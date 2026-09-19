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'അന്ന് റാണാ സർ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് യാഥാർഥ്യമായി'; ഇന്ത്യൻ പതാകയേന്തി വൈകാരിക നിമിഷത്തെ ഓര്‍ത്ത് മനു ഭാക്കർ

2026 ജൂൺ 11നാണ് ഇന്ത്യൻ ഷൂട്ടിങ് ഇതിഹാസം ജസ്‌പാൽ റാണ (49) അന്തരിച്ചത്. ഡൽഹിയിലെ മാക്‌സ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയായിരുന്നു അന്ത്യം.

MANU BHAKER JASPAL RANA ASIAN GAMES OPENING CEREMON ASIAN GAMES 2026
Manu Bhaker (AFP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 19, 2026 at 8:45 PM IST

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നാഗോയ: ജാപ്പനീസ് നഗരമായ നഗോയയിലെ മിസുഹോ പാർക്ക് അത്ലറ്റിക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന 20-ാമത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്‍റെ വർണാഭമായ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ പതാകാവാഹകയായി തിളങ്ങിയ നിമിഷത്തിലും മനസിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നത് അന്തരിച്ച ഗുരു ജസ്‌പാല്‍ റാണയുടെ ഓർമകളാണെന്ന് ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവ് മനു ഭാക്കർ.

ഇന്നു നടന്ന ചടങ്ങിൽ കബഡി താരം പവൻ സെഹ്‌റാവത്തിനൊപ്പം ഇന്ത്യൻ സംഘത്തെ നയിച്ച് ത്രിവർണ പതാകയേന്തിയപ്പോൾ അഭിമാനത്തിനൊപ്പം വലിയൊരു വൈകാരിക തരംഗമാണ് തന്നിലൂടെ കടന്നുപോയതെന്ന് 24-കാരിയായ മനു വാർത്താ ഏജൻസിയോട് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 11-ന് 49-ാം വയസ്സിൽ അന്തരിച്ച മുൻ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചാമ്പ്യനും പ്രശസ്ത പരിശീലകനുമായ ജസ്‌പാല്‍ റാണ, മനുവിന്‍റെ കായിക പ്രതിഭയെ മിനുക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ്. 2024-ലെ പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ രണ്ട് വെങ്കല മെഡലുകൾ നേടി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒളിമ്പിക്സിൽ രണ്ട് മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന ചരിത്രനേട്ടത്തിലേക്ക് മനുവിനെ നയിച്ചത് റാണയുടെ കഠിനപരിശീലനവും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുമായിരുന്നു. റാണയുടെ അസാന്നിധ്യം ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ തനിക്ക് വലിയ ശൂന്യതയായി അനുഭവപ്പെട്ടെന്നും ഈ ദിനം ഏറെ വൈകാരികമായിരുന്നു എന്നും ചടങ്ങിന് ശേഷം സംസാരിക്കവേ മനു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വലിയ കായിക മാമാങ്കങ്ങളിലെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ജസ്പാൽ റാണ തനിക്ക് നൽകിയ ഉപദേശവും മനു ഇതോടൊപ്പം സ്മരിച്ചു. ഗെയിംസിന്‍റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രാജ്യത്തിന്‍റെ പതാകാവാഹകയായി മാത്രമായിരിക്കണം എന്നും, അല്ലാത്തപക്ഷം മുറിയിലിരുന്ന് ടെലിവിഷനിൽ കണ്ടാൽ മതിയെന്നുമായിരുന്നു റാണയുടെ ഉപദേശം.

ഷൂട്ടിങ് മത്സരങ്ങൾ സാധാരണയായി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കാറുള്ളതിനാൽ കായികതാരങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയും ഊർജ്ജവും ചോർന്നുപോകാതിരിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ഈ കർശന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. അന്ന് ഗുരു നൽകിയ ആ ഉപദേശം യാഥാർത്ഥ്യമായി, ഇന്ന് പതാകാവാഹകയായി തന്നെ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് മാർച്ച് പാസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വാക്കുകളാണ് തന്‍റെ മനസിൽ അലയടിച്ചതെന്ന് മനു ഓർത്തെടുത്തു.

ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് മനു ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്‍റെ വേദിയിലെത്തുന്നത്. 2018-ലെ കന്നി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മത്സരങ്ങൾ ജക്കാർത്തയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള പാലെംബാംഗിൽ ആയിരുന്നതിനാൽ പ്രധാന അത്ലറ്റ്സ് വില്ലേജിൽ നടന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പിന്നീട് 2018-ലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലാണ് താരം പങ്കെടുക്കുന്നത്.

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്‍റെ ഉദ്ഘാടന നിമിഷങ്ങളുടെ ആവേശം അടങ്ങും മുൻപ് തന്നെ മനു തന്‍റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇനങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ്. വനിതകളുടെ 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ, 25 മീറ്റർ പിസ്റ്റൾ, 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ മിക്സഡ് ടീം ഇനങ്ങളിലാണ് മനു ഇത്തവണ ഇന്ത്യക്കായി മത്സരിക്കാനിറങ്ങുന്നത്. ഇന്ത്യക്ക് വലിയ മെഡൽ പ്രതീക്ഷയുള്ള താരം കൂടിയാണ് മനു ഭാക്കർ.

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TAGGED:

MANU BHAKER
JASPAL RANA
ASIAN GAMES OPENING CEREMONY
ASIAN GAMES 2026
MANU BHAKAR IN ASIAN GAMES

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