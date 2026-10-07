എല്ലാം നേടി, ഒടുവില് ബെനിനെതിരെയും നിറഞ്ഞാടി, ഫുട്ബോളിൻ്റെ G.O.A.T ലയണല് മെസി വിരമിച്ചു
നന്ദി മെസി, ഫുട്ബോളിനെ അത്രമേല് മനോഹരമാക്കിയതിന്.... കാൽപ്പന്ത് കളിയുടെ രാജകുമാരിന് ചരിത്രത്തിലെ രാജകീയമായ വിടവാങ്ങലായിരുന്നു ബ്യൂണസ് ഐറിസിലെ എസ്റ്റാഡിയോയില് ഒരുക്കിയത്. ഫുട്ബോള് ആരാധകര് നെഞ്ച് തകര്ത്ത് അദ്ദേഹം ഒടുവില് കളംവിട്ടു.
Published : October 7, 2026 at 7:02 AM IST
നീലയും വെള്ളയും കലർന്ന ആ വരയൻ കുപ്പായത്തിൽ ലയണൽ ആൻഡ്രേസ് മെസി എന്ന അത്ഭുത പ്രതിഭാസം അവസാനമായി പന്തുതട്ടുന്നത് കാണാൻ ബ്യൂണസ് ഐറിസിലെ എസ്റ്റാഡിയോ മോനുമെൻ്റൽ സ്റ്റേഡിയം കണ്ണീരോടെയും ആർപ്പുവിളികളോടെയുമായിരുന്നു സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ബെനിനെതിരെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ മത്സരം വെറുമൊരു കളി മാത്രമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് കാൽപ്പന്ത് കളിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സുവർണ അധ്യായത്തിനുള്ള രാജകീയമായ വിടവാങ്ങലായിരുന്നു.
ബെനിനെതിരെ നടന്ന പോരാട്ടത്തിലും അത് ആവർത്തിച്ചു. കളിക്കളത്തിൽ പ്രായത്തെ തോൽപ്പിക്കുന്ന വീര്യവുമായി മെസി നിറഞ്ഞാടി. ഒരു മനോഹരമായ പെനാൽറ്റി ഗോളും രണ്ട് അസിസ്റ്റുകളുമായി അർജൻ്റീനയ്ക്ക് മിന്നും വിജയമാണ് സമ്മാനിച്ചത്.
Minute 10 tribute for Lionel Messi. 🔟🩵🤍 https://t.co/vUcKILVznI— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2026
മത്സരത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ബെനിൻ പ്രതിരോധത്തിന് കടുത്ത ഭീഷണിയുയർത്താൻ മെസിക്ക് കഴിഞ്ഞു. നിക്കോളാസ് ഒട്ടാമെൻഡിയുടെ ആദ്യ ഗോളിന് അസിസ്റ്റ് നൽകിക്കൊണ്ട് കളിയിലെ തൻ്റെ സാന്നിധ്യമറിയിച്ച മെസി, പിന്നീട് നിക്കോ പാസിൻ്റെ ഗോളിനും മനോഹരമായി വഴിമരുന്നിട്ടു. ഒടുവിൽ മത്സരത്തിൻ്റെ എഴുപതാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ബെനിൻ ഗോൾകീപ്പർക്ക് യാതൊരു അവസരവും നൽകാതെ വലയിലെത്തിച്ചുകൊണ്ട് മെസി കളിമുറ്റത്തെ തൻ്റെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു. ഈ ഗോളോടെ അർജൻ്റീനൻ കുപ്പായത്തിലെ തൻ്റെ ഗോൾ വേട്ടയുടെ റെക്കോഡ് താരം ഒന്നുകൂടി പുതുക്കി എഴുതി.
ദേശീയ ഗാനാലാപന വേളയിൽ നിറഞ്ഞൊഴുകിയ കണ്ണുകളോടെ വികാരാധീനനായി നിന്ന മെസി, കളിമുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത് തൻ്റെ കരിയറിലെ ഇരുനൂറ്റിയെട്ടാമത്തെയും അവസാനത്തെയും മത്സരത്തിനായിരുന്നു കളിക്കളത്തിൽ പതിവുപോലെ ലയണൽ മെസി എന്ന ജാലവിദ്യക്കാരൻ്റെ വിശ്വരൂപമാണ് ആരാധകർ കണ്ടത്.
THE GAME HAS BEEN PAUSED IN THE 10TH MINUTE FOR A STANDING OVATION FOR LEO MESSI! 🐐👏❤️ https://t.co/uB6NJpHt6b— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 6, 2026
"സമയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ സമാധാനത്തോടെ മടങ്ങുന്നു, ഞാൻ എല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ജേഴ്സി എൻ്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു, എൻ്റെ അഭിമാനമായിരുന്നു, എൻ്റെ ജീവിതമായിരുന്നു," എന്ന് മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി പങ്കുവെച്ച വികാരനിർഭരമായ സന്ദേശത്തിൽ മെസി പറഞ്ഞിരുന്നു. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിനാണ് ബെനിനെതിരെയുള്ള ഈ കളിയോടെ മെസി തിരശ്ശീലയിട്ടത്.
മറഡോണയുടെ പിൻഗാമിയെന്ന വലിയ സമ്മർദ്ദവുമായി ആൽബിസെലസ്റ്റുകളുടെ നിരയിലേക്ക് എത്തിയ മെസി, കരിയറിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പലതവണ തോൽവികളുടെ കയ്പുനീർ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2016-ൽ ഒരു നിമിഷത്തെ നിരാശയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും, ഫുട്ബോൾ ദൈവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനായി മറ്റൊന്നാണ് കാത്തുവെച്ചത്. തിരിച്ചുവരവിൽ അർജൻ്റീനയെ വിജയങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ച മെസി, 2021-ലും 2024-ലും കോപ്പ അമേരിക്ക കിരീടങ്ങളും, ഒടുവിൽ 2022-ൽ ഖത്തറിൻ്റെ മണ്ണിൽ ലോകകിരീടവും നേടി ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ വിപ്ലവം പൂർത്തിയാക്കി. അർജൻ്റീനയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയതുമായ താരം എന്ന റെക്കോഡോടെയാണ് അദ്ദേഹം കളം വിട്ടത്.
Messi what a goal what a penalty 😭❤️ https://t.co/dfjWsrR32U— AM☬ (@AbsoluteMxssi) October 7, 2026
ഇനി അർജൻ്റീനൻ നിരയിൽ പത്താം നമ്പർ ജേഴ്സിയിൽ ആ ഇടങ്കാലൻ മാന്ത്രികൻ ഉണ്ടാകില്ല. എങ്കിലും ഫുട്ബോളിൽ നേടാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം സ്വന്തമാക്കി, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വലിയ സിംഹാസനം തീർത്താണ് ലയണൽ മെസി അർജൻ്റീനയുടെ കുപ്പായം അഴിച്ചുവെക്കുന്നത്. നന്ദി മെസി, ഫുട്ബോളിനെ അത്രമേല് മനോഹരമാക്കിയതിന്....
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