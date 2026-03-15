അല്കാരസിൻ്റെ അപരാജിത കുതിപ്പിന് അവസാനം; ഇന്ത്യൻ വെല്സിൻ്റെ സെമിയില് മെദ്വദേവിന് മുൻപില് അടിപതറി
ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരത്തെ മറികടന്ന മെദ്വദേവിന് ഫൈനലിലെ എതിരാളി ലോക രണ്ടാം നമ്പർ താരം യാനിക് സിന്നർ
Published : March 15, 2026 at 5:55 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: 2026ൽ തോല്വി അറിയാതെ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാർലോസ് അൽകാരസിന് ഇന്ത്യൻ വെല്സില് അടിപതറി. ടൂർണമെൻ്റിൻ്റെ സെമിഫൈനലിൽ റഷ്യയുടെ ഡാനിൽ മെദ്വദേവ് ആണ് അല്കാരസിൻ്റെ അപരാജിത കുതിപ്പിന് തടയിട്ടത്. 6-3, 7-6 (7/3) സ്കോറില് ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ മെദ്വദേവ് ഫൈനലില് പ്രവേശിച്ചു.
Carlos Alcaraz on his loss to Daniil Medvedev at Indian Wells, ‘He was playing unreal’— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 15, 2026
“Well, first of all, I just have to give credit to Daniil. I think he just played an amazing match.
ഈ വർഷം കളത്തിലിറങ്ങിയ 16 മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ച് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ട അല്കാരസിന് മത്സരത്തിലുടനീളം മെദ്വദേവ് പുലർത്തിയ മേല്കൈ മറികടക്കാനായില്ല. അൽകാരസിനെപ്പോലെ കരുത്തനായ എതിരാളിയെ തോൽപ്പിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് മത്സരത്തിനുശേഷം മെദ്വദേവ് പറഞ്ഞു.
"കാർലോസിനെപ്പോലെ ഒരാളുമായുള്ള മത്സരത്തില് നിങ്ങൾ പലതവണ കളിക്കുന്നു... പലതവണ തോൽക്കുന്നു. അവനൊരു അസാധ്യപ്രതിഭയാണ്. അവനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങള്ക്ക് മുഴുവനും നല്കേണ്ടിവരും. എനിക്കതിന് കഴിഞ്ഞതില് സന്തോഷമുണ്ട്. " മെദ്വദേവ് പറഞ്ഞു.
From looking helpless and uninspired in Australia to sending the seemingly unbeatable Carlos Alcaraz packing in Indian Wells a mere two months later.
Allow Daniil Medvedev to reintroduce himself.
Allow Daniil Medvedev to reintroduce himself.
മറുവശത്ത്, മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചതിന് തൻ്റെ എതിരാളിയെ അൽകാരസ് പ്രശംസിച്ചു."മത്സരത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതല് അത്ഭുതകരമായ പ്രകടനമാണ് ഡാനില് നടത്തിയത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ, അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിനുമുൻപ് കണ്ടിട്ടില്ല. തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ വിജയം അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണമായും അർഹതപ്പെട്ടതും ഫൈനല് കളിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളതുമാണ്." അദ്ദേഹം മത്സരശേഷം നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, മത്സരം വരുതിയിലാക്കാൻ ശക്തമായ സർവുകളോടെ ആക്രമണാത്മക ശൈലിയാണ് മെദ്വദേവ് സ്വീകരിച്ചത്. ആദ്യസെറ്റിൻ്റെ തുടക്കത്തില് തന്നെ മേധാവിത്വം നേടിയ റഷ്യൻ താരം 6-3ന് സെറ്റ് സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.
Daniil Medvedev after beating Alcaraz at Indian Wells
" playing someone like carlos, you play many times... you lose many times. he's an amazing player. you need to be at your best… and i was. super happy to beat someone as strong as him."
എന്നാല് രണ്ടാം സെറ്റിൻ്റെ തുടക്കത്തില് അല്കാരസ് പ്രത്യാക്രമിച്ചു. തുടക്കത്തില് തന്നെ 3-1 ലീഡ് നേടിയെങ്കിലും അല്കാരസ് വരുത്തിയ പിഴവുകള് മുതലെടുത്ത് മെദ്വദേവ് വേഗത്തിൽ സ്കോറുകൾ സമനിലയിലാക്കി. കളി പുരോഗമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അൽകാരസ് സെർവ് നിലനിർത്തി, സെറ്റ് ടൈബ്രേക്കിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു. ടൈബ്രേക്കിൽ റഷ്യൻ താരം പൂർണ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത് തുടർച്ചയായി ആറ് പോയിൻ്റുകൾ നേടി ഒരു ഏസുമായി മത്സരം കൈപിടിയിലാക്കി.
ഫൈനലിൽ മെദ്വദേവ് vs യാനിക് സിന്നർ
ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരത്തെ മറികടന്ന മെദ്വദേവിന് ഫൈനലിലെ എതിരാളി ലോക രണ്ടാം നമ്പരർ താരം യാനിക് സിന്നർ. അലക്സാണ്ടർ സ്വെരേവിനെ 6-2, 6-4 നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകളില് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് സിന്നറിൻ്റെ ഫൈനല് പ്രവേശം. ഇരുവരും അവസാനം ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള് വിജയം സിന്നറിനൊപ്പം ആയിരുന്നു. തമ്മില് കളിച്ച 15 മത്സരങ്ങളില് സിന്നർ 8 തവണയും മെദ്വദേവ് 7 തവണയും വിജയിച്ചു.
