ലോകത്ത് 1996-ൽ ഒരുവൻ; സ്വന്തമാക്കിയത് ഫിഫയുടെ "അത്ഭുത" മോതിരം, മഹാഭാഗ്യവാൻമാരുടെ പട്ടികയില് കോഴിക്കോട്ടുകാരൻ സുകുമാരൻ!
FIFA CHAMPIONSHIP RING WINNER KERALA: ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഈ സുവർണ നിധി കൈകളിൽ ഏന്തുമ്പോൾ, ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആ ഫുട്ബോൾ വൻമരങ്ങളിൽ ഒരാളായി മാറിയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഈ മലയാളി...
Published : November 4, 2026 at 12:54 PM IST
രജിത്ത് മാവൂര്
കോഴിക്കോട്: കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ഫുട്ബോൾ ഭ്രാന്തന്മാരുടെ നെഞ്ചിടിപ്പിലേക്ക് ഫിഫ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തത് വെറും 1,996 ഭാഗ്യങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു. കാൽപ്പന്ത് കളിയുടെ ചരിത്ര സ്മാരകമായി ലോകത്താകെ ഫിഫ നിർമിച്ച ആ അത്യപൂർവ്വ മോതിരങ്ങളിൽ ഒന്നിനായി ലോകം മുഴുവൻ കണ്ണുവെച്ചു കാത്തിരുന്നപ്പോൾ, ആ മഹാഭാഗ്യവാൻമാരുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഇതാ ഒരു മലയാളി പേരെഴുതിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ലോകത്തെ 1,996 പേരിൽ ഒരാളായി, കോഴിക്കോട് മുക്കം സ്വദേശിയായ സുകുമാരൻ ഇരുൾകുന്നുമ്മൽ മാറുമ്പോൾ അത് കേവലമൊരു ഭാഗ്യമല്ല, മലബാറിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ പ്രണയത്തിന് കാൽപ്പന്തിൻ്റെ ലോകം നൽകിയ സുവർണാദരമാണ്.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ കൊതിച്ച ഒരു അത്യപൂർവ്വ നിധിയാണ് കോഴിക്കോടിൻ്റെ മണ്ണിലെത്തിയത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ടൂര്ണമെൻ്റിനായി ലോകത്താകെ വെറും 2,026 മോതിരങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 30 എണ്ണം ലോകകപ്പ് കിരീടം ചൂടിയ ജേതാക്കൾക്കുള്ളതാണ്. ബാക്കിവരുന്ന 1996 മോതിരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്കായി ഫിഫ മാറ്റിവച്ചത്.
ആ വലിയ ജനസമുദ്രത്തിൽ നിന്ന്, ആ മഹാഭാഗ്യവാൻമാരുടെ പട്ടികയിലേക്കാണ് കോഴിക്കോട് മുക്കം സ്വദേശിയായ സുകുമാരൻ ഇരുൾകുന്നുമ്മൽ എത്തിയത്. കേവലം ഒരു മോതിരം സ്വന്തമാക്കി എന്നതിലുപരി, സുകുമാരൻ നേടിയെടുത്തത് മറ്റാർക്കും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത ഒരു അപൂർവ്വ റെക്കോഡ് കൂടിയാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിലേക്ക് ഫിഫ അയച്ച ഈ പരിമിതകാല മോതിരങ്ങളിൽ കൃത്യം 100-ാമത്തെ മോതിരമാണ് ഈ മുക്കം സ്വദേശിയുടെ കൈകളിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്.
ഫുട്ബോളിനെ ജീവശ്വാസമായി കാണുന്ന മലബാറിൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് ഫിഫയുടെ ഈ ആധികാരികമായ അംഗീകാരമുദ്ര എത്തിയത് മുക്കത്തെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഈ സുവർണ നിധി കൈകളിൽ ഏന്തുമ്പോൾ, ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആ ഫുട്ബോൾ വൻമരങ്ങളിൽ ഒരാളായി മാറിയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഈ മലയാളി.
ഫിഫ തയ്യാറാക്കിയ 2026 പ്രത്യേക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മോതിരം
2026 ലോകകപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി ഫിഫ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ 2026 മോതിരങ്ങളിൽ 30 എണ്ണം ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളായ സ്പെയിൻ താരങ്ങൾക്കാണ് കൈമാറിയത്. ബാക്കിയുള്ള 1996 മോതിരങ്ങൾ ഫിഫയുടെ അറിയിപ്പ് പ്രകാരം പ്രത്യേക വെബ്സൈറ്റിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്കാണ് ലഭിക്കുക. ഇതുവരെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകരിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നൂറുപേർക്കാണ് ഈ മോതിരങ്ങൾ കൈമാറിയത്. ഈ പട്ടികയിലെ നൂറാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് മുക്കം പെരുമ്പടപ്പ് ഇരുൾ കുന്നുമ്മൽ സുകുമാരൻ.
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മോതിരത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകള്...
ഫിഫ ലോകകപ്പിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച 2026 ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മോതിരം അത്യാധുനിക നിർമാണ വൈദഗ്ധ്യവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന സവിശേഷതകളും നിറഞ്ഞതാണ്. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ പ്രമുഖ ജൂവലറി കമ്പനി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഈ അപൂർവ്വ മോതിരം 18-കാരറ്റ് പീത സ്വർണത്തിലാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മോതിരത്തിൻ്റെ ഭംഗിയും പ്രൗഢിയും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിലപിടിപ്പുള്ള 89 പേവ് ഡയമണ്ടുകളും 36 നീല സഫയറുകളും ഇതിൽ അതീവ കൃത്യതയോടെ പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അമേരിക്കൻ കായിക ലോകത്തെ പ്രശസ്തമായ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് റിംഗ് പാരമ്പര്യം ഫുട്ബോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഫിഫ ഈ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത്.
"18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൽ പൂർണമായും കൈകൊണ്ട് പണിതീർത്ത്, 89 ഡയമണ്ടുകളും 36 സഫയറുകളും പതിപ്പിച്ച ഈ ഔദ്യോഗിക ഫിഫ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മോതിരം നേരിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്രേമി എന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് അനിർവചനീയമായ അനുഭവമാണ് സമ്മാനിച്ചത്" എന്ന് സുകുമാരൻ്റെ സുഹ്യത്തും ഫയര് ഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ അബ്ദുൾസലീം പങ്കുവെച്ചു.
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് പ്രകാരം ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വില 12,000 യു.എസ് ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 10 ലക്ഷത്തിലധികം ഇന്ത്യൻ രൂപ). എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അപൂർവ്വതയും രത്നങ്ങളുടെ മൂല്യവും കാരണം വരുംകാലങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ വിപണി മൂല്യം 1,50,000 ഡോളർ (ഒന്നരക്കോടി രൂപയോളം) വരെ ഉയർന്നേക്കാമെന്ന് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.
ഈ മോതിരത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം അതിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള സവിശേഷമായ രൂപകൽപ്പനയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് ലോകപ്രശസ്തമായ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ട്രോഫിയുടെ രൂപം മനോഹരമായി കൊത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു. മറുവശത്ത് ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഫുട്ബോൾ ചിഹ്നവും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. ഓരോ മോതിരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും അതിൻ്റെ ആധികാരികത വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രത്യേക പതിപ്പ് നമ്പറും, ഇതിനൊപ്പം ഫിഫയുടെ ഔദ്യോഗിക സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകുന്നുണ്ട്. ലോകകപ്പ് വിജയത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ എന്നും കൂടെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന അപൂർവ സമ്മാനമാണ് സുകുമാരന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വെറും മത്സരങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു ശരാശരി ഫുട്ബോൾ ആരാധകനല്ല സുകുമാരൻ; ചരിത്രത്തെ സ്വന്തം മുറിയിൽ തളച്ചിടുന്ന ഒരു അപൂർവ്വ വേട്ടക്കാരനാണ്!
കാൽപ്പന്ത് കളിയോടുള്ള ആരാധകരുടെ പ്രണയം പലരീതിയിലാണ് പ്രകടമാകാറുള്ളത്. എന്നാൽ കോഴിക്കോട് മുക്കം സ്വദേശിയായ സുകുമാരൻ ഇരുൾകുന്നുമ്മലിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ ഭ്രാന്ത് അക്ഷരാർഥത്തിൽ ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്. റഷ്യയിലും ഖത്തറിലും അരങ്ങേറിയ കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പ് മാമാങ്കങ്ങൾക്ക് ഗാലറിയിലിരുന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഈ കടുത്ത കായികപ്രേമി, കേവലം തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റിലെ കളി കണ്ട് മടങ്ങുന്നവരിലൊരാളല്ല. ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ നാഴികക്കല്ലുകളായ ഓർമവസ്തുക്കൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിൽ നിന്നും സ്വന്തമാക്കുക എന്നത് കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹരം.
ഫിഫയുടെ നൂറാമത്തെ അത്യപൂർവ്വ മോതിരം തൻ്റെ വിരലിലണിയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ, ലോക ഫുട്ബോളിലെ വമ്പൻ സുവർണ നിധികൾ സുകുമാരൻ സ്വന്തം ശേഖരത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകകപ്പുകളുടെ ഫൈനൽ പോരാട്ടങ്ങളിൽ ആവേശം വിതറിയ, ലോകം കണ്ണുവെച്ച ആ ഔദ്യോഗിക മാച്ച് പന്തുകളാണ് ഇന്ന് സുകുമാരൻ്റെ സ്വീകരണമുറിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിസ്മയം.
സുകുമാരൻ്റെ അപൂർവ്വ ശേഖരത്തിലെ മുത്തുകൾ..
റഷ്യൻ വിസ്മയം
2018-ൽ ഫ്രാൻസും ക്രൊയേഷ്യയും തമ്മിൽ നടന്ന ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിലെ ഔദ്യോഗിക പന്ത്.
ഖത്തറിലെ ഇതിഹാസം
മെസ്സിയും എംബാപ്പെയും ചരിത്രം കുറിച്ച 2022 ഖത്തർ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഉപയോഗിച്ച പന്ത്.
ന്യൂയോർക്കിലെ പുതുചരിത്രം
കളിപ്രേമികൾ കൊതിക്കുന്ന ന്യൂയോർക്കിൽ നടന്ന ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ ഒഫീഷ്യൽ പന്ത്.
മൈതാനത്ത് ഇതിഹാസ താരങ്ങളുടെ ബൂട്ടുകൾ തൊട്ടറിഞ്ഞ ആ ഒഫീഷ്യൽ പന്തുകൾക്കൊപ്പം, ഫിഫയുടെ 1,996-ൽ ഒരു അത്യപൂർവ്വ മോതിരം കൂടി ചേരുമ്പോൾ സുകുമാരൻ്റെ സ്പോർട്സ് മ്യൂസിയം പൂർണമാവുകയാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കായിക പ്രേമികൾക്ക് അസൂയയും ആവേശവും നൽകുന്ന ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കോഴിക്കോട്ടുകാരൻ്റെ ഫുട്ബോൾ ശേഖരം.
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