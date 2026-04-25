എംബാപ്പെയ്ക്ക് പരിക്ക്; ലോകകപ്പ് മോഹങ്ങൾ തുലാസില്‍? ഫ്രാൻസിനും റയലിനും കനത്ത തിരിച്ചടി

ഫ്രഞ്ച് ആരാധകർക്ക് നെഞ്ചിടിപ്പ്, ലോകകപ്പിന് മുമ്പ് എംബാപ്പെയ്ക്ക് പരിക്ക്.

Published : April 25, 2026 at 4:35 PM IST

മാഡ്രിഡ്: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന് ആഴ്‌ചകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ഫ്രഞ്ച് ഫുട്ബോൾ ആരാധകരെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തി സൂപ്പർ താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെയ്ക്ക് പരിക്ക്. ലാ ലിഗയിൽ റയൽ ബെറ്റിസിനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെയാണ് എംബാപ്പെയുടെ ഇടതുകാലിന് പരിക്കേറ്റത്. ഇതോടെ ജൂണിൽ തുടങ്ങുന്ന ലോകകപ്പിൽ താരത്തിന് കളിക്കാനാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഫ്രാൻസും റയൽ മാഡ്രിഡും.

റയൽ ബെറ്റിസിനെതിരായ സമനില (1-1) മത്സരത്തിന്‍റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലാണ് എംബാപ്പെയ്ക്ക് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഇടതുകാലിലെ ഹാംസ്ട്രിങ്ങിനാണ് പരിക്കേറ്റതെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം. മറ്റ് താരങ്ങളുമായി കൂട്ടിയിടി ഇല്ലാതെ തന്നെ താരം അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ചത് പരിക്കിന്‍റെ ഗൗരവം വർധിപ്പിക്കുന്നു. കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമേ എത്രത്തോളം വിശ്രമം ആവശ്യമാണെന്ന് വ്യക്തമാകൂ എന്ന് റയൽ കോച്ച് അൽവാരോ ആർബെലോവ പറഞ്ഞു. ഈ സീസണിൽ നേരത്തെയും ഇടതുകാലിന് പരിക്കേറ്റ എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഈ പുതിയ തിരിച്ചടി വലിയ പ്രഹരമാണ്.

ലാ ലിഗ കിരീടപ്പോരാട്ടം കൈവിടുന്നുവോ?

ഈ സീസണിൽ റയൽ മാഡ്രിഡിന്‍റെ കിരീട മോഹങ്ങൾക്കും എംബാപ്പെയുടെ പരിക്ക് കനത്ത ആഘാതമാണ്. ബെറ്റിസിനെതിരെ സമനില വഴങ്ങിയതോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ബാഴ്‌സലോണയുമായുള്ള പോയിന്‍റ് വ്യത്യാസം എട്ടായി ഉയർന്നു. വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിലൂടെ മുന്നിലെത്തിയ റയലിനെ 94-ാം മിനിറ്റിൽ ഹെക്ടർ ബെല്ലറിനിലൂടെയാണ് ബെറ്റിസ് തളച്ചത്. എഡർ മിലിറ്റാവോ, കോർട്ടുവ, അർദ ഗുലർ, ചൗമേനി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പരിക്കേറ്റ് പുറത്തായ റയലിന് എംബാപ്പെയുടെ അഭാവം വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

ഫ്രഞ്ച് പടയുടെ ലോകകപ്പ് ആശങ്ക

ജൂൺ 16-ന് സെനഗലിനെതിരെയാണ് ഫ്രാൻസിന്‍റെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് മത്സരം. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ലോകകപ്പുകളിലും ഫൈനലിൽ എത്തിയ ഫ്രാൻസിന്‍റെ കുതിപ്പിൽ എംബാപ്പെ വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. താരത്തിന്‍റെ ഫിറ്റ്നസ് ഇപ്പോൾ ടീം മാനേജ്മെന്‍റിനെ വലിയ രീതിയിൽ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. നൂറാം മത്സരമെന്ന വ്യക്തിഗത നേട്ടം റയൽ ജേഴ്‌സിയിൽ എംബാപ്പെ ആഘോഷിച്ചെങ്കിലും പരിക്കിന്‍റെ വാർത്ത ആ നേട്ടത്തിന്‍റെ തിളക്കം കുറച്ചു.

റയലിന് ലാ ലിഗയിൽ ഇനി ബാഴ്‌സലോണയുമായുള്ള എൽ ക്ലാസിക്കോ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. സ്‌പാനിഷ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രകാരം താരത്തിന് പേശീവലിവ് ആണെങ്കിൽ പോലും ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടാഴ്‌ചത്തെ വിശ്രമം ആവശ്യമായി വരും. ഇത് ലോകകപ്പ് ഒരുക്കങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് ഫുട്ബോൾ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

Also Read: 'കളി കൈവിട്ടത് ആ മൂന്ന് ഓവറുകളിൽ'..! ആർസിബിയോടേറ്റ തോൽവിയിൽ നിരാശ പങ്കുവെച്ച് ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ

