വരും മത്സരങ്ങളിൽ വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകും. മെസി എന്ന ഇതിഹാസം തൻ്റെ ആറാം ലോകകപ്പിലും അർജൻ്റീനയെ ലോകകിരീടത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പൂർണ്ണ സജ്ജനാണെന്ന് ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ മത്സരം!

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TAGGED:

MESSI MAGIC
FIFA WORLD CUP 2026
ARGENTINA VS ALGERIA MATCH RESULT
ഫിഫ ലോകകപ്പ് മെസി
MESSI FIFA WORLD CUP GOALS

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