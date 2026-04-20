ഹാട്രിക് വിജയങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ഗുജറാത്ത്; തകർന്നടിഞ്ഞ ആത്മവീര്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ മുംബൈ
ഐപിഎൽ 2026: വിജയത്തുടർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ട് ഗുജറാത്ത്, തിരിച്ചുവരാൻ മുംബൈ. അഹമ്മദാബാദിൽ ഇന്ന് തീപാറും പോരാട്ടം!
Published : April 20, 2026 at 11:40 AM IST
അഹമ്മദാബാദ്: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഇന്ന് കരുത്തരായ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും നേർക്കുനേർ വരുന്നു. അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകുന്നേരം 7:30നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ആറാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഗുജറാത്തും അവസാന സ്ഥാനത്തുള്ള മുംബൈയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ കളി ആവേശകരമാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.
സീസണിലെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും പരാജയപ്പെട്ട ഗുജറാത്ത് ഗംഭീരമായ തിരിച്ചുവരവാണ് നടത്തിയത്. തുടർച്ചയായ മൂന്ന് വിജയങ്ങളുമായി മികച്ച ഫോമിലാണ് ഗില്ലും സംഘവും. ടീമിന്റെ ബോളിങ് നിര പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത് ഗുജറാത്തിന് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു. പ്രസീദ് കൃഷ്ണ വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ മുൻപന്തിയിലുണ്ട്. മധ്യ ഓവറുകളിൽ റാഷിദ് ഖാൻ നടത്തുന്ന പ്രകടനം എതിരാളികളെ വിറപ്പിക്കുന്നു. ഇവർക്ക് പുറമെ മുഹമ്മദ് സിറാജും കാഗിസോ റബാഡയും കൃത്യമായ ലയത്തിൽ പന്തെറിയുന്നത് ഗുജറാത്തിന്റെ കരുത്ത് വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ബാറ്റിംഗിൽ ശുഭ്മന് ഗിൽ അസാമാന്യ സ്ഥിരതയാണ് പുലർത്തുന്നത്. ടീം വിജയിച്ച കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും ഗിൽ അർധ സെഞ്ചുറികൾ നേടിയിരുന്നു. ഓപ്പണർ ജോസ് ബട്ലറും തകർപ്പൻ ഫോമിലാണ്. ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനും ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനുമെതിരെ ബട്ലര് കളിച്ച ഇന്നിങ്സുകൾ ടീമിന് വലിയ മുൻതൂക്കം നൽകിയിരുന്നു.
പതറുന്ന മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്
അഞ്ച് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് ഈ സീസൺ ഇതുവരെ നിരാശയുടേതാണ്. ആദ്യ മത്സരം ജയിച്ച് പതിവ് ശാപം മാറ്റിയെങ്കിലും പിന്നീട് തുടർച്ചയായ നാല് തോൽവികളാണ് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ ടീമിനെ തളർത്തിയത്. നിലവിൽ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ജയം മാത്രമുള്ള മുംബൈ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ പത്താം സ്ഥാനത്താണ്.
മുംബൈയുടെ പ്രധാന ആശങ്ക ബോളിങ് നിരയുടെ മോശം പ്രകടനമാണ്. ലോകോത്തര ബൗളർ ജസ്പ്രീത് ബുംറ റൺസ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിൽ പിശുക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു വിക്കറ്റ് പോലും നേടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്താനോ റൺസ് നിയന്ത്രിക്കാനോ മുംബൈ ബൗളർമാർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല.
ബാറ്റിംഗിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല. ടി20 ലോകകപ്പ് ഹീറോകളായ സൂര്യകുമാർ യാദവും തിലക് വർമ്മയും ഫോം കണ്ടെത്താൻ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഇരുവരും ചേർന്ന് ഇതുവരെ ഒരു അർധ സെഞ്ചുറി മാത്രമാണ് നേടിയത്. എന്നാൽ ഹാംസ്ട്രിങ് പരിക്കേറ്റ രോഹിത് ശർമ്മയ്ക്ക് പകരം ടീമിലെത്തിയ ക്വിന്റണ് ഡി കോക്കിന്റെ പ്രകടനം മാത്രമാണ് മുംബൈയ്ക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നത്. പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിനെതിരെ പുറത്താകാതെ 112 റൺസ് നേടിയ ഡി കോക്ക് ടീമിന് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു.
അതേസമയം കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഗുജറാത്തിന് മേൽക്കൈയുണ്ട്. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്ന് ജയവുമായി ഗുജറാത്ത് മുന്നേറുമ്പോൾ, നാല് തോൽവികളുടെ ഭാരവുമായാണ് മുംബൈ എത്തുന്നത്. സ്വന്തം തട്ടകമായ അഹമ്മദാബാദിലെ റെക്കോർഡും ഗുജറാത്തിന് അനുകൂലമാണ്. എന്നാൽ പരിക്കിൽ നിന്ന് മോചിതനായി രോഹിത് ശർമ്മ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് മുംബൈയ്ക്ക് വലിയ ഊർജ്ജമാകും.
പൂര്ണമായ സ്ക്വാഡ്
ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്: ശുഭ്മന് ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), ജോസ് ബട്ലര് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), കുമാർ കുശാഗ്ര, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, റാഷിദ് ഖാൻ, മാനവ് സുതർ, നിശാന്ത് സിന്ധു, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, പ്രസീദ് കൃഷ്ണ, കാഗിസോ റബാഡ, രവിശ്രീനിവാസൻ സായ് കിഷോർ, ജയന്ത് യാദവ്, ഇഷാന്ത് ശർമ്മ, അശോക് ശർമ്മ, ജേസൺ ഹോൾഡർ, ടോം ബാന്റൺ, ലൂക്ക് വുഡ്, സായ് സുദർശൻ, രാഹുൽ തേവാതിയ, അർഷാദ് ഖാൻ, അനുജ് റാവത്ത്, കുൽവന്ത് ഖെജ്രോലിയ, ഗുർനൂർ ബ്രാർ, എം ഷാരൂഖ് ഖാൻ.
മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്: ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (ക്യാപ്റ്റൻ), ക്വിന്റണ് ഡി കോക്ക് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഡാനിഷ് മലേവാർ, റോബിൻ മിൻസ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), റയാൻ റിക്കൽട്ടൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഷെർഫാൻ റഥർഫോർഡ്, രോഹിത് ശർമ്മ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, തിലക് വർമ്മ, അഥർവ അങ്കോലേക്കർ, രാജ് ബാവ, കോർബിൻ ബോഷ്, വിൽ ജാക്സ്, മായങ്ക് റാവത്ത്, നമൻ ധീർ, മിച്ചൽ സാന്റ്നർ, ഷാർദുൽ താക്കൂർ, അശ്വനി കുമാർ, ട്രെന്റ് ബോൾട്ട്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ദീപക് ചാഹർ, എ.എം. ഗസൻഫർ, മായങ്ക് മാർക്കണ്ഡെ, മുഹമ്മദ് ഇഷാർ, രഘു ശർമ്മ.
