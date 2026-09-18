ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്: മനു ഭാക്കറും തജീന്ദർപാൽ സിംഗും ഇന്ത്യയുടെ പതാകവാഹകർ
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ്: മനു ഭാക്കറും തജീന്ദർപാൽ സിംഗും ഇന്ത്യയുടെ പതാകവാഹകർ.
Published : September 18, 2026 at 4:01 PM IST
നാഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യയുടെ പതാകവാഹകരായി ഇരട്ട ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവായ മനു ഭാക്കറിനെയും ഷോട്ട്പുട്ട് താരം തജീന്ദർപാൽ സിംഗ് തൂറിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. ശനിയാഴ്ചയാണ് കായികമാമാങ്കത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത്.
നാഗോയയിലെ പലോമ മിസുഹോ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 മുതൽ 4:30 വരെയാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 4-ന് സമാപിക്കുന്ന ഇത്തവണത്തെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ 37 കായിക ഇനങ്ങളിലായി അഞ്ഞൂറിലധികം ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റുകളാണ് മത്സരിക്കാനിറങ്ങുന്നത്.
പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സില് 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ വ്യക്തിഗത ഇനത്തിലും മിക്സഡ് ടീം ഇനത്തിലും വെങ്കലം നേടി, സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഒളിമ്പിക്സിൽ രണ്ട് മെഡലുകൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരമായിരുന്നു മനു ഭാക്കർ. കഴിഞ്ഞ ഹാങ്ഷൗ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണം നേടിയ 25 മീറ്റർ പിസ്റ്റൾ വനിതാ ടീമിലും മനു അംഗമായിരുന്നു. അതേസമയം, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഷോട്ട്പുട്ടിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ട് തവണ സ്വർണം നേടിയ നിലവിലെ ചാമ്പ്യനാണ് തജീന്ദർപാൽ സിംഗ് തൂർ.
🚨 MANU BHAKER & TAJINDERPAL TOOR TO LEAD INDIA AT ASIAN GAMES! 🇮🇳— The Khel India (@TheKhelIndia) September 18, 2026
Double Olympic medallist Manu Bhaker and reigning Asian Games shot put champion Tajinderpal Singh Toor have been named India’s flag bearers for the Asian Games 2026 Opening Ceremony. pic.twitter.com/JKNdget7kQ
പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ
ഹാങ്ഷൗവിൽ നേടിയ 28 സ്വർണമടക്കം 107 മെഡലുകൾ എന്ന റെക്കോർഡ് പ്രകടനം മറികടക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യ ഇത്തവണ ജപ്പാനിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയിരിക്കുന്നത്. പുരുഷ-വനിതാ ക്രിക്കറ്റ്, കബഡി, പുരുഷ ഹോക്കി എന്നിവയിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരാണ് ഇന്ത്യ.
ബാഡ്മിന്റണില് പി.വി സിന്ധുവും ഭാരോദ്വഹനത്തിൽ മീരാഭായ് ചാനുവും ഇന്ത്യൻ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും. ഗുസ്തിയിൽ അമൻ സെഹ്രാവതും ബോക്സിങ്ങിൽ ലവ്ലിന ബോർഗോഹെയ്നും റിങ്ങിലിറങ്ങുമ്പോൾ അത്ലറ്റിക്സില് ഗുൽവീർ സിംഗ്, തേജസ്വിൻ ശങ്കർ, മുരളി ശ്രീശങ്കർ, ജ്യോതി യര്യാജി, പാരുൾ ചൗധരി എന്നിവരുൾപ്പെടെ 75-ലധികം താരങ്ങളാണ് മെഡൽ പ്രതീക്ഷയുമായി ട്രാക്കിലും ഫീൽഡിലുമുള്ളത്. കൂടാതെ ആർച്ചറി, സെയിലിംഗ്, സ്ക്വാഷ്, സർഫിംഗ്, ടെന്നീസ് എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ ഒളിമ്പിക് ക്വാട്ട നേടാനുള്ള അവസരവുമുണ്ട്.
ഏഷ്യൻ ഒളിമ്പിക് കൗൺസിൽ നാല് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായിക മേളയാണിത്. 45 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള താരങ്ങൾ 43 കായിക ഇനങ്ങളിലായി ഇത്തവണ മാറ്റുരയ്ക്കും. 1958-ൽ ടോക്കിയോയിലും 1994-ൽ ഹിരോഷിമയിലും നടന്നതിന് ശേഷം ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് ജപ്പാൻ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് വേദിയാകുന്നത്.
Also Read: ജപ്പാൻ നാണംകെടുമോ?, കണ്ടെയ്നര് കെണിയിൽ വീണ് താരങ്ങൾ! ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥ