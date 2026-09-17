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കിരീടങ്ങളുടെ തമ്പുരാൻ! 49–ാം ട്രോഫിയുമായി മെസ്സി; ഇന്‍റര്‍ മയാമിക്ക് കാംപിയോണസ് കപ്പ്

കിരീടങ്ങളുടെ തമ്പുരാൻ; മെസ്സിയുടെ കരുത്തിൽ ക്രുസ് അസൂളിനെ തകർത്ത് ഇന്‍റര്‍ മയാമിക്ക് കാംപിയോണസ് കപ്പ്; കരിയറിലെ 49–ാം ട്രോഫിയുമായി ഇതിഹാസം.

INTER MIAMI VS CRUZ AZUL കാംപിയോണസ് കപ്പ് 2026 ലയണൽ മെസ്സി ഇന്‍റര്‍ മയാമി VS ക്രുസ് അസൂൾ
Inter Miami Defeat Cruz Azul 2-0 to Claim 2026 Campeones Cup Title (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2026 at 5:00 PM IST

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ഹെെദരാബാദ്: ആധുനിക ഫുട്ബോളിലെ കിരീടവേട്ടക്കാരൻ ലയണൽ മെസ്സി തന്‍റെ മിന്നും കരിയറിലേക്ക് ഒരു വൻകിരീടം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആവേശകരമായ കാംപിയോണസ് കപ്പ് ഫൈനലിൽ മെക്‌സിക്കൻ ക്ലബ്ബായ ക്രുസ് അസൂളിനെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ഇന്‍റര്‍ മയാമി കിരീടമുയർത്തി. യു.എസിലെ സൗത്ത് ഫ്ലോറിഡയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മയാമിക്കായി തന്‍റെ 100-ാം ഗോൾ തികച്ച അർജന്‍റീനൻ ഇതിഹാസം, രണ്ടാമത്തെ ഗോളിന് അസിസ്റ്റ് നൽകുകയും ചെയ്‌ത് ഫൈനലിൽ പൂർണ്ണ ആധിപത്യം പുലർത്തി.

മയാമി ജേഴ്‌സിയിൽ 100 ഗോൾ

മത്സരത്തിന്‍റെ തുടക്കം മുതൽ ഇരു ടീമുകളും ആക്രമിച്ച് കളിച്ചെങ്കിലും 24-ാം മിനിറ്റിൽ മയാമി ആദ്യ പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചു. മൈതാനത്തിന്‍റെ വലതുഭാഗത്തുനിന്ന് ലൂയിസ് സുവാരസ് ബോക്‌സിലേക്ക് അളന്നുമുറിച്ചു നൽകിയ മനോഹരമായ ക്രോസ്, എതിരാളികളുടെ പ്രതിരോധ നിരയെ അമ്പരപ്പിച്ചു കൊണ്ട് മെസ്സി വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു (1-0).

2023-ൽ അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ കളിക്കാനെത്തിയ മെസ്സി ഇന്‍റര്‍ മയാമി ജേഴ്‌സിയിൽ നേടുന്ന നൂറാം ഗോളായിരുന്നു ഇത്. വെറും 115 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മെസ്സി ഈ അവിശ്വസനീയമായ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടത്. ഒരു ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ, കിരീടം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാൻ ടീം പൊരുതുമ്പോൾ തന്നെ തന്‍റെ നൂറാം ഗോൾ എന്ന ചരിത്രനേട്ടത്തിലേക്ക് മെസ്സി നടന്നു കയറിയത് വിജയത്തിന്‍റെ തിളക്കം വർധിപ്പിക്കുന്നു.

കാസെമിറോയിലൂടെ വിജയം ഉറപ്പിച്ച് മയാമി

ആദ്യ പകുതിയിൽ ഒരു ഗോളിന് മുന്നിലായിരുന്ന മയാമിക്കെതിരെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ക്രുസ് അസൂൾ ശക്തമായ ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടെങ്കിലും മയാമി പ്രതിരോധം ഉറച്ചുനിന്നു. തുടർന്ന് കളി അവസാനിക്കാൻ മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, 81-ാം മിനിറ്റിൽ മയാമിക്ക് അനുകൂലമായി ലഭിച്ച കോർണർ കിക്ക് എടുക്കാൻ മെസ്സിയെത്തി. മെസ്സി ബോക്‌സിലേക്ക് താഴ്ത്തിയിറക്കി നൽകിയ പന്ത്, കൃത്യമായി മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെടാതെ നിന്ന ബ്രസീലിയൻ താരം കാസെമിറോ മികച്ച ഹെഡ്ഡറിലൂടെവലയിലെത്തിച്ചു (2-0).

49 ട്രോഫികൾ

ഈ കിരീടനേട്ടത്തോടെ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രോഫികൾ നേടിയ താരമെന്ന തന്‍റെ സ്വന്തം റെക്കോർഡ് മെസ്സി ഒരിക്കൽ കൂടി പുതുക്കി എഴുതി. കരിയറിലെ 49–ാം ഔദ്യോഗിക ട്രോഫിയാണ് താരം ഇപ്പോൾ ഉയർത്തിയത്. അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിലെയും ക്ലബ്ബ് ഫുട്ബോളിലെയും ഏറ്റവും വലിയ താരങ്ങൾ മെസ്സിക്ക് ബഹുദൂരം പിന്നിലാണ്.

ലോക ഫുട്ബോളിലെ പ്രധാന കിരീടവേട്ടക്കാർ:

  • ലയണൽ മെസ്സി (അർജന്‍റീന / ഇന്‍റര്‍ മയാമി) – 49 ട്രോഫികൾ
  • ഡാനി ആൽവസ് (ബ്രസീൽ) – 43 ട്രോഫികൾ
  • മാർക്വിഞ്ഞോസ് (ബ്രസീൽ / പി.എസ്.ജി) – 42 ട്രോഫികൾ
  • ആന്ദ്രേ ഇനിയേസ്റ്റ (സ്പെയിൻ) – 40 ട്രോഫികൾ

മയാമിയുടെ ചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതി

ലയണൽ മെസ്സി അമേരിക്കൻ ക്ലബ്ബായ ഇന്‍റര്‍ മയാമിയിൽ എത്തിയതിനുശേഷം ക്ലബ്ബിന്‍റെ ചരിത്രത്തിലെ നാലാമത്തെ വലിയ കിരീടനേട്ടമാണിത്. മെസ്സി വരുന്നതിന് മുൻപ് യു.എസ് ലീഗിലെ ഏറ്റവും പിന്നിലായിരുന്ന ഒരു ടീമിനെയാണ് താരം തുടർച്ചയായ വിജയങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചത്.

  • ലീഗ്സ് കപ്പ് (2023)
  • സപ്പോർട്ടേഴ്‌സ് ഷീൽഡ് (2024)
  • എം.എൽ.എസ് കപ്പ് (2025)
  • കാംപിയോണസ് കപ്പ് (2026)

നിലവിൽ എം.എൽ.എസ് ഈസ്റ്റേൺ കോൺഫറൻസിൽ 45 പോയിന്‍റുമായി ഇന്‍റര്‍ മയാമി രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. 54 പോയിന്‍റോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള നാഷ്‌വില്ലെ എസ്.സി യേക്കാൾ ഒൻപത് പോയിന്‍റ് പിന്നിലാണെങ്കിലും, മറ്റൊരു വൻ കിരീടം കൂടി തങ്ങളുടെ ഷോക്കേസിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് മയാമി ആരാധകർക്ക് വലിയ ആവേശമാണ് നൽകുന്നത്.

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TAGGED:

INTER MIAMI VS CRUZ AZUL
കാംപിയോണസ് കപ്പ് 2026
ലയണൽ മെസ്സി
ഇന്‍റര്‍ മയാമി VS ക്രുസ് അസൂൾ
MESSI 49TH CAREER TROPHY

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