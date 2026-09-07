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ഇതാണ് മെസ്സിയുടെ ചോര! മകൻ മാറ്റിയോയിലൂടെ ഇന്‍റര്‍ മയാമിക്ക് നേപ്പിൾസ് കപ്പില്‍ കിരീടം

ക്യാപ്റ്റൻ ജൂനിയര്‍ മെസ്സി! മാറ്റിയോയുടെ നായകത്വത്തിൽ ഇന്‍റര്‍ മയാമി അക്കാദമിക്ക് നേപ്പിൾസ് കപ്പ്.

MESSIS SON LEADS MIAMI ACADEMY MATEO CAPTAINS INTER MIAMI ACADEMY മാറ്റിയോ മെസ്സി ഇന്‍റര്‍ മയാമി മെസ്സിയുടെ മകൻ മാറ്റിയോ
Lionel Messis Son Mateo Captains Inter Miami Academy to Trophy Victory (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2026 at 3:18 PM IST

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ഹെെദരാബാദ്: ലോക ഫുട്ബോളിലെ രണാങ്കണങ്ങളിൽ നിന്നും രാജാവ് പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ, ഇതാ കിരീടവും ചെങ്കോലും ഏറ്റെടുക്കാൻ അടുത്ത തലമുറ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. കാൽപന്തിന്‍റെ മടുക്കാത്ത ലഹരി ആരാധകരിലേക്ക് പകർന്നു നൽകിയ ഇതിഹാസ താരം മെസ്സിയുടെ വംശപരമ്പരയിൽ നിന്നും ഒരു പുതിയ താരം കൂടി ഉദയം ചെയ്യുകയാണ്. നായകനായി മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച ഒരു ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഇന്‍റര്‍ മയാമി അക്കാദമിയെ വമ്പൻ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച് മെസ്സിയുടെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ മാറ്റിയോ മെസ്സി നേപ്പിൾസ് കപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ഇതിഹാസത്തിന്‍റെ പാതയിൽ മാറ്റിയോ

തന്‍റെ പതിനൊന്നാം ജന്മദിന ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തൊട്ടുമുമ്പാണ് മാറ്റിയോ മെസ്സി ഈ അവിസ്‌മരണീയ നേട്ടത്തിലൂടെ ആരാധകരുടെ കൈയടി നേടുന്നത്. ടൂർണമെന്‍റിലുടനീളം മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത മാറ്റിയോയുടെ മയാമി അക്കാദമി ടീം ഫൈനലിലും തകർപ്പൻ വിജയമാണ് കൊയ്‌തത്. 2022-ൽ അർജന്‍റീനയെ ലോകത്തിന്‍റെ നെറുകയിൽ എത്തിച്ച തന്‍റെ പിതാവിന്‍റെ അതേ മാന്ത്രിക ഫുട്ബോൾ പാതയിലാണ് താനെന്ന് അടിവരയിടുന്നതായിരുന്നു മാറ്റിയോയുടെ നായകത്വം.

'ചാമ്പ്യൻ' എന്ന് സ്വർണ്ണലിപികളിൽ ആലേഖനം ചെയ്‌ത നേപ്പിൾസ് കപ്പ് ട്രോഫിയുമായി ക്യാമറകൾക്ക് മുന്നിൽ പുഞ്ചിരിയോടെ നിൽക്കുന്ന മാറ്റിയോയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രമുഖ സ്‌പാനിഷ് മാധ്യമമായ മാർക്ക പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ ഇതിനകം തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൻ തരംഗമായിക്കഴിഞ്ഞു. നിരവധി ആരാധകരാണ് ഭാവി സൂപ്പർ താരത്തിന് ആശംസകളുമായി രംഗത്തെത്തുന്നത്. ലയണൽ മെസ്സിക്ക് മൂന്ന് ആൺമക്കളാണുള്ളത്. മൂത്ത മകൻ തിയാഗോയ്ക്ക് 13 വയസ്സും, ഏറ്റവും ഇളയ മകൻ സിറോയ്ക്ക് 8 വയസ്സുമാണ് പ്രായം.

ഒരു സുവർണ്ണ യുഗത്തിന്‍റെ അന്ത്യം

മകൻ ഫുട്ബോൾ മൈതാനങ്ങളിൽ വിജയഗാഥകൾ രചിച്ചുതുടങ്ങുമ്പോൾ, അർജന്‍റീനയ്ക്കായി 21 വർഷം നീണ്ട തന്‍റെ സുവർണ്ണ കരിയറിന് മെസ്സി അടുത്തിടെ വിരാമമിട്ടിരുന്നു. വികാരനിർഭരമായ ഒരു കുറിപ്പിലൂടെയാണ് താൻ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന കാര്യം മെസ്സി ലോകത്തെ അറിയിച്ചത്. ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു ഇതെന്നും എന്നാൽ ദേശീയ ടീമിനായി നൽകാൻ മറ്റൊന്നും ഇനി തന്‍റെ പക്കൽ ബാക്കിയില്ലെന്നും മെസ്സി വ്യക്തമാക്കി.

2026-ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ സ്പെയിനിനോട് പരാജയപ്പെട്ടതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് മെസ്സി തന്‍റെ വിരമിക്കൽ കത്ത് തയ്യാറാക്കിയത്. ടീമിനായി സർവ്വസ്വവും നൽകിയെന്നും, ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന പ്രതിഭകളായ യുവതാരങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകേണ്ട സമയമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി മൈതാനങ്ങളിൽ ആരാധകർ നൽകിയ അളവറ്റ സ്നേഹത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ മെസ്സി, ഇനി മുതൽ താനും ഒരു സാധാരണ ആരാധകനായി ഗാലറിയിലുണ്ടാകുമെന്നും സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു.

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MESSIS SON LEADS MIAMI ACADEMY
MATEO CAPTAINS INTER MIAMI ACADEMY
മാറ്റിയോ മെസ്സി ഇന്‍റര്‍ മയാമി
മെസ്സിയുടെ മകൻ മാറ്റിയോ
MATEO MESSI LEADS INTER MIAMI

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