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കളിപ്പാട്ടമായി തുടങ്ങി ലോകം കീഴടക്കി, ഗിന്നസ് റെക്കോഡില്‍ വീണ്ടും തിളങ്ങിയ ആ ചെസ്സ് രാജകുമാരി ആരാണ്?

ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വുമൺ ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർ എന്ന ചരിത്ര നേട്ടത്തോടെയാണ് പതിനൊന്നുകാരിയായ ബോധന തൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഗിന്നസ് റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കിയത്.

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Bodhana Sivanandan (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2026 at 10:09 AM IST

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ലണ്ടൻ: ചെസ്സ് ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കുതിപ്പുമായി മുന്നേറുന്ന ബ്രിട്ടീഷ്-ഇന്ത്യൻ വംശജയായ കൊച്ചു മിടുക്കി ബോധന ശിവാനന്ദന് വീണ്ടും ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സ് അംഗീകാരം. ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വുമൺ ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർ എന്ന ചരിത്ര നേട്ടത്തോടെയാണ് പതിനൊന്നുകാരിയായ ബോധന തൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഗിന്നസ് റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കിയത്.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ സമർഖണ്ഡിൽ നടന്ന 46-ാമത് ചെസ്സ് ഒളിമ്പ്യാഡിലാണ് ലണ്ടൻ സ്വദേശിയായ ഈ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വുമൺ ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്ററായി കിരീടം ചൂടിയത്.

റെക്കോഡുകളുടെ ഹാട്രിക് നേട്ടം
പത്താം വയസ്സിൽ തന്നെ രണ്ട് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡുകൾ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്ന ബോധനയുടെ മൂന്നാമത്തെ നേട്ടമാണിത്. ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ചെസ്സ് വുമൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാസ്റ്റർ. ഒരു ചെസ്സ് ടൂർണമെൻ്റിൽ ഒരു ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്ററെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വനിതാ താരം എന്ന റെക്കോഡുകളാണ് മുമ്പ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നത്.

ഈ വർഷത്തെ 'ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സ് 2027' പുസ്തകം അച്ചടിച്ച് ഇറങ്ങിയ ശേഷമാണ് ബോധനയുടെ പുതിയ റെക്കോഡ് നേട്ടം ഉണ്ടായത്. അതിനാൽ പുതിയ WGM റെക്കോർഡ് ഈ പതിപ്പിൽ ഉണ്ടാകില്ലെങ്കിലും, ബോധനയുടെ മുൻപത്തെ രണ്ട് ചരിത്ര നേട്ടങ്ങളും പുസ്തകത്തിൽ പ്രമുഖമായി ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുള്ള ഔദ്യോഗിക ഗിന്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ബോധനയ്ക്ക് കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞു.

"ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സ് 2027-ൽ ഇടം നേടാനായത് വലിയൊരു ബഹുമതിയാണ്. ഇത് എനിക്ക് വലിയ പ്രോത്സാഹനവും ആത്മവിശ്വാസവും നൽകുന്നു. കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ ഇത് എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു," എന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ബോധന ശിവാനന്ദൻ പ്രതികരിച്ചു. ചെസ്സിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മറ്റ് കുട്ടികളോട് "നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക, നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന കളി തുടർന്നു കളിക്കുക" എന്ന സന്ദേശമാണ് ബോധനയ്ക്ക് നൽകാനുള്ളത്.

കളിപ്പാട്ടത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ കൗതുകം

ലണ്ടനിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജ കുടുംബത്തിലാണ് ബോധനയുടെ ജനനം. തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ബോധന ചെസ്സ് ലോകത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത്. അഞ്ചാം വയസ്സിൽ അവൾക്ക് അവിചാരിതമായി ഒരു ചെസ്സ് ബോർഡ് സമ്മാനമായി ലഭിച്ചു. ബോർഡിലെ മറ്റ് കരുക്കളെക്കാൾ ബോധനയെ ആകർഷിച്ചത് 'കുതിര' എന്ന കരുവിനെയായിരുന്നു. ആ 'കുതിരക്കുട്ടിയെ' ഒരു സാധാരണ കളിപ്പാട്ടമായി കരുതി കൂടെക്കൂട്ടാനായിരുന്നു അവൾക്ക് ഇഷ്ടം.

എന്നാൽ, ആ ഒരു കരു മാത്രം എടുത്തുമാറ്റിയാൽ മറ്റാർക്കും ആ കളി കളിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പിതാവ് ശിവാനന്ദൻ മകളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി. കുതിരയെ സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ കളി മുഴുവനായി പഠിക്കണമെന്ന അവസ്ഥ വന്നതോടെയാണ് ബോധന ചെസ്സിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അഞ്ചര വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തുടങ്ങിയ ആ കൗതുകം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കടുത്ത അഭിനിവേശമായി മാറി.

പ്രതിഭ തെളിയിച്ച തുടക്കം

ചെസ്സ് പഠിച്ച് തുടങ്ങി ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കകം തന്നെ ബോധനയിലെ അസാധാരണ പ്രതിഭയെ ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ആറാം വയസ്സിൽ തന്നെ പ്രാദേശിക ടൂർണമെൻ്റുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും സമ്മാനങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടാനും അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. മുതിർന്ന കളിക്കാരെപ്പോലും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏകാഗ്രതയും തന്ത്രങ്ങളുമായിരുന്നു ഈ കൊച്ചുമിടുക്കി കാഴ്ചവെച്ചത്.

കൊവിഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം ബോധന തൻ്റെ ചെസ്സ് പരിശീലനത്തിനായി പൂർണമായി വിനിയോഗിച്ചു. ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ ലോകത്തെ പ്രമുഖ കളിക്കാരുമായി മത്സരിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ തൻ്റെ കളിശൈലി കൂടുതൽ മൂർച്ചയുള്ളതാക്കി. റെക്കോർഡുകളുടെ നെറുകയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ലണ്ടനിലെ ഒരു സാധാരണ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനിയാണ് ബോധന. ചെസ്സ് പരിശീലനത്തോടൊപ്പം പഠന കാര്യങ്ങളിലും ഈ മിടുക്കി മുന്നിലാണ്. കളിയിലുള്ള കടുത്ത നിശ്ചയദാർഢ്യവും തോൽവികളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള മനസ്സുമാണ് ബോധനയെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തയാക്കുന്നത്.

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YOUNGEST WOMAN GRANDMASTER
BODHANA SIVANANDAN PROFILE
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