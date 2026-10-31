ചരിത്രം കുറിച്ച് മനീഷ ഭൻവാല; ലോക ഗുസ്തി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത
കരുത്തുകാട്ടി മനീഷ ഭൻവാല; ലോക ഗുസ്തി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത.
Published : October 31, 2026 at 11:35 AM IST
അസ്താന (കസാഖിസ്ഥാൻ): ലോക ഗുസ്തി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതാ താരമെന്ന ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കി മനീഷ ഭൻവാല. കസാഖിസ്ഥാനിലെ അസ്താനയിൽ നടന്ന ടൂർണമെന്റില് ഒരു സ്വർണവും രണ്ട് വെള്ളിയും ഒരു വെങ്കലവുമടക്കം നാല് മെഡലുകളുമായാണ് ഇന്ത്യൻ വനിതാ പട കാമ്പെയ്ൻ അവസാനിപ്പിച്ചത്.
അവിശ്വസനീയ തിരിച്ചുവരവ്
വനിതകളുടെ 59 കിലോഗ്രാം വിഭാഗം ഫൈനലിൽ ശക്തയായ അമേരിക്കൻ താരം അബിഗെയ്ൽ എലിസബത്ത് നെറ്റെയെ ആണ് മനീഷ കീഴടക്കിയത്. മത്സരത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 0-6 എന്ന സ്കോറിന് കടുത്ത പരാജയഭീതിയിലായിരുന്ന മനീഷ, പിന്നീട് അസാമാന്യമായ പോരാട്ടവീര്യവും തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളും പുറത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു. കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ 8-6 എന്ന സ്കോറിന് വിജയം പിടിച്ചെടുത്ത മനീഷ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഗുസ്തിയിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ നേട്ടമാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
A monumental day for Indian Wrestling! 🥇🇮🇳 Heartiest congratulations to Manisha Bhanwala on becoming the first Indian woman in history to win gold at the World Wrestling Championships. https://t.co/FURsjbSVhJ— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) October 30, 2026
ഇതിനുമുമ്പ് 2021-ൽ അൻഷു മാലിക്കും, ഈ വർഷം സഹതാരങ്ങളായ കാജൽ ധോചക്കും നീലം സിരോഹിയും ഫൈനലിൽ എത്തിയിരുന്നെങ്കിലും സ്വർണ്ണത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഈ ചരിത്ര കടമ്പയാണ് മനീഷ അതിമനോഹരമായി മറികടന്നത്.
വനിതകൾക്ക് നാല് മെഡൽ; പുരുഷന്മാർക്ക് നിരാശ
മനീഷയുടെ സുവർണ്ണ നേട്ടത്തോടെ ഇന്ത്യൻ വനിതാ നിര ആകെ നാല് മെഡലുകളുമായാണ് ടൂർണമെന്റ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ ജേതാക്കൾ ഇവരാണ്:
- സ്വർണം: മനീഷ ഭൻവാല (59 കിലോഗ്രാം)
- വെള്ളി: കാജൽ ധോചക്, നീലം സിരോഹി
- വെങ്കലം: തനു ശർമ്മ (72 കിലോഗ്രാം)
അതേസമയം പുരുഷന്മാരുടെ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. 97 കിലോഗ്രാം റെപ്പചേജ് റൗണ്ടിൽ മത്സരിച്ച ഇന്ത്യയുടെ വിക്കി ഹൂഡ ശക്തനായ ഇറാൻ താരം ഹസൻ യസ്ദാനിയോട് 0-10 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെട്ടു. മറ്റ് പുരുഷ താരങ്ങളെല്ലാം പ്രിലിമിനറി ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പുറത്തായിരുന്നു.
Our FIRST-EVER Women’s World Wrestling Champion: Manisha Bhanwala ❤️ 📸 @wfi_wrestling #WrestleAstana https://t.co/iNpksnY0Tt— India_AllSports (@India_AllSports) October 31, 2026
'എന്തൊരു പോരാളി'; മനീഷയെ പ്രശംസിച്ച് ശിഖർ ധവാൻ
ഫൈനലിലെ തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവിലൂടെ ലോക കിരീടം നേടിയ മനീഷ ഭൻവാലയെ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ശിഖർ ധവാൻ അഭിനന്ദിച്ചു. മനീഷയുടെ അസാധ്യ പോരാട്ടവീര്യത്തെ പ്രശംസിച്ച ധവാൻ, "0-6ന് പിന്നിലായ ശേഷം ലോക ചാമ്പ്യനായി മാറുക! എന്തൊരു പോരാളിയാണ് മനീഷ നീ! നീ രാജ്യം മുഴുവൻ അഭിമാനിക്കാൻ വകനൽകിയിരിക്കുന്നു, അഭിനന്ദനങ്ങൾ!" താരം എക്സില് കുറിച്ചു.
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