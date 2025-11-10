ETV Bharat / sports

Choose ETV Bharat

രുവട്ടം കൂടി ഇതിഹാസ താരം ലയണല്‍ മെസ്സിയെ ബാഴ്‌സലോണ കുപ്പായത്തില്‍ കാണാന്‍ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആരാധകരുണ്ടാവില്ല. ക്ലബുമായി പിരിഞ്ഞെങ്കിലും മെസ്സിയുടെ ശരീരം അമേരിക്കയിലും, മനസ്സ് ഇന്നും ബാഴ്‌സലോണയിലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഫുട്ബോൾ പ്രേമികള്‍. ക്യാമ്പ് നൗവിലെ നിറഞ്ഞ ഗാലറിക്ക് മുൻപിൽ അവസാനമായി കളി അവസാനിപ്പിച്ചാലല്ലാതെ ഇതിഹാസത്തിന്‍റെ കരിയർ പരിപൂര്‍ണമാവില്ലായെന്ന് കരുതുന്നവരുമുണ്ട്. ബാഴ്‌സയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അധ്യായം അവസാനിച്ചെങ്കിലും, ക്ലബ്ബുമായുള്ള ബന്ധം ഇപ്പോഴും തകർക്കാനാവാത്തതാണ്.

എന്നാല്‍ 2021-ൽ ക്ലബ് വിട്ടുപോയതിനുശേഷം ആദ്യമായി മെസ്സി ബാഴ്‌സലോണയുടെ ക്യാമ്പ് നൗവിലേക്ക് നടത്തിയ സന്ദര്‍ശനം ആരാധകരെയും ക്ലബ് അധികൃതരെയും ഞെട്ടിച്ചു. ആരേയും അറിയിക്കാതെ വൈകാരികവുമായ ഒരു തിരിച്ചുവരവാണ് താരം നടത്തിയത്. എം.എൽ.എസിൽ ഇന്‍റര്‍ മയാമിക്കായി ഇരട്ട ഗോളും ഇരട്ട അസിസ്റ്റുമായി തിളങ്ങിയ മെസ്സി ഒരു പൊതു പ്രഖ്യാപനവുമില്ലാതെ ഞായറാഴ്‌ച രാത്രി നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന മൈതാനത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതു അദ്ദേഹത്തിനും ബാഴ്‌സ ആരാധകർക്കും നൊസ്റ്റാൾജിയ നിറഞ്ഞ നിമിഷമായിരുന്നു.

LIONEL MESSI
LIONEL MESSI (getty)

മൈതാനത്ത് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന രാത്രി ദൃശ്യം മെസ്സി തന്നെ സാമൂഹിക മാധ്യമ പേജുകൾ വഴി പങ്കുവെച്ചു. ഒപ്പം, ബാഴ്‌സ ആരാധകര്‍ക്കായി വൈകാരികമായ ഒരു സ​ന്ദേശവും താരം കുറിച്ചു. 'ഇന്നലെ രാത്രി, എന്‍റെ ആത്മാവും ഹൃദയവും തുടിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചെത്തി. ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിച്ച, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷവാനായ വ്യക്തിയാണെന്ന് ആയിരം തവണ എന്നെ തോന്നിപ്പിച്ച സ്ഥലം. ഒരു കളിക്കാരനെന്ന നിലയിൽ വിട പറയാൻ മാത്രമല്ല, ഒരു ദിവസം എനിക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു- ജീൻസും ഷർട്ടുമണിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ചിത്രത്തിനൊപ്പം മെസ്സി കുറിച്ചു.

2021 ആഗസ്റ്റിന് ശേഷം മെസ്സി ക്യാമ്പ് നൗവിലേക്ക് കാലെടുത്തുവയ്ക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായിരുന്നു. ക്ലബ്ബിന്‍റെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം കരാർ പുതുക്കാൻ ബാഴ്‌സയ്‌ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ണീരോടെ വിട പറഞ്ഞു. പിഎസ്‌ജിയില്‍ ചേരാൻ നിർബന്ധിതനായ താരത്തിന്‍റെ വിടവാങ്ങൽ, രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട സുവര്‍ണ അധ്യായത്തിന് അവസാനമിട്ടു. 672 ഗോളുകൾ നേടി, ക്ലബ്ബിനൊപ്പം എല്ലാ പ്രധാന ട്രോഫികളും സ്വന്തമാക്കിയ മെസ്സി ബാഴ്‌സലോണയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച കളിക്കാരനായി മാറി.

മെസ്സിക്ക് അർഹമായ വിടവാങ്ങൽ നൽകണമെന്ന് ബാഴ്‌സ പ്രസിഡന്‍റ് ജോൺ ലപോർട്ട വളരെക്കാലമായി ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. 2026 ൽ വീണ്ടും തുറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നവീകരിച്ച ക്യാമ്പ് നൗ, അർജന്‍റീനിയൻ ഐക്കണിന് സമർപ്പിക്കുന്ന ആദരവ് നിറഞ്ഞ മത്സരത്തിന് അനുയോജ്യമായ വേദിയായേക്കും. 'ലിയോയെ ആദരിക്കുന്ന, നിറഞ്ഞ ജനക്കൂട്ടത്തോടെ സ്റ്റേഡിയം വീണ്ടും തുറക്കുന്നത് അതിശയകരമായിരിക്കുമെന്ന് ലപോർട്ട ഈ മാസമാദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. ബാഴ്‌സലോണ അടുത്തിടെ തങ്ങളുടെ സീനിയർ ടീമിനെ ക്യാമ്പ് നൗവിൽ പരിശീലിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു, അതേസമയം ഇവിടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ഈ സീസണിന്‍റെ അവസാനത്തിൽ തന്നെ ഹോം മത്സരങ്ങൾ ക്യാമ്പ് നൗവിൽ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് ക്ലബ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

