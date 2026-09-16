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പ്രായം...72! ഇതൊക്കെയെന്ത്? ലേ മാരത്തോണില്‍ തിളങ്ങി 'രവീന്ദ്ര റാവു', ഇനി നോട്ടം സെവന്‍ സമിറ്റ്‌സിലേക്ക്

ലഡാക്കിലെ ലേ മാരത്തോൺ വെറും 44 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പൂര്‍ത്തിയാക്കി 72കാരന്‍. ലിംഗം രവീന്ദ്ര റാവു ചരിത്രം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. അറിയാം ഈ കായിക താരത്തിന്‍റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച്...

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Athlete Lingam Ravindra Rao. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 16, 2026 at 10:39 AM IST

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അമരാവതി: നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന് പ്രായം തടസമല്ലെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിജയവാഡയിലെ അത്‌ലറ്റ് ലിംഗം രവീന്ദ്ര റാവു. യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള മൗണ്ട് എൽബ്രസ് കൊടുമുടി കീഴടക്കി ചരിത്രം സൃഷ്‌ടിച്ച ഈ 72കാരനിപ്പോള്‍ ലഡാക്കിലെ ലേ മാരത്തോണിലും തിളങ്ങി.വെറും 44 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ലേ മാരത്തോണ്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. ഓന്നോ രണ്ടോ അല്ല 42.195 കിലോമീറ്ററുകളാണ് ഇത്രയും സമയത്തിനുള്ളില്‍ ഫിനിഷ്‌ ചെയ്‌തത്.

ഇത് ആദ്യ തവണയല്ല ആന്ധ്രപ്രദേശ് വിജയവാഡ സ്വദേശിയായ ലിംഗം രവീന്ദ്ര റാവു ചരിത്രം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷവും ലഡാക്ക് മാരത്തോൺ വേഗത്തില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. കഴിഞ്ഞ മത്സരം തന്നെയാണ് ഇത്തവണത്തെ മത്സരത്തിന് ഊര്‍ജമേകിയത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തെക്കാള്‍ വേഗത്തില്‍ ഇത്തവണ ലക്ഷ്യ സ്ഥാനത്തെത്തണമെന്ന് മനസിലുറപ്പിച്ചിരുന്നു. ആ ദൃഢ നിശ്ചയം തന്നെയാണ് ലഡാക്കിലെ കൊടിമുടിയ്‌ക്കൊപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രശസ്‌തിയും വാനോളം ഉയര്‍ത്തിയത്.

കാലാവസ്ഥ അടക്കമുള്ള ലഡാക്കിലെ സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടാനായി രവീന്ദ്ര റാവു നേരത്തെ തന്നെ അവിടെ എത്തിയിരുന്നു. 15 ദിവസം മുമ്പ് ലഡാക്കിലെത്തിയ റാവുവിനൊപ്പം ഇത്തവണ തന്‍റെ കൊച്ചുമകന്‍ അനുരാഗ് പൊക്കൂരിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. മാരത്തോണിലും കൊച്ചുമകന്‍ പങ്കെടുത്തു. എന്നാല്‍ വെസ്റ്റ്, ഈസ്റ്റ് പീക്കുകൾ 3 മണിക്കൂർ 44 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് അനുരാഗ് പൊക്കൂരിക്ക് കീഴടക്കാനായത്.

ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കഠിനമേറിയതും ഉയരമുള്ളതുമായ മാരത്തോണുകളില്‍ ഒന്നാണ് ലഡാക്കിലെ മാരത്തോണ്‍ (ലേ മാരത്തോണ്‍), ലഡാക്കിലെ ലേ നഗരത്തില്‍ നടക്കുന്ന ഇതൊരു റോഡ്‌ റണ്ണിങ് മത്സരമാണെന്ന് പറയാം. സാധാരണ മത്സരങ്ങള്‍ പോലെയല്ല കാലാവസ്ഥ ഇവിടെ ഏറെ വെല്ലുവിളി സൃഷ്‌ടിക്കാറുണ്ട്. ശ്വാസ തടസം വരെയുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള അത്രയും മഞ്ഞും തണുപ്പുമായിരിക്കും. ഇത്രയും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയില്‍ ഐസ്‌ ആക്‌സ്, കയര്‍ എന്നിവയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചാണ് രവീന്ദ്ര റാവു മാരത്തോണ്‍ വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്.

ഫിസിക്കല്‍ ഫിറ്റ്‌നസ് അതൊരു വീക്ക്‌നസാണ്

ഇന്നോ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല രവീന്ദ്ര റാവുവിന്‍റെ കായിക ജീവിതം. ചെറുപ്പം മുതല്‍ സ്‌കൂളിലെ കായിക മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു. പഠന വലിയ ക്ലാസുകളിലേക്ക് ഉയര്‍ന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഇതൊന്നും കൈവിട്ടില്ല. 1972ല്‍ ഖരഗ്‌പൂരിലെ ഐഐടിയില്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍ സൈക്കിളിങ്ങിലും താരമായിരുന്നു റാവു. അന്ന് ഖരഗ്‌പൂരില്‍ നിന്നും ഡാര്‍ജിലിങ്ങിലേക്ക് നടത്തിയ സൈക്കിലിങ് മത്സരം 10 ദിവസം കൊണ്ട് പൂര്‍ത്തിയാക്കി സൂപ്പര്‍ സ്റ്റാറായിട്ടുണ്ട്. ഖര്‍ഗ്‌പൂര്‍ മുതല്‍ ഡാര്‍ജിലിങ് വരെയുള്ള 1700 കിലോമീറ്ററാണ് 10 ദിവസം കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്.

പഠനമെല്ലാം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതിന് പിന്നാലെ രവീന്ദ്ര റാവു ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുകയും പിന്നീട് അതിന്‍റെ തിരക്കുകളിലാകുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാല്‍ ഫിറ്റ്‌നസ് കാര്യത്തില്‍ നോ കോംമ്പ്രമൈസായിരുന്നു. ദിവസവും അതിനായി പ്രത്യേകം സമയം തന്നെ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ 2024ല്‍ കിളിമഞ്ചാരോ കൊടുമുടിയും മൗണ്ട് ലബൂഷെയും കീഴടക്കി.

അതിരില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങള്‍

പ്രായം 72 ആയെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങള്‍ ഇനിയുമുണ്ട് രവീന്ദ്ര റാവുവിന്. ഇനി ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത് സെവന്‍ സമ്മിറ്റ്‌സാണ്. ദൃഢ നിശ്ചയത്തിലൂടെ ഇത്രയും കാലം ആഗ്രഹങ്ങള്‍ ഓരോന്നായി നേടിയ ഇദ്ദേഹം ഇനി സെവന്‍ സമ്മിറ്റ്‌സും പൂര്‍ത്തിയാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

സെവന്‍ സമ്മിറ്റ്‌സ്

ലോകത്തെ ഏഴ്‌ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ഏഴ്‌ കൊടുമുടികള്‍ കീഴടക്കുന്നതാണ് സെവന്‍ സമ്മിറ്റ്‌സ്. നേപ്പാള്‍ -ചൈന അതിര്‍ത്തിയില്‍ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ഏകദേശം 8848 മീറ്റര്‍ ഉയരമുള്ള ഏഷ്യയിലെ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ്, തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ആന്തിസ്‌ പര്‍വ്വത നിരകളുടെ ഭാഗമായ 22,837 അടി ഉയരമുള്ള അക്കോൺകാഗ്വ, ടാന്‍സാനിയയിലെ കിളിമഞ്ചാരോ (5895 മീറ്റര്‍), അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കയിലെ മൗണ്ട് എല്‍ബ്രസ്‌ (5642 മീറ്റര്‍), അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കയിലെ മൗണ്ട് വില്‍സണ്‍ (4892 മീറ്റര്‍), ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ മൗണ്ട് കോസിയസ്‌കോ (2228 മീറ്റര്‍) എന്നിവയാണ് സെവന്‍ സമ്മിറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഇതില്‍ കിളിമഞ്ചാരോയില്‍ ഇതിനോടകം തന്നെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രവീന്ദ്ര റാവു.

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പ്രായം 72 ആയിട്ടും ഇനിയും ആഗ്രഹങ്ങള്‍ കൈയെത്തിപ്പിടിക്കണമെന്ന് രവീന്ദ്ര റാവുവിന്‍റെ തീരുമാനം എല്ലാവര്‍ക്കുമൊരു മാതൃകയാണ്. പ്രായം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആഗ്രഹങ്ങള്‍ മണ്ണിട്ട് മൂടുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട്. അവര്‍ക്കൊരു മാതൃകയും പ്രചോദനവുമാണ് രവീന്ദ്ര റാവുവിന്‍റെ ഈ സ്‌പോര്‍ട്‌സ്‌ മാന്‍ സ്‌പിരിറ്റ്.

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LINGAM RAVINDRA RAO
LEH MARATHON
VIJAYAWADA ATHLETE LEH MARATHON
VIJAYAWADA72 YEAR OLD ATHLETE
LINGAM RAVINDRA RAO LEH MARATHON

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