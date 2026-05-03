ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ഒറ്റപ്പെടുന്നു; മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിൽ പിന്തുണയില്ലെന്ന് മുൻ താരം മനോജ് തിവാരി
'കൂടെ നിൽക്കാൻ ആരുമില്ല'; മുംബൈയുടെ തകർച്ചയിൽ ഹാർദിക്കിനെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരെ വിമർശനം.
Published : May 3, 2026 at 9:31 AM IST
മുംബൈ: അഞ്ചുതവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. സീസണിലെ ഏഴാം തോൽവി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിനോട് ഏറ്റുവാങ്ങിയതോടെ ടീമിന്റെ പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ ഏകദേശം അസ്തമിച്ച മട്ടാണ്. എന്നാൽ ടീമിന്റെ ഈ പതനത്തിന് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ മാത്രം കുറ്റം പറയുന്നതിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം മനോജ് തിവാരി.
ക്യാപ്റ്റന് പിന്തുണയില്ല?
ടീം പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ വിമർശനങ്ങൾ മുഴുവൻ ക്യാപ്റ്റനിലേക്ക് നീളുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്ക് ടീമിനുള്ളിൽ നിന്ന് വേണ്ടത്ര പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് മനോജ് തിവാരി നിരീക്ഷിക്കുന്നു. 'ഹാർദിക്കിനൊപ്പം ആരും നിൽക്കുന്നില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരു നായകൻ എന്ന നിലയിൽ സഹതാരങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം നേടിയെടുക്കുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്, എന്നാൽ ഹാർദിക്കിന് ആ പിന്തുണ എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു," തിവാരി ക്രിക്ബസിനോട് സംസാരിക്കവെ പറഞ്ഞു.
പ്രമുഖ താരങ്ങളുടെ ഫോമില്ലായ്മ
ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ പ്രകടനം മോശമാണെന്ന വസ്തുത നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ, മറ്റ് സീനിയർ താരങ്ങളുടെ സ്ഥിരതയില്ലാത്ത പ്രകടനമാണ് ടീമിനെ വലയ്ക്കുന്നത്. സൂര്യകുമാർ യാദവിനെപ്പോലെയുള്ള ലോകോത്തര താരത്തിന് തുടർച്ചയായി തിളങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല.
IPL 2026 POINTS TABLE.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 2, 2026
- GT, CSK and DC in contention to make their spot in the Top 4. pic.twitter.com/38PTjYmxQr
കഴിഞ്ഞ സീസണുകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ തിലക് വർമ്മയ്ക്കും ഈ സീസണിൽ ഒരു മത്സരത്തിലെ ഫോം അടുത്ത കളിയിൽ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് തിവാരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രോഹിത് ശർമ്മ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ തുടങ്ങി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നായകന്മാരായി പ്രവർത്തിച്ച പരിചയമുള്ള വലിയൊരു താരനിര ഉണ്ടായിട്ടും മൈതാനത്ത് കൃത്യമായ തന്ത്രങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ മുംബൈയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ല.
99.99% പ്രതീക്ഷയും അവസാനിച്ചു
മുൻ ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർ മുരളി കാർത്തിക്കിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മുംബൈയുടെ ഈ സീസൺ ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ശേഷിക്കുന്ന അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ചാൽ പോലും മുംബൈയ്ക്ക് പരമാവധി ലഭിക്കുക 14 പോയിന്റുകള് മാത്രമാണ്. നിലവിൽ പോയിന്റ് ടേബിളിൽ മുന്നിലുള്ള പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ്, ആർസിബി, ഹൈദരാബാദ്, രാജസ്ഥാൻ എന്നീ ടീമുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ 12-ഉം 13-ഉം പോയിന്റുകള് നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ ടീമുകൾക്ക് ഇനിയും മത്സരങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട് എന്നതിനാൽ 14 പോയിന്റുമായി മുംബൈ പ്ലേ ഓഫിൽ എത്തുക എന്നത് അസാധ്യമായ കാര്യമാണെന്നും കാർത്തിക് വിലയിരുത്തുന്നു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ മുംബൈയ്ക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ. ടീമിനുള്ളിലെ ഐക്യമില്ലായ്മയും തന്ത്രങ്ങളിലെ പാളിച്ചകളും ഉടൻ പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വരും മത്സരങ്ങളും മുംബൈയ്ക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാകും.
Also Read: പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടപ്പോരാട്ടം മുറുകുന്നു: ആഴ്സണലിന് ഇന്ന് ഫുൾഹാം പരീക്ഷണം; സമ്മർദ്ദത്തിലായി സിറ്റി