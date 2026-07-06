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ലോകകപ്പില്‍ ബിഗ് ത്രീ' പോരാട്ടം: ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിനായി ഹാലൻഡ്, എംബാപ്പെ, മെസ്സി; പിന്നാലെ ഹാരി കെയ്‌നും

ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത റെക്കോർഡ്; 7 ഗോളുകളുമായി ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പോരാടി ഹാലൻഡും എംബാപ്പെയും മെസ്സിയും

World Cup 2026
Messi, Mbappe, and Haaland All Have 7 Goals at the World Cup 2026 (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 6, 2026 at 11:03 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ലോകകപ്പിന്‍റെ 96 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേവരെ സംഭവിക്കാത്ത അത്യപൂർവ റെക്കോർഡിന് സാക്ഷിയായി 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ്. ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ ഒരൊറ്റ പതിപ്പിൽ തന്നെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്‌ത കളിക്കാർ ഏഴ് ഗോൾ എന്ന മാന്ത്രിക സംഖ്യ ആദ്യമായി തൊട്ടു. നോർവേയുടെ ഇതിഹാസ സ്ട്രൈക്കർ എർലിങ് ഹാലൻഡ്, ഫ്രാൻസിന്‍റെ സൂപ്പർ താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെ, അർജന്‍റീനയുടെ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സി എന്നിവരാണ് ഏഴു ഗോളുകൾ വീതം നേടി ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ പുതിയൊരു അധ്യായം എഴുതിച്ചേർത്തത്.

സാധാരണയായി ലോകകപ്പുകളിൽ ഒരൊറ്റ താരം മാത്രമാണ് ഗോൾവേട്ടയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്താറുള്ളത്. 1958-ൽ ജസ്റ്റ് ഫോണ്ടെയ്ൻ നേടിയ റെക്കോർഡ് 13 ഗോളുകൾ, 2002-ൽ ബ്രസീലിന്‍റെ റൊണാൾഡോ നസാരിയോ അടിച്ചുകൂട്ടിയ എട്ട് ഗോളുകൾ, 2014-ൽ കൊളംബിയയുടെ ജെയിംസ് റോഡ്രിഗസ് നേടിയ ആറ് ഗോളുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇത്തവണത്തെ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മൂന്ന് ഫോർവേഡുകൾ തമ്മിലുള്ള അവിശ്വസനീയമായ പോരാട്ടത്തിനാണ് വേദിയാകുന്നത്.

Erling haaland
Erling haaland (AP)

ചരിത്രം കുറിച്ച് എർലിങ് ഹാലൻഡ്

നോർവേയെ ലോകകപ്പിന്‍റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച എർലിങ് ഹാലൻഡ് ടൂർണമെന്‍റിലുടനീളം തകർപ്പൻ ഫോമിലാണ്. പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ കരുത്തരായ ബ്രസീലിനെതിരെ ഇരട്ട ഗോൾ നേടിയാണ് താരം തന്‍റെ ഗോൾ നേട്ടം ഏഴിലേക്ക് ഉയർത്തിയത്. ബ്രസീലിനെതിരായ ഈ വിജയം നോർവേ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളിലൊന്നാണ്.

ഇതോടൊപ്പം മറ്റൊരു അപൂർവ യൂറോപ്യൻ റെക്കോർഡും ഹാലൻഡ് സ്വന്തമാക്കി. 1998-ലെ ലോകകപ്പിൽ ഇറ്റലിയുടെ ക്രിസ്റ്റ്യൻ വിയേരിക്ക് ശേഷം, താൻ കളിച്ച ആദ്യ നാല് ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിലും തുടർച്ചയായി ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ യൂറോപ്യൻ താരം എന്ന ബഹുമതിയാണ് നോർവീജിയൻ സ്ട്രൈക്കർ സ്വന്തമാക്കിയത്.

Mbappe,
Mbappe (AP)

പ്രായത്തെ വെല്ലുന്ന മെസ്സിയും വേഗതയുടെ രാജാവ് എംബാപ്പെയും

കരിയറിലെ തന്‍റെ അവസാന ലോകകപ്പ് കളിക്കുന്ന ലയണൽ മെസ്സി പ്രായത്തെ വെല്ലുന്ന മാന്ത്രിക പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ൽ കേപ് വെർദെയ്‌ക്കെതിരായ ആവേശകരമായ 3-2 വിജയത്തിലാണ് മെസ്സിയുടെ ഏഴാം ഗോൾ പിറന്നത്. തന്‍റെ അദ്ഭുത ഇടതുകാൽ കൊണ്ട് കളം നിറയുന്ന മെസ്സി കിരീടത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് കണ്ണ് നട്ടിരിക്കുന്നത്.

Harry Kane
Harry Kane (AP)

മറുവശത്ത് ഫ്രാൻസിന്‍റെ കിലിയൻ എംബാപ്പെ തന്‍റെ അതിവേഗ കുതിപ്പുകൾ കൊണ്ടും കൃത്യതയാർന്ന ഫിനിഷിങ്ങുകൾ കൊണ്ടും ആധുനിക ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ലോകകപ്പ് പെർഫോമർ താൻ തന്നെയെന്ന് ഒരിക്കൽക്കൂടി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ ഏഴ് ഗോളുകളുമായി എംബാപ്പെയും ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് റേസിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പമുണ്ട്.

WORLD CUP 2026 GOLDEN BOOT RACE
WORLD CUP 2026 GOLDEN BOOT RACE (Etv Bharat)

ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് ടോപ്പ് സ്കോറർമാർ

നോക്കൗട്ട് ഘട്ടങ്ങളിലെ കടുത്ത പോരാട്ടങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പുരസ്‌കാരം ആർക്കെന്ന് പ്രവചിക്കുക അസാധ്യമാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ ഹാരി കെയ്ൻ 5 ഗോളുകളുമായി തൊട്ടുപിന്നാലെയുണ്ട്.

  • എർലിങ് ഹാലൻഡ് (നോർവേ) - 7 ഗോളുകൾ
  • കിലിയൻ എംബാപ്പെ (ഫ്രാൻസ്) - 7 ഗോളുകൾ
  • ലയണൽ മെസ്സി (അർജന്‍റീന) - 7 ഗോളുകൾ
  • ഹാരി കെയ്ൻ (ഇംഗ്ലണ്ട്) - 5 ഗോളുകൾ
  • ഉസ്‌മാനെ ഡെംബെലെ (ഫ്രാൻസ്) - 4 ഗോളുകൾ

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TAGGED:

FIFA 2026
WORLD CUP 2026 GOLDEN BOOT RACE
ERLING HAALAND
LIONEL MESSI
FIFA WORLD CUP 2026

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