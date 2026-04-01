മൈതാനത്തെ മാന്ത്രികനും കരഞ്ഞുപോയ നിമിഷം; അർജന്‍റീനയുടെ മണ്ണിൽ മെസ്സി വിടപറയുമ്പോൾ

അർജന്‍റീനയിലെ തന്‍റെ അവസാന മത്സരത്തിൽ വികാരാധീനനായി മെസ്സി.

LIONEL MESSI
LIONEL MESSI (getty)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 1, 2026 at 4:53 PM IST

2 Min Read
ഹെെദരാബാദ്: ഫുട്ബോൾ ലോകം ഇന്നോളം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വൈകാരികമായ ഒരു നിമിഷത്തിനായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി ബ്യൂണസ് ഐറിസിലെ ലാ ബോംബൊനീറ സ്റ്റേഡിയം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. തന്‍റെ കരിയറിലെ ആറാം ലോകകപ്പിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ലയണൽ മെസ്സി, സ്വന്തം നാട്ടിലെ ആരാധകർക്ക് മുന്നിൽ അവസാനമായി അർജന്‍റീനയുടെ കുപ്പായമണിഞ്ഞു.

മത്സരത്തിന് മുൻപ് ദേശീയ ഗാനത്തിനായി സഹതാരങ്ങൾക്കൊപ്പം മൈതാനത്ത് അണിനിരന്നപ്പോൾ, ഗ്യാലറികളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന മെസ്സി സ്‌തുതികൾക്കിടയിൽ ആ 38-കാരന് തന്‍റെ കണ്ണുനീർ അടക്കാനായില്ല. താൻ ജനിച്ചുവളർന്ന മണ്ണിൽ, തന്നെ ദൈവത്തെപ്പോലെ ആരാധിക്കുന്ന ജനതയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഇനിയൊരു അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവ് ആ ഇതിഹാസത്തെ വികാരാധീനനാക്കി.

സാംബിയയെ ഗോൾമഴയിൽ മുക്കി അർജന്‍റീന

വികാരനിർഭരമായ അന്തരീക്ഷത്തിലും തന്‍റെ മാന്ത്രികതയ്ക്ക് ഒട്ടും കുറവ് വന്നിട്ടില്ലെന്ന് മെസ്സി ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചു. സാംബിയക്കെതിരെ നടന്ന സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത അഞ്ച് ഗോളുകൾക്കാണ് നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യന്മാർ വിജയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്‌ച മൗറിട്ടാനിയക്കെതിരെയുള്ള മങ്ങിയ വിജയത്തിന് ശേഷം കോച്ച് സ്‌കലോണി മെസ്സിയെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇലവനിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

മത്സരത്തിന്‍റെ നാലാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ മെസ്സി തന്‍റെ സാന്നിധ്യമറിയിച്ചു. അസാധ്യമായ നിയന്ത്രണത്തോടെ പന്ത് പിടിച്ചെടുത്ത താരം നൽകിയ പാസ് സ്വീകരിച്ച് ജൂലിയൻ അൽവാരസ് ടീമിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ ലിവർപൂൾ താരം മാക് അലിസ്റ്ററുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ മനോഹരമായ നീക്കത്തിനൊടുവിൽ മെസ്സി തന്‍റെ കരിയറിലെ 902-ാം ഗോൾ നേടി. അർജന്‍റീനയ്ക്കായുള്ള മെസ്സിയുടെ 116-ാം ഗോളായിരുന്നു ഇത്.

രണ്ടാം പകുതിയിൽ അർജന്‍റീനയ്ക്ക് അനുകൂലമായി ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി എടുക്കാൻ മെസ്സി തയ്യാറായില്ല. പകരം, വെറ്ററൻ ഡിഫൻഡർ നിക്കോളാസ് ഓട്ടാമെൻഡിക്ക് പന്ത് കൈമാറി താരമായി. 38-കാരനായ ഓട്ടാമെൻഡി പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചതോടെ സ്കോർ 3-0 ആയി. 68-ാം മിനിറ്റിൽ ഡൊമിനിക് ചാന്ദയുടെ സെൽഫ് ഗോളിലൂടെ നാലാം ഗോളും നേടി. മത്സരത്തിന്‍റെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ യുവതാരം വാലന്‍റീന്‍ ബാർക്കോ അഞ്ചാം ഗോൾ കൂടി നേടിയതോടെ വിജയം പൂർത്തിയായി.

ലക്ഷ്യം രണ്ടാം ലോകകപ്പ് കിരീടം

ജൂണിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലോകകപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് ജെ-യിൽ അൾജീരിയ, ഓസ്ട്രിയ, ജോർദാൻ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് അർജന്‍റീനയുടെ പോരാട്ടം. ലോകകപ്പിന് മുൻപ് സെർബിയയുമായും മറ്റൊരു ടീമുമായും കൂടി സൗഹൃദ മത്സരം കളിക്കാൻ ടീമിനു പദ്ധതിയുണ്ട്. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ലോകകപ്പ് കിരീടമെന്ന സ്വപ്‌നവുമായി തന്‍റെ ആറാം ലോകകപ്പിന് ഇറങ്ങുന്ന മെസ്സിക്ക്, ലാ ബോംബൊനീറയിലെ ഈ രാത്രി എന്നും ഒരു വിങ്ങലായി അവശേഷിക്കും.

