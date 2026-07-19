മെസി യുഗം മാറി; ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ പുതിയ ‘ഗോൾ രാജാവായി’ കിലിയൻ എംബാപ്പെ!
ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പോരാട്ടത്തിലും മുന്നിൽ, മെസിയുടെ റെക്കോർഡുകൾ തകർത്തെറിഞ്ഞ് എംബാപ്പെയുടെ കുതിപ്പ്
Published : July 19, 2026 at 11:41 AM IST
മിയാമി: ഫുട്ബോൾ ലോകം ഇന്നേവരെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു തലമുറ മാറ്റത്തിനാണ് 2026 ജൂലൈയിൽ വടക്കേ അമേരിക്കൻ മണ്ണ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. അർജന്റീനയുടെ ഇതിഹാസ താരം ലയണൽ മെസിയുടെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന ലോകകപ്പിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ഗോൾ റെക്കോർഡ് ഇനി ഫ്രഞ്ച് സൂപ്പർ താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെയ്ക്ക് സ്വന്തം. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഫ്രാൻസ് 6-4 ന് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും, മത്സരത്തിൽ ഇരട്ട ഗോൾ നേടിയ എംബാപ്പെ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രപുസ്തകത്തിൽ തൻ്റെ പേര് സ്വർണ്ണലിപികളാൽ എഴുതിച്ചേർത്തു.
റെക്കോർഡുകൾ തകർത്തെറിഞ്ഞ കുതിപ്പ്
ഈ മത്സരത്തിന് മുൻപ് വരെ ജർമ്മനിയുടെ മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെയെ മറികടന്ന് 21 ഗോളുകളുമായി ലയണൽ മെസി ആയിരുന്നു ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ടോപ്പ് സ്കോറർ. എന്നാൽ മത്സരത്തിൻ്റെ 48, 66 മിനിറ്റുകളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വല കുലുക്കിക്കൊണ്ട് എംബാപ്പെ തൻ്റെ ആകെ ലോകകപ്പ് ഗോൾ നേട്ടം 22 ലേക്ക് ഉയർത്തി.
മെസി 33 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് 21 ഗോളുകൾ നേടിയതെങ്കിൽ, വെറും 22 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എംബാപ്പെ ഈ 22 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയത് എന്നുള്ളത് ഈ 27-കാരൻ്റെ അവിശ്വസനീയമായ ഗോൾ അടി മികവിനെ അടിവരയിടുന്നു.
"എനിക്ക് റെക്കോർഡല്ല, ഫൈനലായിരുന്നു പ്രധാനം"
റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തിന് ശേഷമുള്ള എംബാപ്പെയുടെ വാക്കുകൾ കായികലോകത്തിൻ്റെ ഹൃദയം കവരുന്നതായിരുന്നു. "ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗോൾ വേട്ടക്കാരനാകുന്നതിനേക്കാൾ നാളത്തെ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ കളിക്കാനായിരുന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. റെക്കോഡുകൾ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ്, എന്നാൽ നിലവിൽ ഫൈനലിൽ എത്താൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ വിഷമമുണ്ട്" എന്ന് താരം പ്രതികരിച്ചു.
Mbappé making more moves 📈#FIFAWorldCup pic.twitter.com/B9kKilUapF— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
2018-ൽ തൻ്റെ 19-ാം വയസിൽ ഫ്രാൻസിനെ ലോകകിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച എംബാപ്പെ, 2022 ഫൈനലിലെ ഹാട്രിക്കിന് ശേഷവും, ഇപ്പോൾ 2026 ലോകകപ്പിലെ വിസ്മയ കുതിപ്പിലൂടെയും താൻ തന്നെയാണ് ആധുനിക ഫുട്ബോളിൻ്റെ രാജാവെന്ന് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വെറും 27 വയസ്സ് മാത്രമുള്ള ഈ റയൽ മാഡ്രിഡ് സൂപ്പർ താരത്തിന് മുന്നിൽ ഇനിയുമേറെ ലോകകപ്പുകൾ ബാക്കിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എംബാപ്പെ കുറിക്കുന്ന ഈ പുതിയ റെക്കോഡുകൾ തകർക്കാൻ വരുംതലമുറകൾ ഏറെ വിയർപ്പൊഴുക്കേണ്ടി വരും എന്നതിൽ സംശയമില്ല!
ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പോരാട്ടത്തിലും മുന്നിൽ
ചരിത്ര റെക്കോർഡിനൊപ്പം ഈ ലോകകപ്പിലെ മികച്ച ഗോൾ വേട്ടക്കാരനുള്ള 'ഗോൾഡൻ ബൂട്ട്' പുരസ്കാരത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിലും എംബാപ്പെ വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ടൂർണമെൻ്റിൽ മാത്രം 10 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയ എംബാപ്പെ, 8 ഗോളുകളുള്ള ലയണൽ മെസിയെക്കാൾ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് മുന്നിലാണ്.
സ്പെയിനെതിരെയുള്ള ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ അർജൻ്റീനയ്ക്കായി മെസിക്ക് ബൂട്ട് കെട്ടാൻ അവസരമുണ്ടെങ്കിലും, എംബാപ്പെയുടെ നിലവിലെ ഫോമും ഗോൾ ലീഡും മറികടക്കുക മെസിക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും.
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