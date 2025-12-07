ETV Bharat / sports

ഫുട്‌ബോള്‍ രാജാവ് മെസി തന്നെ... എംഎല്‍എസ് കപ്പ് മയാമി നേടിയതോടെ വമ്പൻ റെക്കോഡുമായി സൂപ്പര്‍താരം

മേജര്‍ ലീഗ് സോക്കര്‍ കിരീടം നേടിയതോടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിരീടങ്ങൾ നേടിയ ഫുട്ബോളറെന്ന റെക്കോഡിലേക്ക് ഒരു പൊൻതൂവല്‍ കൂടി ലയണൽ മെസി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു....

MLS TROPHY INTER MIAMI CF DECORATED FOOTBALLER MESSI MOST TROPHIES WON PLAYER MESSI MESSI ARGENTINA
Messi with Ballon d’Or award (@X messi)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 7, 2025 at 1:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

രിത്രത്തിലാദ്യമായി ഇൻ്റര്‍ മയാമിക്ക് മേജര്‍ ലീഗ് സോക്കര്‍ (MLS) കിരീടം സമ്മാനിച്ച് പുതിയ റെക്കോഡിട്ട് സൂപ്പര്‍ താരം ലയണല്‍ മെസി. എംഎല്‍എസ് കപ്പ് ഫൈനലില്‍ വാന്‍കൂവര്‍ വൈറ്റ്ക്യാപ്‌സിനെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകള്‍ക്ക് തോല്‍പിച്ചാണ് ഇൻ്റര്‍ മയാമി കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്. മത്സരത്തില്‍ മിന്നും പ്രകടനം കാഴ്‌ചവച്ച മെസി, ഏറ്റവും മികച്ച താരത്തിനുള്ള എംവിപി പുരസ്‌കാരവും നേടി.

മെസിയുടെ അസിസ്‌റ്റിലൂടെയാണ് മയാമി രണ്ട് ഗോളുകള്‍ നേടിയത്. മത്സരത്തിൻ്റെ എട്ടാം മിനിറ്റില്‍ വാന്‍കൂവറിൻ്റെ എഡിയര്‍ ഒകാമ്പോയ്‌ക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധത്തില്‍ സെല്‍ഫ് ഗോള്‍ വീണു. ഇതോടെ മയാമി ഒരു ഗോളിന് മുന്നിലെത്തി. പിന്നീട് ഗോള്‍ കണ്ടെത്താനായി ഇരുടീമും കിണഞ്ഞുപരിശ്രമിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് 60ാം മിനിറ്റില്‍ വാന്‍ കൂവര്‍ അലി അഹമ്മദിലൂടെ സമനില പിടിച്ച് മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിന് അധികം ആയുസുണ്ടായിരുന്നില്ല.

MLS TROPHY INTER MIAMI CF DECORATED FOOTBALLER MESSI MOST TROPHIES WON PLAYER MESSI MESSI ARGENTINA
inter miami Fc won mls trophy (@X inter miami Fc)

71ാം മിനിറ്റില്‍ ഡി പോള്‍ മയാമിയെ 2-1ന് മുന്നിലെത്തിച്ചു. മെസി നല്‍കിയ മനോഹരമായ പാസില്‍ അതിമനോഹരമായ ഫിനിഷിങ്ങിലൂടെയാണ് മയാമിയെ ഡി പോള്‍ മുന്നിലെത്തിച്ചത്. ശേഷം, മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ വാന്‍ കൂവര്‍ തുടര്‍ച്ചയായി അറ്റാക്കിങ് നടത്തിയെങ്കിലും ഫലം കണ്ടില്ല. ഇഞ്ചുറി ടൈമില്‍ മയാമിയുടെ മൂന്നാം ഗോള്‍ നേടിയതോടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ മേജര്‍ ലീഗ് സോക്കര്‍ കിരീടത്തില്‍ മുത്തമിട്ടു. മെസിയുടെ അസിസ്റ്റില്‍ ടാഡിയോ അലന്‍ഡെ പിഴവറ്റയാണ് ഗോള്‍ നേടിയത്. ടൂര്‍ണമെൻ്റില്‍ ആറ് ഗോളുകളും ഒമ്പത് അസിസ്റ്റുകളുമായാണ് മെസ്സി എംഎല്‍എസ് കപ്പിലെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട താരമായി മാറി.

MLS TROPHY INTER MIAMI CF DECORATED FOOTBALLER MESSI MOST TROPHIES WON PLAYER MESSI MESSI ARGENTINA
inter miami Fc won mls trophy (@X inter miami Fc)

47 ട്രോഫികള്‍ നേടി മെസി

മേജര്‍ ലീഗ് സോക്കര്‍ കിരീടം നേടിയതോടെ അര്‍ജൻ്റൈൻ സൂപ്പര്‍ താരം ലയണല്‍ മെസി ഇതുവരെ 47 ട്രോഫികള്‍ കരിയറിലുടനീളം സ്വന്തമാക്കി. എഫ്‌സി ബാഴ്‌സലോണ, പാരീസ് സെൻ്റ്-ജെർമെയ്ൻ, അർജൻ്റീന, ഇൻ്റര്‍ മിയാമി എന്നീ ടീമുകള്‍ക്കൊപ്പമാണ് താരത്തിൻ്റെ ചരിത്രനേട്ടം. ഇതോടെ ഫുട്‌ബോളിൻ്റെ ചരിത്രത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ട്രോഫികള്‍ നേടുന്ന താരമെന്ന നേട്ടത്തില്‍ ഒരു പൊൻതൂവല്‍ കൂടി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. 43 ട്രോഫികളോടെ മുൻ ബാഴ്‌സ താരം ഡാനി ആല്‍വസാണ് രണ്ടാമത്. അതേസമയം, ലയണൽ മെസി എട്ട് തവണ ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്‌കാരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്‌കാരം നേടിയ താരം കൂടിയാണ് മെസി.

ക്ലബ്ബ് തലത്തിലും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും മെസി ഇതുവരെ നേടിയ എല്ലാ പ്രധാന ട്രോഫികളുടെയും പട്ടിക ഇതാ:

എഫ്‌സി ബാഴ്‌സലോണ (34)

ലീഗ് x 10

കോപ്പ ഡെൽ റേ x 7

സ്പാനിഷ് സൂപ്പർ കപ്പ് x 7

യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് x 4

യുവേഫ സൂപ്പർ കപ്പ് x 3

ഫിഫ ക്ലബ് ലോകകപ്പ് x 3

പാരീസ് സെൻ്റ് -ജെർമെയ്ൻ (3)

ലീഗ് 1 x 2

ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി x 1

ഇൻ്റർ മയാമി (4)

സപ്പോർട്ടേഴ്‌സ് ഷീൽഡ് x 1

ലീഗ്സ് കപ്പ് x 1

ഈസ്റ്റേൺ കോൺഫറൻസ് ടൈറ്റിൽ x 1

മേജർ ലീഗ് സോക്കർ കപ്പ് x 1

അർജൻ്റീന അണ്ടർ-20 (1)

ഫിഫ വേൾഡ് യൂത്ത് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് x 1

അർജൻ്റീന അണ്ടർ-23 (1)

ഒളിമ്പിക് സ്വർണ മെഡൽ x 1

അർജൻ്റീ ന (4)

ഫിഫ ലോകകപ്പ് x 1

കോപ്പ അമേരിക്ക x 2

ഗ്രാൻഡ് ഫൈനൽ x 1

Also Read: ലോകകപ്പ് ബ്രസീല്‍ ടീമില്‍ നെയ്‌മര്‍ ഇടം പിടിക്കുമോ..! ഉറപ്പ് പറയാതെ കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടി

TAGGED:

MLS TROPHY INTER MIAMI CF
DECORATED FOOTBALLER MESSI
MOST TROPHIES WON PLAYER MESSI
MESSI ARGENTINA
MESSI FOOTBALL RECORDS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.