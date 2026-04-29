ലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റിൽ ഭരണമാറ്റം: പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു; അഴിമതി ആരോപണം
ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റിൽ വൻ രാഷ്ട്രീയ അഴിച്ചുപണി, പ്രസിഡന്റ് ഷമ്മി സിൽവയും മുഴുവൻ ഭരണസമിതിയും രാജിവെച്ചു.
Published : April 29, 2026 at 5:13 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ഭരണരംഗത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളും കൂട്ടരാജിയും. നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ഷമ്മി സിൽവയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും ഉടനടി പ്രാബല്യത്തോടെ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു. ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റ് അനുര കുമാര ദിസനായകയുടെയും കായിക മന്ത്രിയുടെയും കർശന നിലപാടിനെത്തുടർന്നാണ് ഈ തീരുമാനം. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ കായിക വിനോദത്തിന്റെ ഭരണം അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരിക്കുകയാണ്.
ബുധനാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെയാണ് ബോർഡ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. 'ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഷമ്മി സിൽവ ഇന്ന് തന്റെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് രാജിവെച്ചു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം മറ്റ് ഭാരവാഹികളും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിച്ചു. ഇക്കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് അനുര കുമാര ദിസനായകയെയും കായിക യുവജനക്ഷേമ മന്ത്രി സുനിൽ കുമാര ഗമഗെയെയും ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്," എന്ന് ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി.
2019 മുതൽ ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ അമരത്തുള്ള ഷമ്മി സിൽവയുടെ ഏഴ് വർഷത്തെ ഭരണത്തിനാണ് ഇതോടെ അന്ത്യമായിരിക്കുന്നത്. 2021, 2023, 2025 വർഷങ്ങളിൽ എതിരില്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ സമീപകാലത്ത് ശ്രീലങ്കൻ ദേശീയ ടീമിനുണ്ടായ കനത്ത തിരിച്ചടികളാണ് ഈ മാറ്റത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്.
The Sri Lankan government is now likely to appoint an interim committee, which is expected to have former cricketers Sidath Wettimuny and Roshan Mahanama in it— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) April 29, 2026
ലോകകപ്പിലെ ദയനീയ പ്രകടനം: ഇന്ത്യയുമായി ചേർന്ന് ശ്രീലങ്ക ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച ഇത്തവണത്തെ ടി20 ലോകകപ്പിൽ സൂപ്പർ എയിറ്റ് ഘട്ടം പോലും കാണാതെ പുറത്തായത് ആരാധകരെയും സർക്കാരിനെയും ഒരുപോലെ ചൊടിപ്പിച്ചു.
അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ: ബോർഡിനുള്ളിലെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചും ഭരണപരമായ പാളിച്ചകളെക്കുറിച്ചും കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു.
മുൻപത്തെ പുറത്താക്കലുകൾ: 2023ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിലെ മോശം പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ സിൽവയെ പുറത്താക്കിയിരുന്നു. അന്ന് സർക്കാർ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തുകയും അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഇടക്കാല സമിതിയും ഐ.സി.സി വെല്ലുവിളിയും
ബോർഡിന്റെ ഭരണം നിയന്ത്രിക്കാൻ മുൻ എം.പി എറാൻ വിക്രമരത്നെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടക്കാല കമ്മിറ്റിയെ സർക്കാർ നിയോഗിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. എന്നാൽ, ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുകളിലെ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളെ ഐ.സി.സി കടുത്ത രീതിയിലാണ് നേരിടാറുള്ളത്.
രാജ്യത്തെ 1973-ലെ കായിക നിയമം അനുസരിച്ച് സർക്കാരിന് ബോർഡ് പിരിച്ചുവിടാൻ അധികാരമുണ്ടെങ്കിലും, അത് ഐ.സി.സി ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഐ.സി.സി വീണ്ടും ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തുമോ എന്നാണ് കായിക ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഐ.സി.സിയെ കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പുതിയ ഭരണസമിതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല.
