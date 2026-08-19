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സമനിലയായാൽ കളി മാറും! ഹോക്കി ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നേറാന്‍ ഇന്ന് പാകിസ്‌താനെ വീഴ്ത്തണം

ഹോക്കി ലോകകപ്പിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യ-പാക് മഹാപോരാട്ടം; ഇരുടീമുകൾക്കും ഇത് 'ഡൂ ഓർ ഡൈ'.

Men's Hockey World Cup
Men's Hockey World Cup (FIH/x)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2026 at 12:11 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ-പാകിസ്‌താന്‍ ഹോക്കി മഹാപോരാട്ടത്തിനു ഇന്ന് വേദിയൊരുങ്ങുന്നു. പുരുഷ ഹോക്കി ലോകകപ്പിന്‍റെ രണ്ടാം റൗണ്ട് യോഗ്യത നിശ്ചയിക്കുന്ന നിർണ്ണായക മത്സരത്തിൽ ഇരുടീമുകളും നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ കളി കനക്കുമെന്നുറപ്പാണ്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി ഹോക്കി ടർഫിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഒരു വിജയം പോലും നേടാനാകാത്ത പാകിസ്‌താന്‍ തങ്ങളുടെ പഴയ പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കാനാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇത് ടൂർണമെന്‍റിലെ നിലനിൽപ്പിന്‍റെ പ്രശ്‌നമാണ്.

അതേസമയം അടുത്തിടെ നടന്ന ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ ടോസിന് മുൻപും ശേഷവുമുള്ള പരമ്പരാഗത ഹസ്‌തദാനം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഹോക്കി ഇത്തരം വിവാദങ്ങളിൽ പെടില്ലെന്നാണ് സൂചന. ഒളിമ്പിക് ചാർട്ടറും അന്താരാഷ്ട്ര ഹോക്കി ഫെഡറേഷന്‍റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കുമെന്ന് ഹോക്കി ഇന്ത്യ മുൻപ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ വഴി സ്വീകരിക്കാതെ കളിക്കാർ തമ്മിൽ ഹസ്‌തദാനമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ ലീഗിലേതുപോലെ 'ഹൈ-ഫൈവ്' നൽകി സൗഹൃദം പുതുക്കാനോ ആണ് സാധ്യത.

ഇരുടീമുകൾക്കും ജീവന്മ‍രണ പോരാട്ടം

ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ സമവാക്യങ്ങൾ വളരെ ലളിതമാണ്. ഇന്ത്യ ജയിച്ചാൽ നേരിട്ട് രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുകയും പാകിസ്‌താന്‍ പുറത്താവുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ പാകിസ്‌താനാണ് ജയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്താകും. മത്സരം സമനിലയിലായാൽ ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ സങ്കീർണ്ണമാകും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വെയ്ൽസ് ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് തോൽക്കുകയോ മത്സരം സമനിലയിലാവുകയോ ചെയ്യണം.

തന്ത്രങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുമോ ഇന്ത്യ?

ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും കോച്ച് ക്രെയ്ഗ് ഫുൾട്ടൺ 4-3-3 ഫോർമേഷനിലാണ് ഇന്ത്യയെ ഇറക്കിയത്. എന്നാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ ഈ പ്രതിരോധ തന്ത്രം പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. മുൻപ് ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് സിംഗ് മിഡ്‌ഫീൽഡിൽ കളി നിയന്ത്രിച്ച 3-1-3-3 ശൈലി ഇന്ത്യക്ക് വലിയ വിജയം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. പാകിസ്‌താനെതിരെ കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലൂന്നിയ കളിയേക്കാൾ ഇന്ത്യ സ്വന്തം ശൈലിയിൽ ആക്രമിച്ചു കളിക്കണമെന്നാണ് മുൻ ഗോൾകീപ്പർ പി.ആർ. ശ്രീജേഷിന്‍റെ അഭിപ്രായം.

നേർക്കുനേർ കണക്കുകൾ

ഇതുവരെ ഇരുടീമുകളും 185 മത്സരങ്ങളിൽ നേർക്കുനേർ വന്നപ്പോൾ 84 എണ്ണത്തിൽ പാകിസ്‌താനും 73 എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യയും വിജയിച്ചു. 28 മത്സരങ്ങൾ സമനിലയിൽ കലാശിച്ചു. എന്നാൽ ലോകകപ്പിന്‍റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യയ്ക്കാണ് മേധാവിത്വം (3-2). അടുത്തിടെ നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ 10-2 നും പ്രോ ലീഗിൽ 7-1 നും പാകിസ്‌താനെ തകർത്തതിന്‍റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്.

തത്സമയ വിവരങ്ങൾ

ഇന്ത്യ-പാകിസ്‌താന്‍ ലോകകപ്പ് മത്സരം ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകിട്ട് 6:30-ന് ആരംഭിക്കും. സ്റ്റാർ സ്പോർട്‌സ് നെറ്റ്‌വർക്ക് ചാനലുകളിൽ മത്സരം തത്സമയം കാണാം. ഡിജിറ്റൽ ആരാധകർക്കായി ജിയോസ്റ്റാർ ആപ്പിലും വെബ്‌സൈറ്റിലും ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ലഭ്യമായിരിക്കും.

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