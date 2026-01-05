ETV Bharat / sports

വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗില്‍ യുപി വാരിയേഴ്‌സിനെ നയിക്കാന്‍ അഞ്ച് തവണ ലോകകപ്പ് നേടിയ ക്യാപ്റ്റന്‍

ഹൈദരാബാദ്: വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗിന്‍റെ നാലാം സീസണിന് മുന്നോടിയായി, യുപി വാരിയേഴ്‌സ് മുൻ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ക്യാപ്റ്റൻ മെഗ് ലാനിംഗിനെ പുതിയ ക്യാപ്റ്റനായി നിയമിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ അലിസ ഹീലിയായിരുന്നു ടീം ക്യാപ്റ്റന്‍. എന്നാല്‍ ടൂര്‍ണമെന്‍റിനിടെ താരത്തിനു പരിക്കേറ്റു. പകരം ഇന്ത്യന്‍ ഓള്‍ റൗണ്ടര്‍ ദീപ്‌തി ശര്‍മയാണ് ടീമിനെ നയിച്ചത്.

ലീഗിന്‍റെ മൂന്ന് സീസണുകളിലും മെഗ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെ നയിച്ചിരുന്നു. മൂന്ന് തവണയും ടീമിനെ ഫൈനലിലേക്കെത്തിക്കാന്‍ താരത്തിനു കഴിഞ്ഞിരുന്നു, പക്ഷേ ഒരിക്കലും കിരീടം നേടാനായില്ല. നാലാം സീസണിന് മുമ്പ് ഡൽഹി അവരുടെ ക്യാപ്റ്റനെ വിട്ടപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ തെല്ലൊന്ന് ഞെട്ടിയിരുന്നു. പിന്നാലെ ₹1.9 കോടിക്ക് യുപി മെഗാ ലേലത്തിൽ താരത്തെ വാങ്ങുകയായിരുന്നു.

'ഈ സീസണിൽ ടീമിന്‍റെ തന്ത്രം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അവർ (മെഗ് ലാനിംഗ്) ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് യുപി വാരിയേഴ്‌സിന്‍റെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ അഭിഷേക് നായർ പറഞ്ഞു. കളിയെക്കുറിച്ചുള്ള അവളുടെ ധാരണ, സമ്മർദ്ദകരമായ മത്സരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, കളിക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവ മെഗ് ലാനിങ്ങിനെ ഈ ഗ്രൂപ്പിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു നേതാവാക്കി മാറ്റുന്നുവെന്ന് അഭിഷേക് വ്യക്തമാക്കി.

യുപി വാരിയേഴ്‌സിന്‍റെ ക്യാപ്റ്റനാകാൻ കഴിഞ്ഞത് എനിക്ക് വലിയ ബഹുമതിയാണെന്ന് മെഗ് ലാനിംഗ് പറഞ്ഞു. അന്താരാഷ്ട്ര പരിചയസമ്പത്തും ഇന്ത്യൻ കളിക്കാരും ചേർന്ന ഒരു കഴിവുള്ള ഗ്രൂപ്പാണിത്, മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളിയിൽ ഞാൻ വളരെ ആവേശത്തിലാണ്. ഒരുമിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും ട്രോഫി ഉയർത്താൻ എല്ലാ അവസരങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് താരം പറഞ്ഞു.

വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ക്യാപ്റ്റൻമാരിൽ ഒരാളാണ് 33 കാരിയായ മെഗ്. വൈറ്റ്-ബോൾ ഫോർമാറ്റുകളിൽ അഞ്ച് ലോകകപ്പ് കിരീടങ്ങളും കോമൺ‌വെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഒരു സ്വർണ്ണ മെഡലും ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് താരം നേടിക്കൊടുത്തു. വനിതാ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് കരിയറിൽ ഇതുവരെ 27 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച അവർ 127.10 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 952 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒമ്പത് അർധ സെഞ്ച്വറികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ജനുവരി 10 ന് നവി മുംബൈയിൽ ഗുജറാത്ത് ജയന്‍റ്‌സിനെതിരായ മത്സരത്തോടെ 2026 ലെ ലീഗ് മത്സരങ്ങള്‍ യുപി ആരംഭിക്കും.

