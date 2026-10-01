കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് അത്ഭുതക്കുതിപ്പ്; സെയിലിംഗിൽ ചരിത്ര വെള്ളിയുമായി രണ്ട് മലയാളി കൂട്ടുകാർ
നാഗോയയിൽ മലയാളി തിളക്കം; സെയിലിംഗിൽ മനു ഫ്രാൻസിസ് - പ്രിൻസ് സഖ്യത്തിന് വെള്ളി മെഡൽ.
Published : October 1, 2026 at 1:15 PM IST
ഗാമഗോരി സിറ്റി: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സെയിലിംഗിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യ മെഡൽ സമ്മാനിച്ച് മലയാളി താരങ്ങളായ മനു ഫ്രാൻസിസും പ്രിൻസ് കുരിശിങ്കൽ നോബിളും. പുരുഷന്മാരുടെ സ്കിഫ് (Skiff) ഇനത്തിൽ മിന്നും പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ഈ കൊച്ചി സ്വദേശികൾ ഇന്ത്യയ്ക്കായി വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. മത്സരത്തിൽ ചൈനീസ് സഖ്യം സ്വർണ്ണവും ഹോങ്കോങ്ങ് വെങ്കലവും നേടി. ഒൻപത് റേസുകൾ നീണ്ടുനിന്ന കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് മലയാളികളായ ഈ കൂട്ടുകെട്ട് ഇന്ത്യയെ മെഡൽ തിളക്കത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.
സെയിലിംഗിലെ കുറഞ്ഞ പോയിന്റ് സ്കോറിങ് രീതി അനുസരിച്ച് 23 നെറ്റ് പോയിന്റോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ സഖ്യം രണ്ടാമതെത്തിയത്. 16 പോയിന്റ് നേടിയ ചൈനയുടെ വെൻ സൈഡിംഗ് - ലിയു തിയാൻ സഖ്യം സ്വർണ്ണം നേടിയപ്പോൾ, 24 പോയിന്റോടെ ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ അകിര ലൂക്ക് - റസ്സൽ സഖ്യം മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഒൻപത് റേസുകളിൽ മൂന്നാം റേസ് ജയിച്ച മനുവും പ്രിൻസും, മറ്റ് മൂന്ന് റേസുകളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുമെത്തി. എട്ടാം റേസിലെ തിരിച്ചടി ഒഴിവാക്കിയാണ് ഇന്ത്യ മികച്ച സ്കോറിലേക്ക് എത്തിയത്.
Manu Francis and Prince Noble delivered a remarkable performance in the 49er class at the Asian Games 2026, earning a well-deserved Silver Medal after years of dedication and hard work.— SAI Media (@Media_SAI) October 1, 2026
A special mention to the Army Yachting Node, their parent club, and Coach Sandeep Jain for… pic.twitter.com/AXmc2Y8t11
ചരിത്രനേട്ടവും കരിയർ വളർച്ചയും
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പുരുഷന്മാരുടെ സ്കിഫ് ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യ നേടുന്ന ആദ്യ വെള്ളി മെഡലാണിത്. ഇതിനുമുമ്പ് 2018 ജക്കാർത്ത ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ വരുൺ തക്കർ - കെ.സി ഗണപതി സഖ്യം ഈ ഇനത്തിൽ വെങ്കലം നേടിയിരുന്നു. സെയിലിംഗിൽ ഇന്ത്യ നേടുന്ന ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ മെഡൽ കൂടിയാണിത്. മുമ്പ് നടന്ന ഏഷ്യൻ സെയിലിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും ഈ മലയാളി സഖ്യം വെങ്കല മെഡൽ നേടി രാജ്യത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരുന്നു.
31-കാരനായ മനു ഫ്രാൻസിസും 30-കാരനായ പ്രിൻസ് കുരിശിങ്കൽ നോബിളും കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാണ്. കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് ചെറുപ്പത്തിലേ സെയിലിംഗിൽ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച ഇരുവരും ഭോപ്പാലിലെ നാഷണൽ സെയിലിംഗ് സ്കൂളിലും കേരളത്തിലെ മുസിരിസ് യാച്ചിംഗ് ക്ലബ്ബിലുമായാണ് വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. അത്ലറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള മികച്ച ഏകോപനവും കൃത്യമായ തന്ത്രങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഭാരം കുറഞ്ഞ ബോട്ടുകളാണ് സ്കിഫുകൾ.
The Silver Sailers!— Anurag Thakur (@ianuragthakur) October 1, 2026
Heartiest congratulations to our sailing champs Prince Noble and Manu Francis on winning the Silver medal in Men's Skiff event at the #AsianGames2026
The entire nation salutes your dedication and determination.
Jai Hind 🇮🇳 #Cheer4Bharat pic.twitter.com/vsAFsRdDi4
വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ മെഡൽ നഷ്ടം
വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ നടന്ന വനിതകളുടെ സ്കിഫ് ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഹർഷിത തോമർ - ശീതൾ വർമ്മ സഖ്യം കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. വെറും നിസ്സാര പോയിന്റുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഇവർക്ക് മെഡൽ നഷ്ടമായത്. ഇതിനുമുമ്പ് 2023 ഹാങ്ഷൗ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും ഈ സഖ്യം നാലാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരുന്നത്. വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ നിരാശയുണ്ടായെങ്കിലും മലയാളി പുരുഷ സഖ്യത്തിന്റെ വെള്ളി മെഡൽ നേട്ടം ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിന് വലിയ ആവേശമാണ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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