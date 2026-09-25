അരങ്ങേറ്റത്തിൽ തന്നെ വെള്ളി; രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചതിൽ അഭിമാനമെന്ന് മലയാളി താരം മനു സജി
കന്നി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ തന്നെ വെള്ളി മെഡലുമായി മലയാളി താരം മനു സജി
Published : September 25, 2026 at 10:39 AM IST
നാഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ തന്റെ കന്നി അരങ്ങേറ്റത്തിൽ തന്നെ രാജ്യത്തിനായി വെള്ളി മെഡൽ നേടാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് മലയാളി താരം മനു സജി. മിക്സഡ് 4x400 മീറ്റർ റിലേയിലാണ് മനു സജി ഉൾപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സംഘം വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയത്. 3:14.46 സെക്കൻഡിൽ ഓടിയെത്തിയാണ് ഇന്ത്യൻ സഖ്യം രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയത്. 3:12.87 സെക്കൻഡിന്റെ ഗെയിംസ് റെക്കോർഡോടെ ബഹ്റൈൻ ഈ ഇനത്തിൽ സ്വർണം നേടിയപ്പോൾ, വിയറ്റ്നാം (3:14.54) വെങ്കലം നേടി.
തീപാറുന്ന പോരാട്ടം നടന്ന ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയെ മെഡൽ വേദിയിലെത്തിക്കാൻ ഒത്തൊരുമയോടെ പ്രവർത്തിച്ച സഹതാരങ്ങൾക്ക് മനു നന്ദി പറഞ്ഞു. 'എന്റെ പരമാവധി നൽകാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇങ്ങനെയൊരു ടീമിനെ ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാണ്. ആദ്യ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനമുണ്ട്," മത്സരശേഷം മനു ഐ.എൻ.എസിനോട് പറഞ്ഞു.
Asian Games: Ramraj Vithya and Thekkinalil Manu who bagged Silver Medal in Mixed 4x400m Relay team.— IANS (@ians_india) September 24, 2026
Thekkinalil Manu says, "I tried my best. I gave my best to the team, and I'm very lucky to have this team. I'm so proud to be representing India at the Asian Games. It is my first… pic.twitter.com/tjmqyKXFWs
ആദ്യ ലെഗിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി മികച്ച തുടക്കം നൽകാൻ മനുവിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വെറും 0.08 സെക്കൻഡിന്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് വിയറ്റ്നാമിനെ മറികടന്ന് ഇന്ത്യ വെള്ളി നിലനിർത്തിയത്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഓടുമ്പോഴുണ്ടായ സമ്മർദ്ദത്തെക്കുറിച്ച് മനു വ്യക്തമാകി. 'ബാറ്റൺ സുരക്ഷിതമായി അടുത്തയാൾക്ക് കൈമാറുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ ലക്ഷ്യം. അതിനായി പരമാവധി ശ്രമിച്ചു."
2022-ലെ ഏഷ്യൻ അണ്ടർ-20 അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും മിക്സഡ് റിലേയിൽ മനു സ്വർണം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മിക്സഡ് 4x400 മീറ്റർ റിലേയിൽ ഇന്ത്യയുടെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം മെഡലാണിത്. 2018 ജക്കാർത്തയിൽ സ്വർണവും 2023 ഹാങ്ഷൗവിൽ വെള്ളിയും ഇന്ത്യ നേടിയിരുന്നു.
Congratulations to our 4*400m Mixed Relay team of Poovamma Raju, Vishal Thennarasu, Vithya Ramraj and Manu TS for clinching the silver medal! Seeing your victory in the event closest to my heart, filled me with immense pride. Wishing you many more such wins in the future! pic.twitter.com/m3UHkiOov1— P.T. USHA (@PTUshaOfficial) September 24, 2026
റിലേ സഖ്യത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് ഒളിമ്പ്യൻ പി.ടി ഉഷ
ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പി.ടി. ഉഷ മിക്സഡ് 4x400 മീറ്റർ റിലേയിൽ വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ അഭിനന്ദിച്ചു. സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിലൂടെയാണ് ഉഷ താരങ്ങളെ പ്രശംസിച്ചത്.
തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യ മെഡൽ നേടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വലിയ അഭിമാനം തോന്നിയെന്ന് പി.ടി. ഉഷ കുറിച്ചു. 'മിക്സഡ് റിലേയിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ നമ്മുടെ പൂവമ്മ രാജു, വിശാൽ തെന്നരശ്, വിത്യ രാംരാജ്, മനു ടി.എസ്. എന്നിവർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ! എന്റെ ഹൃദയത്തോട് ഏറ്റവും ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന ഈ ഇനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വിജയം കാണുന്നത് എന്നിൽ വലിയ അഭിമാനമാണ് നിറച്ചത്. ഭാവിയിലും ഇതുപോലുള്ള നിരവധി വിജയങ്ങൾ നേടാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നുവെന്ന് ഉഷ കുറിച്ചു.
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