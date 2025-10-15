ETV Bharat / sports

പ്യൂർട്ടോ റിക്കോക്കെതിരെ ആറാടി അര്‍ജന്‍റീന; അസിസ്റ്റുകളിൽ റെക്കോര്‍ഡ് സൃഷ്‌ടിച്ച് ലയണൽ മെസ്സി

സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ 6-0ന് ആണ് അര്‍ജന്‍റീനയുടെ ജയം.

ARGENTINA VS PUERTO RICO 2025
ARGENTINA VS PUERTO RICO 2025 (getty)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 15, 2025 at 10:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പ്യൂർട്ടോ റിക്കോയെ ഗോള്‍ മഴയില്‍ മുക്കി അര്‍ജന്‍റീന. ഫ്ലോറിഡയിലെ ഫോർട്ട് ലോഡർഡെയ്‌ലിലുള്ള ചേസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ 6-0ന് ആണ് അര്‍ജന്‍റീനയുടെ ജയം. വെനിസ്വേലയ്‌ക്കെതിരായ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ 1-0 വിജയത്തിന് ശേഷം ദേശീയ ടീമിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ ലയണൽ മെസ്സി, വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു.

അര്‍ജന്‍റീനയുടെ ആക്രമണ ആധിപത്യത്തിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റമാണ് താരം നടത്തിയത്. അടുത്തിടെ രണ്ട് ഗോളും ഒരു അസിസ്റ്റുമായി ഇന്‍റര്‍ മയാമിക്കായി മെസ്സി കളം നിറഞ്ഞ എംഎൽഎസ് മത്സരത്തിൽ അറ്റ്ലാന്‍റയെ 4–0ന് തോൽപിച്ചിരുന്നു. 39, 87 മിനിറ്റുകളിലായിരുന്നു മുപ്പത്തിയെട്ടുകാരൻ മെസ്സി ലക്ഷ്യം കണ്ടത്. അറ്റ്ലാന്‍റക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ തന്‍റെ ഫിറ്റ്നസിനെ കുറിച്ച് ആശങ്കകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, മെസ്സി പ്യൂർട്ടോ റിക്കോക്കെതിരായ മത്സരത്തില്‍ ക്ഷീണത്തിന്‍റെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണിച്ചില്ല.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അതേസമയം മത്സരത്തില്‍ രണ്ട് നിർണായക അസിസ്റ്റുകൾ നൽകി, ഗോളവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. 14ാം മിനിറ്റിൽ നികോ​ ഗോൺസാലസും മക് അലിസ്റ്ററും ചേർന്നായിരുന്നു ഗോൾവര്‍ഷത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. അലിസ്റ്ററുടെ ഡയഗ്ന്നൽ കിക്കിനെ ഹെഡ്ഡറിലൂടെ മക് അലിസ്റ്റർ വലയിലാക്കി. പിന്നാലെ 23ാം മിനിറ്റിൽ ​ഡി സർക്കിളിന് മുന്നിൽ നിന്നും മെസ്സി നൽകിയ ക്രോസിനെ ഡയറക്ട് കിക്കിലൂടെ തന്നെ ഗോൺസാലോ മോണ്ടിയൽ രണ്ടാം ഗോളും നേടി. തുടർന്നുള്ള മിനിറ്റുകളിൽ റോഡ്രിഗോ ഡി പോൾ, ലൗതാരോ മാർടിനസ്, ലോസെൽസോ എന്നിവരിലൂടെ വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്തി. 36ാം മിനിറ്റിൽ മക് അലിസ്റ്റർ രണ്ടാം ഗോളും നേടി. 64ാം മിനിറ്റിൽ അർജന്റീന മുന്നേറ്റം തടയാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത പന്ത് സെൽഫ് ഗോളായി പതിച്ചു.

ARGENTINA VS PUERTO RICO 2025
ARGENTINA VS PUERTO RICO 2025 (getty)

ലോക റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ച് ലയണൽ മെസ്സി

മത്സരത്തിലെ രണ്ട് അസിസ്റ്റുകളിലൂടെ താരം 60 അന്താരാഷ്ട്ര അസിസ്റ്റുകളിൽ എത്തി, പുരുഷ അന്താരാഷ്ട്ര അസിസ്റ്റുകളിൽ ഫിഫയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച താരമായിരുന്ന നെയ്‌മറുടെ റെക്കോർഡ് താരം മറികടന്നു. ക്ലബ്ബിനും രാജ്യത്തിനുമായി എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലുമായി 396 അസിസ്റ്റുകളാണ് അർജന്‍റീനിയന്‍ സൂപ്പര്‍ താരം നേടിയത്. 400 അസിസ്റ്റുകള്‍ നേടാൻ മെസ്സിക്കിനി വെറും നാലെണ്ണം മാത്രം മതി. മെസ്സി ഇന്നലെ ഗോൾ നേടിയില്ലെങ്കിലും നിലവിൽ എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലുമായി 886 ഗോളുകളാണ് താരത്തിന്‍റെ സമ്പാദ്യം.

ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ, രണ്ട് സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ മെസ്സിപ്പട നവംബറിൽ അംഗോളയിലേക്കും പിന്നാലെ കേരളത്തിലേക്കും കളിക്കാനെത്തും. നവംബർ 17ന് കൊച്ചി കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആസ്ട്രേലിയക്കെതിരെയാണ് സൗഹൃദ മത്സരം.

  1. Also Read: സിംഗപ്പൂരിനോട് തോല്‍വി: എഎഫ്‌സി ഏഷ്യൻ കപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ പുറത്തായി
  2. Also Read:ഒരിക്കൽ 182-ാം റാങ്ക്, 5 ലക്ഷം മാത്രം ജനസംഖ്യ: ചരിത്രം കുറിച്ച് കേപ് വെർഡെ 2026 ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടി
  3. Also Read:വിൻഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഏഴ് വിക്കറ്റ് ജയം; പരമ്പര നേട്ടം, രാഹുലിന് അർധ സെഞ്ചുറി

TAGGED:

MESSI INTERNATIONAL ASSISTS RECORD
MESSI BREAKS ASSIST RECORD
MESSI 60 ASSISTS FOR ARGENTINA
ARGENTINA VS PUERTO RICO 2025
ARGENTINA PUERTO RICO MATCH REPORT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.