മെസ്സി മാജിക്; ഓസ്ട്രിയയെ തകർത്ത് അർജന്റീന നോക്കൗട്ടിൽ, റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തിക്കുറിച്ച് താരം
ഗ്രൂപ്പ് ജെ-യിൽ അർജന്റീനയുടെ രാജകീയ വേട്ട; ഓസ്ട്രിയയെ തുരത്തി നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാർ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക്!
Published : June 23, 2026 at 6:47 AM IST
ഡാലസ്: ലയണൽ മെസ്സിയുടെ അവിസ്മരണീയ പ്രകടനത്തിന്റെ കരുത്തിൽ ഓസ്ട്രിയയെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീന ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ നോക്കൗട്ട് (റൗണ്ട് ഓഫ് 32) ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. ഡാലസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ ഗ്രൂപ്പ് ജെ മത്സരത്തിൽ ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടിയ മെസ്സി, ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടുന്ന താരമെന്ന ചരിത്ര റെക്കോർഡും സ്വന്തം പേരിലാക്കി.
തന്റെ മുപ്പത്തിയൊമ്പതാം ജന്മദിനത്തിന് രണ്ട് ദിവസം മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് മെസ്സി ഈ അവിശ്വസനീയ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ പെനാൽറ്റി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, അതിൽ തളരാതെ 38-ാം മിനിറ്റിൽ താരം അർജന്റീനയ്ക്ക് ലീഡ് സമ്മാനിച്ചു. പിന്നീട് മത്സരത്തിന്റെ അധികസമയത്ത് (90+5 മിനിറ്റ്) മെസ്സി തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗോളും നേടി അർജന്റീനയുടെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.
റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തി മെസ്സി
ലോകകപ്പിൽ തന്റെ 17, 18 ഗോളുകളാണ് മെസ്സി ഈ മത്സരത്തിൽ നേടിയത്. ജർമ്മനിയുടെ മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെയുടെ (16 ഗോളുകൾ) റെക്കോർഡാണ് താരം മറികടന്നത്. നിലവിൽ 18 ഗോളുകളുമായി മെസ്സി പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതും, ക്ലോസെ രണ്ടാമതും, ബ്രസീലിന്റെ റൊണാൾഡോ (15 ഗോളുകൾ) മൂന്നാമതുമാണ്. ഫ്രാൻസിന്റെ കിലിയൻ എംബാപ്പെ, ജർമ്മനിയുടെ ഗെർഡ് മുള്ളർ എന്നിവർ 14 ഗോളുകളുമായി തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്.
ഇതിനുപുറമേ, തുടർച്ചയായ ആറ് ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ചരിത്രത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ താരമെന്ന ബഹുമതിയും മെസ്സി സ്വന്തമാക്കി. ഫ്രാൻസിന്റെ ജസ്റ്റ് ഫോണ്ടെയ്ൻ, ബ്രസീലിന്റെ ജെയർസീഞ്ഞോ എന്നിവരാണ് ഇതിന് മുൻപ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചവർ. ഈ ലോകകപ്പ് പതിപ്പിൽ മെസ്സിയുടെ ആകെ ഗോളുകളുടെ എണ്ണം ഇതോടെ അഞ്ചായി.
മത്സരഗതി
തുടക്കത്തിൽ അർജന്റീന ആക്രമിച്ചു കളിച്ചെങ്കിലും മെസ്സിക്ക് പെനാൽറ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ സാധിക്കാഞ്ഞത് തിരിച്ചടിയായി. തുടർന്ന് കുറച്ചുസമയം ഓസ്ട്രിയ കളിയിൽ മേധാവിത്വം പുലർത്തിയെങ്കിലും ഗോൾ നേടാൻ അവർക്കായില്ല. 38-ാം മിനിറ്റിൽ മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിന്ന് പന്തുമായി മുന്നേറിയ മെസ്സി, സഹതാരം തിയാഗോ അൽമാഡയ്ക്ക് പാസ് നൽകി. അൽമാഡയിൽ നിന്ന് തിരികെ ലഭിച്ച പന്ത് മനോഹരമായ ഒരു ഷോട്ടിലൂടെ മെസ്സി ഓസ്ട്രിയൻ ഗോൾകീപ്പർ അലക്സാണ്ടർ ഷ്ലാഗറെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി വലയിലെത്തിച്ചു. ഒന്നാം പകുതിയിൽ അർജന്റീന 1-0 ന് മുന്നിലായിരുന്നു.
ഗ്രൂപ്പിലെ തങ്ങളുടെ രണ്ടാം വിജയത്തോടെ അർജന്റീന നോക്കൗട്ട് ഉറപ്പിച്ചു. ഇന്ന് നടക്കുന്ന മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ജോർദാന് അൾജീരിയയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അർജന്റീന ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരാകും.
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