'വൺ ലാസ്റ്റ് ഡാൻസ്': അവസാന ലോകകപ്പിനായി നാല് ഇതിഹാസങ്ങൾ കളത്തിലേക്ക്
മെസ്സിയും റൊണാൾഡോയും മാത്രമല്ല; ഈ ലോകകപ്പോടെ ബൂട്ടഴിക്കുന്നത് ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ 4 വന്മരങ്ങൾ!
Published : June 11, 2026 at 3:45 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഫിഫ ലോകകപ്പിന് പന്തുരുളാൻ മണിക്കൂറുകള് മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ ആവേശത്തിലാണ്. ഒരു മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പ്രവചനാതീതമായ മത്സരങ്ങൾക്കും അവിസ്മരണീയ നിമിഷങ്ങൾക്കുമായി രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോൾ ലോകം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഇത്തവണത്തെ ടൂർണമെന്റ് വെറുമൊരു കിരീടപ്പോരാട്ടമല്ല, പകരം ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സുവർണ്ണമായ ഒരു യുഗത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിന് കൂടിയാകും സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ലോക ഫുട്ബോളിനെ ഭരിക്കുകയും, തങ്ങളുടെ മാന്ത്രിക പ്രകടനങ്ങൾ കൊണ്ട് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു തലമുറയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അഞ്ച് ഇതിഹാസ താരങ്ങളുടെ അവസാന ലോകകപ്പ് പോരാട്ടമാകും ഇത്. ചിലർ ഇതിനകം തന്നെ ലോകകിരീടം ഉയർത്തിയവരാണ്, മറ്റുള്ളവർ കരിയർ പൂർണ്ണമാക്കാൻ ആ ഒരൊറ്റ ട്രോഫിക്കായി ഇപ്പോഴും പോരാടുന്നവരാണ്. എന്തായാലും, തങ്ങളുടെ കരിയറിലെ ‘വൺ ലാസ്റ്റ് ഡാൻസ്’ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കളത്തിലിറങ്ങുന്ന ആ നാല് ഇതിഹാസങ്ങൾ ഇവരാണ്.
ലയണൽ മെസ്സി (അർജന്റീന)
2022-ൽ ഖത്തറിന്റെ മണ്ണിൽ അർജന്റീനയെ ലോകകിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതോടെ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമാണ് ലയണൽ മെസ്സി സാക്ഷാത്കരിച്ചത്. ഫുട്ബോളിൽ നേടാനാകുന്നതെല്ലാം സ്വന്തമാക്കിയ മെസ്സി, കരിയറിലെ അവസാന ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾക്കായാണ് ഇപ്പോൾ ബൂട്ടണിയുന്നത്. എട്ട് തവണ ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരം നേടിയ ഈ മുപ്പത്തിയെട്ടുകാരൻ ഇത്തവണ മറ്റൊരു ചരിത്രനേട്ടം കൂടിയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 1962-ൽ ബ്രസീലിന് ശേഷം ലോകകപ്പ് കിരീടം വിജയകരമായി നിലനിർത്തുന്ന ആദ്യ രാജ്യമെന്ന ബഹുമതിയിലേക്ക് അർജന്റീനയെ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് മെസ്സിയുടെ മുന്നിലുള്ള ദൗത്യം. ഈ ടൂർണമെന്റില് അർജന്റീന എത്രത്തോളം മുന്നേറിയാലും, ലോക ഫുട്ബോളിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച കളിക്കാരൻ എന്ന മെസ്സിയുടെ സ്ഥാനം ഇതിനകം തന്നെ സുരക്ഷിതമാണ്.
ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ (പോർച്ചുഗൽ)
കായിക ലോകത്ത് കരിയറിന്റെ ദൈർഘ്യത്തെയും (longevity) ഫിറ്റ്നസിനെയും റൊണാൾഡോയെപ്പോലെ പുനർനിർവചിച്ച മറ്റൊരു താരം ഉണ്ടാകില്ല. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ടുനിന്ന കരിയറിൽ പോർച്ചുഗീസ് ദേശീയ ടീമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദനവും നട്ടെല്ലും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ തന്നെയാണ്. ക്ലബ്ബ് തലത്തിലും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും എണ്ണമറ്റ ട്രോഫികൾ നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, റൊണാൾഡോയുടെ കരിയറിൽ ഇല്ലാത്ത ഏക കിരീടം ഫിഫ ലോകകപ്പാണ്. തന്റെ 41-ാം വയസ്സിൽ കളത്തിലിറങ്ങുന്ന റൊണാൾഡോയ്ക്ക്, ഫുട്ബോളിലെ ഈ ആത്യന്തിക വെല്ലുവിളി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള അവസാന അവസരമാണ് 2026 ലോകകപ്പ്. ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങുന്ന ഓരോ മത്സരവും ലോകകപ്പ് വേദിയിലെ തന്റെ അവസാനത്തേതാകാം എന്ന ബോധ്യത്തോടെയാകും ഈ പോർച്ചുഗീസ് നായകൻ കളിക്കുക.
ലൂക്കാ മോഡ്രിച്ച് (ക്രോയേഷ്യ)
ലോക ഫുട്ബോളിലെ വൻശക്തികളായി ക്രോയേഷ്യ വളർന്നതിന് പിന്നിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചാലകശക്തിയാണ് ലൂക്കാ മോഡ്രിച്ച്. 2018 ലോകകപ്പിൽ ടീമിനെ ഫൈനൽ വരെയെത്തിച്ചതിലും, 2022-ൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുത്തതിലും ഈ മിഡ്ഫീൽഡ് മാന്ത്രികന്റെ പങ്ക് ചെറുതല്ല. ഏറ്റവും വലിയ വേദികളിൽ സമ്മർദ്ദമില്ലാതെ കളി മെനയാൻ മോഡ്രിച്ചിനുള്ള കഴിവ് ലോകപ്രശസ്തമാണ്. 40 വയസ്സിലും ക്രോയേഷ്യൻ ടീമിന്റെ പ്രധാന നായകനും ക്രിയേറ്റീവ് ഹൃദയവുമായി മോഡ്രിച്ച് തുടരുന്നു. ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച മിഡ്ഫീൽഡർമാരിൽ ഒരാളായ മോഡ്രിച്ചിന്, 2026-ലെ മികച്ചൊരു മുന്നേറ്റം കരിയറിന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ യാത്രയയപ്പായിരിക്കും.
നെയ്മര് (ബ്രസീൽ)
2026-ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് തന്റെ കരിയറിലെ അവസാനത്തേതായിരിക്കുമെന്ന് ബ്രസീൽ സൂപ്പർ താരം നെയ്മര് ഇതിനകം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫിഫ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ച നെയ്മറിന്റെ കരിയർ ചിത്രങ്ങൾക്ക് താഴെ ‘വൺ ലാസ്റ്റ് ഡാൻസ്’ എന്ന് നെയ്മര് തന്നെ കമന്റ് ചെയ്തത് ഇതിന് അടിവരയിടുന്നു. 128 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 79 ഗോളുകൾ നേടി ബ്രസീലിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനായ നെയ്മര്, 2023 ഒക്ടോബറിലേറ്റ ഗുരുതരമായ പരിക്കിന് ശേഷം ബ്രസീലിനായി കളിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ടീമിന് വലിയ ഊർജ്ജമാണ് നൽകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 24 വർഷമായി തങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ആറാം ലോകകപ്പ് കിരീടം ബ്രസീലിന് നേടിക്കൊടുത്ത് പടിയിറങ്ങാനാകും നെയ്മറിന്റെ ശ്രമം.
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