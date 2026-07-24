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'ഈ നീണ്ട മുടി ഫാഷനല്ല, ഓട്ടിസം ബാധിച്ച മകന് എന്നെ കാണാനുള്ള ഒരേയൊരു അടയാളം'; കുക്കുറല്ല

'ഓട്ടിസം ബാധിച്ച എന്‍റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ മുടി അഴിച്ചിട്ട് കളിക്കുന്നത്'; മാർക്ക് കുക്കുറല്ല

Marc Cucurella and Family
Marc Cucurella and Family (getty)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 24, 2026 at 11:30 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്ത് ഇന്ന് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന രൂപങ്ങളിലൊന്നാണ് സ്പെയിൻ പ്രതിരോധ താരം മാർക് കുക്കുറെല്ലയുടേത്. കാറ്റിൽ പറക്കുന്ന താരത്തിന്‍റെ നീണ്ട ചുരുണ്ട മുടി ആരാധകര്‍ക്ക് എന്നും കൗതുകമുള്ള ഒരു കാഴ്‌ചയാണ്. കുക്കുറെല്ല തന്‍റെ മുടി ഒരിക്കലും കെട്ടിവെക്കാത്തതിന് പിന്നിലെ കാരണം കേവലം ഒരു ഫാഷനോ സ്റ്റൈലോ അല്ല, അതിന് പിന്നിൽ തന്‍റെ മൂത്ത മകൻ മാറ്റെയോയോടുള്ള ഒരു പിതാവിന്‍റെ നിരുപാധികമായ സ്നേഹത്തിന്‍റെ വറ്റാത്ത കഥയുണ്ട്.

മകന് വേണ്ടി കാറ്റിൽ പറക്കുന്ന മുടിയിഴകൾ

ഹൈ-പ്രഷർ മത്സരങ്ങളിൽ പോലും കുക്കുറെല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് തന്‍റെ നീണ്ട മുടി കെട്ടിവെക്കാത്തതെന്ന് ആരാധകർ പലപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, അതിന് പിന്നിലെ കാരണം വൈകാരികമാണ്. കുക്കുറെല്ലയുടെ മൂത്ത മകൻ മാറ്റെയോ ഓട്ടിസം ബാധിതനാണ്. പച്ചപ്പുൽ മൈതാനത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് നടുവിൽ പന്തുതട്ടുന്ന തന്‍റെ അച്ഛനെ ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിലോ ഗാലറിയിലോ കാണുമ്പോൾ മാറ്റെയോയ്ക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് കുക്കുറെല്ല തന്‍റെ മുടി എപ്പോഴും അഴിച്ചിടുന്നത്. ആ വലിയ മൈതാനത്ത് എത്ര താരങ്ങൾ അണിനിരന്നാലും, ആ നീണ്ട മുടിയിഴകൾ കാണുമ്പോൾ മാറ്റെയോയ്ക്ക് മനസ്സിലാകും—അത് തന്‍റെ അച്ഛനാണ്. ഫുട്ബോളും പിതൃത്വവും എത്രത്തോളം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ ചെറിയ വലിയ തീരുമാനം.

Marc Cucurella
Marc Cucurella (getty)

കണ്ണീരിന്‍റെ നാളുകളും തിരിച്ചറിവും

കുക്കുറെല്ലയുടെയും പങ്കാളി ക്ലോഡിയ റോഡ്രിഗസിന്‍റേയും ജീവിതം അത്ര എളുപ്പമുള്ളതായിരുന്നില്ല. മാറ്റെയോയുടെ വളർച്ചയിൽ മറ്റ് കുട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അവർ ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു വലിയ പരീക്ഷണഘട്ടമായിരുന്നു. ഒരു പ്രമുഖ ഡോക്യുമെന്‍ററിയിൽ ക്ലോഡിയ ആ കഠിനമായ നാളുകളെക്കുറിച്ച് തുറന്നുപറഞ്ഞിരുന്നു:

'നാല് വർഷം മുൻപാണ് മാറ്റെയോ ജനിക്കുന്നത്. മറ്റ് കുട്ടികളിൽ നിന്നും അവൻ വ്യത്യസ്‌തനാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് സ്‌കൂളിൽ നിന്നും വലിയ സഹായമൊന്നും ലഭിച്ചില്ല. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം മാസങ്ങളായിരുന്നു അത്. രണ്ടാമത്തെ മകൻ റിയോയെ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ മാറ്റെയോയെ സ്‌കൂളിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. അവനെ അവിടെ വിട്ട് തിരികെ വരുമ്പോഴെല്ലാം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കാറിലിരുന്ന് കരയുമായിരുന്നു," ക്ലോഡിയ ഓർക്കുന്നു.

Marc Cucurella
Marc Cucurella, messi (getty)

ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറുമ്പോൾ, അവിടുത്തെ സമയക്രമങ്ങൾ, ഭക്ഷണം, സ്‌കൂളുകളുടെയും തെറാപ്പികളുടെയും അഭാവം എന്നിവയെല്ലാം ഓട്ടിസം ബാധിതനായ ഒരു കുട്ടിക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറമായിരിക്കും. കുക്കുറെല്ലയ്ക്കും ഈ രോഗനിർണ്ണയം വലിയൊരു പാഠമായിരുന്നു. "നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഓട്ടിസം ആണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ, മാതാപിതാക്കൾ അതിന് തയ്യാറായിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി വന്നു," കുക്കുറെല്ല പറയുന്നു.

മാറ്റെയോ പഠിപ്പിച്ച ജീവിതം

തങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ മാറ്റെയോ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിമറിച്ചതെന്ന് ക്ലോഡിയ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. "മാറ്റെയോ ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. എപ്പോഴും അവനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും. ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടാകും, പക്ഷേ മാറ്റെയോയ്ക്ക് അത് നല്ലതല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കും. അവധിക്കാലങ്ങൾ എപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതാണ്." ബ്രൈറ്റണിൽ നിന്നും ചെൽസിയിലേക്കും പിന്നീട് റയൽ മാഡ്രിഡിലേക്കുമുള്ള കുക്കുറെല്ലയുടെ കരിയറിലെ വലിയ മാറ്റങ്ങളിലെല്ലാം ക്ലോഡിയ അദ്ദേഹത്തിന് ശക്തമായ പിന്തുണയുമായി കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മാറ്റെയോ, റിയോ, ബെല്ല എന്നീ മൂന്ന് മക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് ഇവർ.

Marc Cucurella
Marc Cucurella (getty)

സ്പെയിൻ ടീമിനായി ലോകവേദിയിൽ കുക്കുറെല്ല മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രതിരോധക്കരുത്താണ്. എന്നാൽ, ആ പ്രശസ്‌തിക്കപ്പുറം, സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ലൈറ്റുകൾ അണയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വെറുമൊരു അച്ഛനാണ്. മൈതാനത്തെ ആ നീണ്ട മുടിയിഴകൾ ഫാഷനോ അന്ധവിശ്വാസമോ അല്ല, മറിച്ച് ഏത് വലിയ വേദിയിലായാലും തന്‍റെ മകന് തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഒരു പിതാവ് നൽകിയ ഹൃദയസ്പർശിയായ വാക്കാണ്.

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TAGGED:

FIFA 2026
MARC CUCURELLA SON AUTISM
മാർക്ക് കുക്കുറല്ല
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