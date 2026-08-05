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മെസ്സിയുടെ കാരുണ്യക്കരുത്ത്; കാട്ടുതീ വിഴുങ്ങിയ മാഡ്രിഡ് നഗരങ്ങളുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് വൻ തുക കൈമാറി

കാട്ടുതീയിൽ തകർന്ന സ്പെയിനിലെ സിറ ഒയസ്റ്റെ മേഖലയ്ക്ക് 80,000 യൂറോ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് ലയണൽ മെസ്സി.

LIONEL MESSI
LIONEL MESSI (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 5, 2026 at 11:02 AM IST

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മാഡ്രിഡ്: സ്പെയിനിലെ മാഡ്രിഡ് നഗരത്തിന് പടിഞ്ഞാറുള്ള സിറ ഒയസ്റ്റെ മേഖലയിലുണ്ടായ വിനാശകരമായ കാട്ടുതീയെത്തുടർന്നുള്ള പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ലയണൽ മെസ്സി 80,000 യൂറോ ധനസഹായം നൽകി. മാഡ്രിഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രസിഡന്‍റ് ഇസബെൽ ഡിയാസ് അയൂസോയാണ് സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ മെസ്സിയുടെ ഈ വലിയ കാരുണ്യപ്രവർത്തിയെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയതും നന്ദി അറിയിച്ചതും.

യൂറോപ്പിലുണ്ടായ കടുത്ത ഉഷ്‌ണ തരംഗത്തെത്തുടർന്ന് സ്പെയിനിലും ഫ്രാൻസിലുമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹെക്ടർ ഭൂമിയാണ് കാട്ടുതീയിൽ നശിച്ചത്. മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെയാണ് ഇവിടെ നിന്നും മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചത്. സിറ ഒയസ്റ്റെ മേഖലയിൽ മാത്രം 22,000 ഹെക്ടറിലധികം ഭൂമി കത്തിയമരുകയും നിരവധി വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും ഭാഗികമായും തകരുകയും ചെയ്‌തു.

സ്പെയിനുമായുള്ള ആത്മബന്ധം

അർജന്‍റീനയിൽ ജനിച്ചെങ്കിലും തന്‍റെ 13-ാം വയസ്സിൽ ബാഴ്‌സലോണ ക്ലബ്ബിൽ കളിക്കാനായി സ്പെയിനിലെത്തിയ മെസ്സി 21 വർഷത്തോളം ഇവിടെയാണ് ചെലവഴിച്ചത്. കരിയറിന്‍റെ ഭൂരിഭാഗവും സ്പെയിനിൽ ചെലവഴിച്ച ഇതിഹാസ താരത്തിനു ഈ നാടുമായുള്ള ആത്മബന്ധമാണ് ദുരന്തസമയത്ത് സഹായവുമായെത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്നും മുൻപന്തിയിൽ

കളിക്കളത്തിന് പുറത്തും കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നിരന്തരം വാർത്തകളിൽ ഇടംനേടാറുള്ള താരമാണ് ലയണൽ മെസ്സി. 2010 മുതൽ യുണിസെഫിന്‍റെ (UNICEF) ഗുഡ്‌വിൽ അംബാസഡറായ മെസ്സി, സ്വന്തം ചാരിറ്റബിൾ ഫൗണ്ടേഷനായ 'ലിയോ മെസ്സി ഫൗണ്ടേഷൻ' വഴി കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ദുരന്തനിവാരണം എന്നിവയ്ക്കായി വലിയ തുകകൾ എപ്പോഴും ചിലവഴിക്കാറുണ്ട്. ബാഴ്‌സലോണയിൽ കുട്ടികൾക്കായുള്ള ക്യാൻസർ സെന്‍റര്‍ നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിച്ചതും മെസ്സിയുടെ ഈ ഫൗണ്ടേഷനാണ്. കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുൻനിർത്തി അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ 'പ്രസിഡൻഷ്യൽ മെഡൽ ഓഫ് ഫ്രീഡം' നൽകി 2025-ന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ ജോ ബൈഡൻ മെസ്സിയെ ആദരിച്ചിരുന്നു.

ലോകകപ്പിന് ശേഷം ഇന്‍റര്‍ മയാമിയിലേക്ക്

2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ സ്പെയിനോട് അധികസമയത്ത് 1-0 ന് തോറ്റ് അർജന്‍റീന റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പായതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് മെസ്സി ഈ സഹായം നൽകുന്നത്. ടൂർണമെന്‍റില്‍ 8 ഗോളുകൾ നേടി മികച്ച ഫോമിലായിരുന്ന 39-കാരനായ മെസ്സി, ലോകകപ്പിന് ശേഷം തന്‍റെ നിലവിലെ ക്ലബ്ബായ ഇന്‍റര്‍ മയാമിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയിരുന്നു. ക്ലബ്ബ് ഫുട്ബോളിൽ സജീവമാകുന്നതിനിടയിലും സ്പെയിനിലെ കാട്ടു തീ ബാധിതരായ കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ താരം സമയം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

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