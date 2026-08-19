കമന്ററി ബോക്സില് കളി കൈവിട്ടു! വൻ വാക്പോര്, ബോഡി ഷെയ്മിങ്ങുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ
തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിൽ പരിധി ലംഘിച്ച അധിക്ഷേപം; മഞ്ജരേക്കറുടെയും കാർത്തിക്കിന്റേയും പെരുമാറ്റത്തിനെതിരെ വിമർശനം ശക്തം.
Published : August 19, 2026 at 10:00 AM IST
ഗാലെ: ഇന്ത്യ-ശ്രീലങ്ക ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ ആവേശപ്പോരാട്ടം നടക്കുമ്പോൾ കമന്ററി ബോക്സില് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ തമ്മിൽ അപ്രതീക്ഷിത വാക്പോര്. സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കറും മുരളി കാർത്തിക്കും തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിനിടെ പരസ്പരം പരിധി ലംഘിച്ച അധിക്ഷേപം നടത്തുന്ന വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. സാധാരണയായി നടക്കുന്ന തമാശകളോടെയാണ് സംഭാഷണം തുടങ്ങിയതെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോവുകയായിരുന്നു.
മഞ്ജരേക്കർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മുഖത്ത് വരുത്തുന്ന ഭാവങ്ങളെ (പൗട്ട്) ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് മുരളി കാർത്തിക് ആദ്യം രംഗത്തെത്തിയത്. 'എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ അഭ്യർത്ഥനയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 'പൗട്ട്' ഭാവമുണ്ട്. പക്ഷേ അത് കാരണം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ദയവായി അത് കുറയ്ക്കണം," കാർത്തിക് പറഞ്ഞു.
ഇതിന് മഞ്ജരേക്കർ ഉടനടി മറുപടി നൽകി: "അത് വളരെ മോശം പരാമർശമായിപ്പോയി. ഇതൊരു സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ ആക്കി ക്യാമറ മറ്റേ ആളിലേക്ക് മാറ്റാമോ? കാരണം അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാൻ കൂടുതൽ ഇമ്പമുള്ള ആളാണ്, കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ള മുഖവുമുണ്ട്. കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി 'സൂപ്പർബ്, സൂപ്പർബ്' എന്ന് പറയുന്ന മുരളി കാർത്തിക്കിന്റെ ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അദ്ഭുതപ്പെടുകയാണ്."
എന്നാൽ താൻ ഒരിക്കലും കണ്ണാടിയിൽ നോക്കാറില്ലെന്നും, അത് മഞ്ജരേക്കറുടെ മാത്രം ശീലമാണെന്നും ഒപ്പം കളിച്ചവർക്കും ജോലി ചെയ്തവർക്കും അത് അറിയാമെന്നും കാർത്തിക് തിരിച്ചടിച്ചു.
THAT ESCALATED QUICKLY! 😂— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 17, 2026
Shots were fired, comebacks followed, and our Extraaa Innings panel had an absolute laugh! 😅
Watch #SLvIND, 1st Test | Day 3, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #BeautifulGameOfTestCricket pic.twitter.com/hnJ0WPAgok
ഇതോടെ മഞ്ജരേക്കർ വീണ്ടും വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപത്തിലേക്ക് കടന്നു: "നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കാൻ മാത്രം പ്രോത്സാഹജനകമായ ഒന്നും അതിലില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ പരിധി ലംഘിക്കുകയാണ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇത് ആഘോഷമാക്കാൻ പോകുന്നു." കാര്യങ്ങൾ വഷളാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെയാണ് മഞ്ജരേക്കർ സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
വിജയത്തിനരികെ ഇന്ത്യ
വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലും ഗാലെ ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ ശക്തമായ നിലയിലാണ്. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യ 462 റൺസെടുത്തപ്പോൾ ശ്രീലങ്ക 284 റൺസിന് പുറത്തായി. 178 റൺസിന്റെ ലീഡുമായി രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ 193 റൺസിന് ഇന്നിങ്സ് അവസാനിപ്പിച്ച് ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് മുന്നിൽ 372 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യമാണ് ഉയർത്തിയത്.
നാലാം ദിവസം കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ശ്രീലങ്ക 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 84 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ്. വിജയത്തിനായി അവർക്ക് ഇനിയും 288 റൺസ് കൂടി വേണം. അവസാന ദിവസം ഇന്ത്യക്ക് ജയിക്കാൻ 6 വിക്കറ്റുകൾ കൂടി മതി. മാനവ് സുതറും രവീന്ദ്ര ജഡേജയും മികച്ച രീതിയിൽ പന്തെറിഞ്ഞപ്പോൾ, ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ 100 സിക്സറുകള് തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്ററായി ഋഷഭ് പന്ത് ചരിത്രം കുറിച്ചു.
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