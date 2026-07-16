പെനാൽറ്റി തടയാനുള്ള ഇംഗ്ലണ്ട് ഗോള് കീപ്പറുടെ 'രഹസ്യക്കുപ്പി' കൈക്കലാക്കി മെസ്സിപ്പട, വൈറലായി ദൃശ്യങ്ങൾ
ഇതിലും വലിയ നാണക്കേട് ഇനി വരാനില്ല! പിക്ക്ഫോർഡ് എഴുതിവെച്ച പെനാൽറ്റി കുറിപ്പുകൾ പരസ്യമായി വായിച്ച് ചിരിച്ച് സാക്ഷാൽ മെസ്സി.
Published : July 16, 2026 at 3:33 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ലോകകപ്പ് സെമിയില് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് അർജന്റീന കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് യോഗ്യത നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ലൗട്ടാരോ മാർട്ടീനസിൻ്റെ നാടകീയമായ ഇൻജുറി ടൈം ഗോളിലാണ് നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യന്മാർ ഫൈനൽ ടിക്കറ്റെടുത്തത്. എന്നാൽ, കളിയുടെ ഫൈനൽ വിസിലിന് പിന്നാലെ മൈതാനത്ത് അരങ്ങേറിയ ഒരു കൗതുകകരമായ സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തായത്. ഇംഗ്ലീഷ് ഗോൾകീപ്പർ ജോർദാൻ പിക്ക്ഫോർഡിൻ്റെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ലയണൽ മെസ്സിയും സഹതാരങ്ങളും ചേർന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നിമിഷനേരം കൊണ്ടാണ് വൈറലായത്. അർജന്റീനയുടെ പെനാൽറ്റി കിക്ക് എടുക്കുന്ന കളിക്കാരുടെ ശൈലികളെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ കുറിപ്പുകളായിരുന്നു ആ കുപ്പിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
ഷൂട്ടൗട്ടിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നും നാടകീയ തിരിച്ചുവരവ്
മത്സരത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടാണ് ആദ്യം ലീഡെടുത്തത്. 55-ാം മിനിറ്റിൽ ആൻ്റണി ഗോർഡനിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ട് മുന്നിലെത്തിയതോടെ അർജന്റീനൻ ക്യാമ്പ് സങ്കടത്തിലായി. കളി കൈവിട്ടുപോകുമെന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിന്നുമാണ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാർ തങ്ങളുടെ പോരാട്ടവീര്യം പുറത്തെടുത്തത്. 85-ാം മിനിറ്റിൽ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് അർജന്റീനയ്ക്കായി സമനില ഗോൾ നേടി.
Pickford’s penalty list leaked on a bottle and Lionel Messi reaction after seeing it 😂🐐 pic.twitter.com/U39HA3ZsUJ— Oracle💙♥️ (@RamadanIBM) July 16, 2026
മത്സരം എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്കും പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്കും നീങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കെയാണ് അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ മെസ്സിയുടെ മാന്ത്രികത വീണ്ടും ഉണർന്നത്. ഇൻജുറി ടൈമിൽ മെസ്സി ബോക്സിലേക്ക് നൽകിയ മനോഹരമായ ഒരു ക്രോസ് കൃത്യമായി കണക്ട് ചെയ്ത് മാർട്ടീനസ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ വലകുലുക്കി. ഇതോടെ നിശ്ചിത സമയത്ത് തന്നെ 2-1 ൻ്റെ ആവേശ ജയവുമായി അർജന്റീന ഫൈനലുറപ്പിച്ചു. ഈ തകർപ്പൻ ഗോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ കിരീടപ്രതീക്ഷകൾ തകർത്തതിനൊപ്പം ഗോൾകീപ്പർ ജോർദാൻ പിക്ക്ഫോർഡ് തയ്യാറാക്കിവെച്ച വലിയൊരു പ്ലാനും അനാവശ്യമാക്കി മാറ്റി.
പിക്ക്ഫോർഡിൻ്റെ 'ചീറ്റ് ഷീറ്റും' മെസ്സിയുടെ മാസ്സ് പ്രതികരണവും
പ്രധാനപ്പെട്ട അന്താരാഷ്ട്ര ടൂർണമെന്റുകളിൽ എതിരാളികളുടെ പെനാൽറ്റി കിക്ക് തടയാൻ പ്രത്യേക തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കളിക്കാരനാണ് ജോർദാൻ പിക്ക്ഫോർഡ്. എതിർടീമിലെ പ്രധാന പെനാൽറ്റി ടേക്കർമാർ പന്ത് സാധാരണയായി വലയുടെ ഏത് വശത്തേക്കാണ് അടിക്കാറുള്ളത് എന്നതിൻ്റെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ പിക്ക്ഫോർഡ് തൻ്റെ വാട്ടർ ബോട്ടിലിൽ എഴുതി ഒട്ടിച്ചുവെക്കാറുണ്ട്. സെമിഫൈനലിലും ഷൂട്ടൗട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ച പിക്ക്ഫോർഡ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറിപ്പുകൾ കുപ്പിയിൽ ഒട്ടിച്ചിരുന്നു.
മത്സരം കഴിഞ്ഞ് ഇംഗ്ലീഷ് താരം മൈതാനത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ ആ വാട്ടർ ബോട്ടിലാണ് അർജന്റീന താരങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ക്യാപ്റ്റൻ ലയണൽ മെസ്സി, സമനില ഗോൾ നേടിയ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങൾ ഈ കുപ്പിക്ക് ചുറ്റും കൂടുകയും അതിലെ കൈപ്പടയിലുള്ള കുറിപ്പുകൾ കൗതുകത്തോടെ വായിക്കുകയും ചെയ്തു. അർജന്റീനൻ താരങ്ങളുടെ പെനാൽറ്റി രഹസ്യങ്ങൾ പിക്ക്ഫോർഡ് മുൻകൂട്ടി എഴുതിവെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട് മെസ്സി ചിരിയോടെ തലകുലുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ക്യാമറകൾ ഒപ്പിയെടുത്തത്. തങ്ങൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് തയ്യാറാക്കിയ തന്ത്രങ്ങൾ ഒന്നുപയോഗിക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ പോയതിലുള്ള പിക്ക്ഫോർഡിൻ്റെ അവസ്ഥയോർത്ത് അർജന്റീന താരങ്ങൾ പരസ്പരം തമാശ പറയുന്നതായും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്.
⚠️🍶 Pickford’s penalty list leaked on a bottle on pitch side. pic.twitter.com/rQmH9AETIL— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2026
സമ്മർദ്ദം ഒഴിഞ്ഞ ചിരിയുമായി മെസ്സി
പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടുകൾ തടയുന്നതിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗോൾകീപ്പർമാരിൽ ഒരാളായ പിക്ക്ഫോർഡിനെ 12 വാര അകലെ നിന്നും നേരിടേണ്ടി വരാത്തതിൻ്റെ വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് മെസ്സിയുടെ ആ ചിരിയിൽ പ്രതിഫലിച്ചത്. ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ കളി ഏത് വശത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും തിരിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ നിശ്ചിത സമയത്ത് തന്നെ കളി അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ വലിയ സംതൃപ്തി അർജന്റീനൻ ക്യാമ്പിലുണ്ട്.
ഇനി ഫുട്ബോൾ ലോകം കാത്തിരിക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ച ന്യൂയോർക്കിലെ നടക്കുന്ന മഹാപോരാട്ടത്തിനാണ്. അവിടെ മെസ്സിയുടെ അർജന്റീന സ്പെയിനിന്റെ കൗമാര വിസ്മയം ലാമിൻ യമാലിനെയും സംഘത്തെയും നേരിടും.
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