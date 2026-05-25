ലോകകപ്പ് പടിവാതിൽക്കൽ; ഇടത് തുടയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ് മെസ്സി കളം വിട്ടു, അർജന്റീന ഭീതിയിൽ
ഫിഫ ലോകകപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ലയണൽ മെസ്സിക്ക് പരിക്ക്; ആശങ്കയോടെ അർജന്റീനൻ ആരാധകർ.
Published : May 25, 2026 at 11:10 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ആരംഭിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ അർജന്റീനൻ ആരാധകരെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസ്സിയുടെ പരിക്ക്. എം.എൽ.എസിൽ ഫിലാഡൽഫിയ യൂണിയനെതിരെ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിനിടയിലാണ് ഇന്റര് മയാമി താരം കളം വിട്ടത്. മത്സരത്തിൽ മയാമി ആറേ നാല് എന്ന സ്കോറിന് തകർപ്പൻ വിജയം നേടിയെങ്കിലും മെസ്സിയുടെ പിന്മാറ്റം ആരാധകരെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി.
മെസ്സിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത പിന്മാറ്റം
സാധാരണയായി മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് പകരക്കാരനായി കയറാൻ വിമുഖത കാണിക്കാറുള്ള മെസ്സി, മത്സരത്തിന്റെ എഴുപത്തിമൂന്നാം മിനിറ്റിലാണ് കളം വിട്ടത്. തന്റെ ഇടത് തുടയിലെ പേശികൾക്ക് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് താരം സ്വയം കളി നിർത്തുകയായിരുന്നു. ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ പതുക്കെ നടന്ന് താരം ഉടൻ തന്നെ ഡ്രെസ്സിങ് റൂമിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. കളം വിടുന്നതിന് മുൻപ് രണ്ട് അസിസ്റ്റുകളുമായി മെസ്സി മത്സരത്തിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു. മെസ്സിയുടെ പരിക്ക് വെറുമൊരു മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മാറ്റമാണോ അതോ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണോ എന്ന് നിലവിൽ വ്യക്തമല്ല.
Lionel Messi — with his shorts rolled up — walked straight to the locker room after being subbed off in the 73rd minute.
An apparent injury for the superstar on the cusp of Argentina's World Cup title defense?
ഗോൾ മഴ പെയ്ത മത്സരം
തുടക്കത്തിൽ ഫിലാഡൽഫിയ യൂണിയൻ പൂജ്യത്തിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് മുന്നിലായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് മത്സരം വലിയൊരു ഗോൾ വേട്ടയായി മാറി. ആദ്യ പകുതിയിൽ മാത്രം ഇരു ടീമുകളും ചേർന്ന് എട്ട് ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടി എം.എൽ.എസ് ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ റെക്കോർഡ് കുറിച്ചു. മത്സരത്തിൽ ലൂയിസ് സുവാരസ് ഹാട്രിക് നേടി മയാമിയുടെ തിരിച്ചുവരവ് എളുപ്പമാക്കി. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ റോഡ്രിഗോ ഡി പോൾ നേടിയ ഗോളാണ് വിജയം ഉറപ്പിച്ചത്. ജെർമൻ ബെർട്ടെറെം മത്സരത്തിൽ രണ്ട് തവണ വലകുലുക്കി. രണ്ടാം പകുതിയിൽ പെയ്ത കനത്ത മഴ കളിക്കളം വഴുക്കലുള്ളതാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു.
Lionel Messi took a free-kick and instantly grabbed the back of his leg, before leaving the match against the worst team in MLS in the 73rd minute.
Worrying times for the legend ahead of the World Cup — which he has been doing extra training for.
ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ജെ
ലോകകപ്പ് അടുത്തെത്തിനിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് മെസ്സിക്കുണ്ടായ പരിക്ക് അർജന്റീനയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. പൂർണ്ണ കായികക്ഷമത കൈവരിച്ചാൽ മാത്രമേ താൻ ലോകകപ്പിൽ കളിക്കൂ എന്ന് മെസ്സി മുൻപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മൂന്ന് തവണ ലോകചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീന ഇത്തവണ ഗ്രൂപ്പ് ജെയിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. അൾജീരിയ, ജോർദാൻ, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവരാണ് ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് ടീമുകൾ. ജൂൺ പതിനേഴിന് അൾജീരിയയ്ക്കെതിരെയാണ് ആദ്യ മത്സരം. തുടർന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഓസ്ട്രിയക്കെതിരെയും ജൂൺ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ജോർദാനെതിരെയും അവർ കളത്തിലിറങ്ങും.
Six scored. Three earned 🤝
എം.എൽ.എസിലെ തകർപ്പൻ ഫോമും പോയിന്റ് പട്ടികയും
മെസ്സിയുടെ പരിക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എം.എൽ.എസ് സീസണിന്റെ ആദ്യ പകുതി മയാമി മികച്ച രീതിയിലാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. നിലവിൽ അവർ ഈസ്റ്റേൺ കോൺഫറൻസ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. ലോകകപ്പ് ഇടവേളയ്ക്ക് മുൻപുള്ള ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ പതിമൂന്ന് എം.എൽ.എസ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മെസ്സി പന്ത്രണ്ട് ഗോളുകളും എട്ട് അസിസ്റ്റുകളും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടീമിനെ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മെസ്സി മുന്നേറുന്നത്.
