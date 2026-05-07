അടിപതറി ലക്‌നൗ, കുതിപ്പിനൊരുങ്ങി ആർസിബി; ഐപിഎല്ലിലെ ഇന്നത്തെ പോരാട്ടം നിര്‍ണായകം

ഐപിഎൽ 2026: ലക്‌നൗ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്‌സ് ഇന്ന് റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബംഗളൂരുവിനെതിരെ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 7, 2026 at 3:01 PM IST

ലക്‌നൗ: ഐപിഎല്ലിലെ നിർണ്ണായകമായ മത്സരത്തിൽ ഇന്ന് ലക്‌നൗ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്‌സ് കരുത്തരായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബംഗളൂരുവിനെ നേരിടും. ലക്‌നൗവിലെ ഏകാന ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകുന്നേരം 7:30-നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനത്തുള്ള ലക്‌നൗവിന് പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഇന്ന് വിജയം അനിവാര്യമാണ്.

തുടർച്ചയായ തോൽവികളിൽ തളർന്ന് ലക്‌നൗ

കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് ലക്‌നൗ കടന്നുപോകുന്നത്. കളിച്ച അവസാന ആറ് മത്സരങ്ങളിലും പരാജയപ്പെട്ട ടീം തികഞ്ഞ നിരാശയിലാണ്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനോട് ആറ് വിക്കറ്റിന് ലക്‌നൗ തോറ്റിരുന്നു. നിലവിൽ 9 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വെറും രണ്ട് ജയം മാത്രം കൈമുതലായുള്ള ലക്‌നൗ, നാല് പോയിന്‍റുമായി പട്ടികയിൽ പത്താം സ്ഥാനത്താണ്. പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകൾ തുലാസിലായ സാഹചര്യത്തിൽ, സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ കരുത്തുറ്റ തിരിച്ചുവരവ് നടത്താനായിരിക്കും റിഷഭ് പന്തും സംഘവും ഇന്ന് ശ്രമിക്കുക.

വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്താൻ ബംഗളൂരു

മറുഭാഗത്ത്, നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബംഗളൂരു തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം തുടരാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനോട് നാല് വിക്കറ്റിന് തോറ്റെങ്കിലും, പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ആർസിബി ഭദ്രമാണ്. 9 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആറ് വിജയങ്ങളുമായി 12 പോയിന്‍റാണ് ടീമിനുള്ളത്. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ലക്‌നൗവിനെ തോൽപ്പിക്കാനായാൽ ബംഗളൂരുവിന് പ്ലേ ഓഫ് ബെർത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ സാധിക്കും.

നേർക്കുനേർ കണക്കുകൾ

ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ബംഗളൂരുവിനാണ് വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കം. ഇരു ടീമുകളും ഇതുവരെ 7 തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ 5 തവണയും വിജയം ബംഗളൂരുവിനൊപ്പമായിരുന്നു. വെറും രണ്ട് തവണ മാത്രമാണ് ലക്‌നൗവിന് ജയിക്കാനായത്. ഈ സീസണിൽ നേരത്തെ ഏപ്രിൽ 15-ന് നടന്ന ആദ്യ പോരാട്ടത്തിലും രജത് പാട്ടിദാറിന്‍റെ മികവിൽ ബംഗളൂരു 5 വിക്കറ്റിന് ലക്‌നൗവിനെ തകർത്തിരുന്നു.

മത്സര വിവരങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ:

  • സമയം: മെയ് 7, വ്യാഴാഴ്ച, രാത്രി 7:30 (IST).
  • വേദി: ഭാരത് രത്ന ശ്രീ അടൽ ബിഹാരി വാജ്‌പേയി ഏകാന ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, ലക്നൗ.
  • തത്സമയം: സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് & ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ

ടീം അംഗങ്ങൾ:

റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബംഗളൂരു: രജത് പാട്ടിദാർ (ക്യാപ്റ്റൻ), വിരാട് കോലി, ടിം ഡേവിഡ്, ജേക്കബ് ബെഥേൽ, റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡ്, ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്, നുവാൻ തുഷാര, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, ജിതേഷ് ശർമ്മ, ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യ, റാസിഖ് ദാർ, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, ജോർദാൻ കോക്‌സ്, സുയാഷ് ശർമ്മ, വെങ്കിടേഷ് അയ്യർ, സ്വപ്നിൽ സിംഗ്, ജേക്കബ് ഡഫി, കനിഷ്‌ക് ചൗഹാൻ, അഭിനന്ദൻ സിംഗ്, മങ്കേഷ് യാദവ്, ഫിൽ സാൾട്ട്, സാത്വിക് ദേസ്വാൾ, വിക്കി ഓസ്ത്വാൾ, വിഹാൻ മൽഹോത്ര.

ലക്‌നൗ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്‌സ്: ഋഷഭ് പന്ത് (ക്യാപ്റ്റൻ), എയ്‌ഡന്‍ മാർക്രം, ഹിമ്മത് സിംഗ്, മാത്യു ബ്രീറ്റ്‌സ്‌കെ, മുകുൾ ചൗധരി, അക്ഷത് രഘുവംശി, ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ്, മിച്ചൽ മാർഷ്, അബ്ദുൾ സമദ്, ഷഹബാസ് അഹമ്മദ്, അർഷിൻ കുൽക്കർണി, വാനിന്ദു ഹസരംഗ, ആയുഷ് ബദോനി, മുഹമ്മദ് ഷമി, ആവേശ് ഖാൻ, എം. സിദ്ധാർത്ഥ്, ദിഗ്‌വേഷ് സിംഗ്, ആകാശ് സിംഗ്, പ്രിൻസ് യാദവ്, അർജുൻ ടെണ്ടുൽക്കർ, ആൻറിച്ച് നോർക്കിയ, നമൻ തിവാരി, മായങ്ക് യാദവ്, മൊഹ്സിൻ ഖാൻ.

